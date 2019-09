Karácsony Gergely konkrétumokkal hívja megint főpolgármester-jelölti vitára Tarlóst

Útszéli zsarolásnak tartja és a leghatározottabban visszautasítja Karácsony Gergely, az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje, hogy a kormány azzal próbálja megfélemlíteni a fővárosiakat, hogy ha nem a jelenlegi főpolgármester, Tarlós István nyer az októberi önkormányzati választáson, akkor érvényét veszíti a Budapest-megállapodás.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a napokban ugyanis arról beszélt, hogy a tavaly év végén

a kormány és a főváros között született megállapodását Orbán Viktor magánemberként kötötte meg, és ha nem a Fidesz jelöltje nyer, akkor semmissé válik.

Karácsony Gergely arra biztatja a budapestieket, hogy ne engedjenek a zsarolásnak. Szerinte a kormánynak ugyanis nem azért kell Budapestet támogatnia, mert a főváros a Fideszre szavaz, hanem azért, mert az a nemzet fővárosa, idézte Karácsonyt az MTI.

Közben az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje ismét vitára hívta Tarlós Istvánt. Karácsony Gergely Facebook-oldalán kért egyértelmű választ a felkérésre. Szerinte ugyanis a főpolgármester eddig homályos válaszokat adott.

Kedden az Index megkérdezte Tarlós Istvánt a vita lehetőségéről, de a főpolgármester némileg sejtelmesen válaszolt:

Hát persze! Nincs több válaszom most erre.

– mondta, amit akár szarkasztikus megjegyzésként is lehetett értelmezni. Néhány órával később az ATV híradójának viszont már egy kicsit bőbeszédűbben nyilatkozott, igaz, itt sem adott egyértelmű választ:

Én csak arról értesültem tegnap hogy általában egy ilyen vita lehetőségét vetette fel valaki érdekes körítéssel. Én már korábban is azt válaszoltam, hogy elvileg ilyet lehet mérlegelni, most csak annyit mondtam ugye, amennyit most is tudok mondani, hogy persze, de hát a másik térfélen pattog a labda. Gondolom, hogy van valami elképzelésük, hogy ezt mégis hogy képzelik, milyen feltételekkel, azon kívül, hogy ülve, állva, fekve, élve vagy halva, mert ennél többet nem hallottunk.

A főpolgármester valószínűleg a vita körülményeinek pontosítását várta kihívóitól, melyeket most meg is kapott. Karácsony Facebook posztjában ugyanis konkrétumokat is megjelölt:

helyszínnek az Átriumot javasolja, de várja Tarlós javaslatát,

a vita a város állapotáról, a város jövőjéről és a budapestieket legjobban érdeklő kérdésekről, mint például: egészségügy, lakhatás, közlekedés, környezetvédelem szólna,

lehetőséget adna a médiának a vita közvetítésére,

a vitában lenne lehetőség a programok kifejtésére és azok ütköztetésére,

a moderátorra vonatkozóan várja a főpolgármester úr javaslatát.

Tarlós korábban egyébként ugyanebben a témában azt nyilatkozta, „operettalakításokban" nem venne részt, de egy olyan vitát nem zárna ki, amelyen „előre meg nem beszélt témákról face to face egymást kérdezzük"