A Fidesz felkarolja az ellenzék tehetséges képviselőit

A váratlan fordulattal a Fidesz jelöltjévé vált Tempfli Józsefet mutatta be Facebook-oldalán Harrach Tamás. A KDNP frakcióvezető, Harrach Péter fia szerint érthető, miért indul a kormánypárt színeiben Tempfli, aki 2014-ben az LMP kompenzációs listájáról jutott be a 13- kerület önkormányzati testületébe, ahol jelenleg is dolgozik.

„Józsival ebben a ciklusban együtt ültünk a képviselő-testületben; munkáját az aktivitás és az általa felkarolt ügyekben való állhatatosság jellemzi. Amikor az LMP agóniája már visszafordíthatatlan stádiumba került (vagy ahogy ők mondanák: rottyon lett), megkerestem az egyetlen képviselőjét, hogy folytassa a Fideszben a kerületért végzett munkáját. Meggyőződésem, hogy elsősorban a kerület a nyertese annak, hogy igent mondott. A XIII. kerület ne veszítsen el egyetlen értékes közösségi embert sem, mert egyes országos pártvezérek csődbe viszik a pártjukat és lehetetlen helyzetbe hoznak ezzel értékes helyi embereket. Köszönöm Tempfli Józsefnek, hogy velünk együtt részt vesz a kerület fejlesztésében!” – írta Harrach Péter, aki tavaly a Fidesz egyéni képviselőjelöltje volt a kerületben az országgyűlési választáson, ám 28 százalékot szerzett az MSZP-s hiszékeny Dezső 57 százalékával szemben.

Orlov megye-projekt

Máshol is előfordul, hogy a kormánypárt felkarolja a tehetséges, ellenzéki jelölteket. Így járt az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának (KPRF) meglepetésembere, Andrej Klicskov 2014-ben legyőzte az Egységes Oroszország jelöltjét a moszkvai önkormányzati választáson, majd közölte, hogy 2018-ban a város polgármesteri címéért is indulna. 2017-ben azonban befutott egy kérés az orosz elnöktől, hogy vállalja el Orlov megye vezetősét ideiglenes kormányzóként. Klicskov elfogadta Vlagyimir Putyin megtisztelő és váratlan megbízatását, majd 2018-ban már az ottani választáson is megerősítette magát, így jelenleg is a megye kormányzója.