Financial Times: Budapest újranyitná szíriai nagykövetségét

Hiába az elvi megállapodás, messze még a megoldás. Erdoğan Washingtont fenyegeti rakétával, Amerika látványos járőrözésbe kezdett, Putyin is eszközként használja az országot. A biztonsági zónák megvalósítása könnyen megbukhat, miközben mindenki mindenkivel játszmázik.

Földön, vízen, de még levegőben is be lehet jutni az Európai Unióba. Térképen mutatjuk be az új menekültútvonalakat. Több megkerüli a kerítést, de mégis Magyarországon át vezet.