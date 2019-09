Tarlós a főpolgármester-jelölti vitáról: A másik térfélen pattog a labda

Sokakat foglalkoztat a kérdés az októberi önkormányzati választások előtt, hogy létrejöhet-e nyilvános vita a főpolgármester-jelöltek között, ahogyan azt például Karácsony Gergely összellenzéki jelölt propagálja. Kedden az Index meg is kérdezte Tarlós Istvánt ennek lehetőségéről, de a főpolgármester némileg sejtelmesen válaszolt:

- mondta, amit akár szarkasztikus megjegyzésként is lehetett értelmezni. Néhány órával később az ATV híradójának viszont már egy kicsit bőbeszédűbben, bár azt nem állítanánk, hogy sokkal egyértelműbben nyilatkozott Tarlós:

Én csak arról értesültem tegnap hogy általában egy ilyen vita lehetőségét vetette fel valaki érdekes körítéssel. Én már korábban is azt válaszoltam, hogy elvileg ilyet lehet mérlegelni, most csak annyit mondtam ugye, amennyit most is tudok mondani, hogy persze, de hát a másik térfélen pattog a labda. Gondolom, hogy van valami elképzelésük, hogy ezt mégis hogy képzelik, milyen feltételekkel, azon kívül, hogy ülve, állva, fekve, élve vagy halva, mert ennél többet nem hallottunk.