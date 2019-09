Levelet írt Orbán Viktor a nyugdíjasoknak, hogy számíthatnak rá

Az önkormányzati választás előtt nem csak 9 ezer forintos rezsiutalvánnyal csenget be a postás a nyugdíjasokhoz, hanem Orbán Viktor levelével is. A 444.hu fotót is közölt a hírhez. Mindebből kiderül, hogy a miniszterelnök által szignózott levélben Orbán arról ír, hogy milyen töretlenül jó teljesít a magyar gazdaság, és hogy ebből részesülnie kell az idősebbeknek is, hiszen a „mai eredményeket az ő munkájuk alapozta meg”. Ezért küldött 9 ezer forintos rezsiutalványt minden nyugdíjasnak.

Fotó: Bohus Péter / Index Orbán Viktor miniszterelnök korábbi levelei

Levelét a fideszes kormányfő azzal zárja, hogy a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a magyar kormányra.