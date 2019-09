Tarlósnak mindenben megfelelő vitát kész rendezni a Hang

Az összes főpolgármester-jelölttel szervezne vitát a Hang, amely 2019 júniusában főszervezőként civilszervezetekkel és pártokkal együttműködve lebonyolította a fővárosi ellenzéki előválasztást. Ezen 70 ezer ember adta le szavazatát.

Az előválasztás folyamán a Hang azt az ígéretet tette, hogy „mindent megtesz egy főpolgármester-jelölti vita megvalósulásának érdekében. Ahogy az előválasztás esetében, a mostani jelölti vita kapcsán is egyetlen dolog vezérel minket: a demokratikus kultúra fejlesztése, az emberek bevonás és tájékozódásának segítése annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak október 13-án a fővárosban” – írta a Hang sajtóközleményében.

Augusztusban és szeptemberben ezért levelet küldtek Tarlós Istvánnak, ám a főpolgármester sem írásban, sem szóban nem reagált a megkeresésre. Szűcs Somlyó Mária kommunikációs igazgató csak annyit közölt, hogy a vitáról „korai még beszélni”, „ha akarnak, majd szólnak”.

A vitát a Hang akkor találná ideálisnak ha:

Minden nyilvántartásba vett hivatalos főpolgármester-jelölt részt vesz rajta.

Független, a résztvevők által konszenzusosan elfogadott moderátor vezeti semleges helyszínen, a nézőközönség kiválasztása egyenlő arányban oszlik meg a jelöltek között, a vita formátuma (időkeretek stb.) is konszenzus tárgya.

Lehetőség van a jelenlegi főpolgármester elmúlt 9 évének bemutatására, az eredmények/kihívások kommunikációjára.

A témacsoportok összerakásában a jelöltek kampánystábjai megegyeznek (ez az aHang által szervezett előválasztási vitán úgy nézett ki, hogy minden jelölt javasolt témát, azonban a kérdéseket előre nem egyeztettük velük, illetve az aHang is javasolhatott egyet)

A vita szervezési feladatait nem kizárólag az aHang végzi, hanem egy a főpolgármesteri hivatal által kijelölt szervezettel/stábbal/csapattal közösen történik az előkészítés.

+1 Bármilyen konstrukcióra nyitottak vagyunk, ami a vita előmozdítását, megvalósulását szolgálja, emberi és anyagi erőforrást is áldoznánk az eseményre.”

A Hang szerint fenti 5 plusz 1 pont mindenben megfelel Tarlós István eddigi nyilatkozataiban, nyílt leveleiben támasztott igényeinek, úgy vélik, ha Tarlós valóban vitázni akar, akkor ezek a feltételek elfogadhatók a számára is.

És mit mondanak a jelöltek a vitára?

Tarlós István lapunknak elmondta, hogy nem ismeri a szervezőket, nem tudja, mi a kompetenciájuk, de abból, amit hallott, hogy ők vezényelték el az ellenzéki előválasztást, nem biztos, hogy függetlennek tartja őket. A főpolgármester szerint ráadásul a feltételek között homlokegyenest mást kérnek, mint Karácsony Gergely szerdán neki küldött levelében. Karácsony ugyanis azt írta neki, hogy ki-ki alapon vitázzanak, a többi jelöltre nem is utalt, míg a civil szervezet mind az öt jelöltet meghívná a vitára.

Tarlós szerint jelenleg az a helyzet, hogy az effektív feltételek egyelőre teljesen tisztázatlanok, ezeket tisztázni kell. Úgy véli, hogy "Karácsony látványos bátorságot akar felmutatni, a tisztázást viszont kerüli, átlátszó taktikája szerint az ügyet oda akarja kifuttatni, mintha Tarlós nem merne vele vitatkozni". Ezzel szemben Tarlós továbbra is azt állítja, nincs kizárva a jelölti vita. Ő a saját feltételeiből korábban már jó néhányat említett, ezek közül egy sem szerepelt Karácsony legfrissebb levelében.

Vagyis Tarlós akár hajlandó is lenne vitázni. Vagy nem.

Zugló jelenlegi polgármestere, Karácsony Gergely már korábban elmondta, hogy akár hanyatt fekve is kész vitázni Tarlóssal, bárhogy, csak legyen vita. Az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje nemrég ismét kihívta vitára Tarlóst, konkrét kereteket adva a rendezvénynek.

Az előválasztásokat előbb vállaló, majd elutasító, végül függetlenként mégis induló Puzsér Róbert már több fórumon kinyilvánította, hogy részt kíván venni az a Hang főpolgármester-jelölti vitáján. A független jelölt kampányfőnöke szerint korábban ők is megkapták az a Hang levelét, hivatalosan meg is válaszolták azt. Puzsér Róbert számára a Tarlós Istvánnak is felajánlott feltételek tökéletesen megfelelnek, mondta hozzá Zaránd Péter az Indexnek.

Kérdésünket a vitával kapcsolatban Berki Krisztiánnak is elküldtük, de egyelőre nem jött válasz.

Írtunk a Munkáspárt Internetes és Propaganda Osztályára is, Thürmer Gyula pártelnök egyelőre nem válaszolt.