Két jelöltet is indít a polgármesteri pozícióért a hivatalosan önállóan is számon tartott KDNP Balatonfűzfőn. A kormánypárt részét alkotó párt szokatlan döntésénél csak a második jelölt személye meglepőbb. Eredetileg csak Lajkó Frigyes Károlyt indult volna a KDNP színeiben, végül azonban a párt támogatását adta a várost 1990 óta irányító polgármesternek is, aki 2019-ig az MSZP színeiben politizált. Marton Béla azóta hivatalosan független volt – írta a 24.hu. A polgármester nem egyszerűen a KDNP támogatott jelöltje, de a kormánypárt tagja is lett.

Sem Marton, sem az így nehezen magyarázható helyzetbe került Lajkó nem kommentálta a KDNP döntését, amelyet azonban a párt veszprémi elnöke, Latorczai János megerősített a sajtónak.