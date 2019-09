Garázdaság miatt keresik a ligetvédőt, aki szerint e-mailben is elérhető lenne

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Komáromy Gergelyre, alias G Rasra, aki civil aktivistaként lett ismert zenész. Legutóbb a különös körülmények között Magyarországra érkezett és itt Budapesten titokzatos életet élő Magomed Daszajevvel szerepelt egy különös atmoszférájú videón, amelyen úgy tűnt, a csecsen férfi bocsánatkérésre kényszerítette a Komáromyt, mert megdobáűlta a Szabadság téri szovjet felszabadítási emlékművet.

A rendőrség aztán azzal zárta le a nyomozást, hogy a csecsen nem követett el kényszerítést.

Komáromy most egy felháborodott Facebook-posztban írt arról, hogy a rendőrség körözést rendelt ellene, holott szerinte őt nem is keresték, és egy egyszerű e-mailt is írhattak volna.

A garázdaság a rendőrségi felhívásban nincs részletezve, Komáromy szerint talán azzal követhette el, hogy aktivistákkal próbálták megakadályozni, hogy a Liget-projektben irtózatos mennyiségben vágjanak ki fákat a Városligetben. Vagy:

az, hogy a testemmel is próbáltam védeni - persze senkire soha kezet nem emelve - a 100 éves platánokat a titeket is tök hülyére vevő főnökeitek mocskos korrupt rombolásától? Vagy az, hogy nyilvánosan szoktam énekelgetni, hogy "hasta la vista mr prime minista"? Vagy a hajam, vagy az állandó mosolygás, vagy hogy nem eszem húst??

A civilek ki voltak téve a biztonsági őrök agressziójának, közülük többeket megvertek, a rendőrség pedig a legtöbbször nem mozdult akkor sem, ha meg kellett volna védenie a civileket az agresszív biztonsági emberektől.