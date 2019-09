Libanoni származású fideszes jelölt: Nem az a lényeg, hogy egy bevándorlónak mi a vallása, vagy honnan jött

A legális úton érkező bevándorlókat be lehet engedni Magyarországra, és ez igaz az arab és/vagy muszlim emberekre is - mondta az Indexnek Aboul-Hosn Hussein, a Fidesz Magyarcsanádon induló egyéni jelöltje. A háziorvosként praktizáló jelölt szerint az illegálisan érkezőket nem lehet beengedni, hiszen róluk nem tudunk semmit, nem tudjuk őket ellenőrizni, de azt is hangsúlyozta, hogy

a legális migráció egy nagyon régóta létező dolog, és minden országnak szüksége van új munkaerőre, amikor abból hiány van.

Aboul-Hosn Hussein 33 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra Libanonból. Elmondása szerint nem volt gondja a beilleszkedéssel, elfogadta az itteni kultúrát, magyar felesége is lett, akitől gyermekei születtek. 2014-ben pedig önkormányzati képviselőnek választották Magyarcsanádon, a Fidesz-KDNP színeiben. A politikus az őszi önkormányzati választáson ismét a Fidesz jelöltjeként indul, annak ellenére, hogy 2015-ös menekültválság óta a kormánypártnak egyértelműen bevándorlásellenes retorikája van. Pédául 2018-ban Orbán Viktor konkrétan azt mondta:

Nem szabad beengedni Magyarországra egyetlen migránst sem.

Megkérdeztük Aboul-Hosn Husseintől, hogy mi a véleménye a miniszterelnök kijelentéséről, azt válaszolta:

őszintén nem tudom, hogy a miniszterelnök úr mire gondolt.

Érdeklődtünk, hogy szerinte be lehet-e engedni Magyarországra a hozzá hasonló módon a Közel-Keletről, arab országokból érkező bevándorlókat, a képviselő erre azt mondta:

ellenőrzött bevándorlókat szerintem valamilyen módon igen, be lehet. (…) Nem minden muszlim terrorista, vannak köztük jó és rossz emberek is. (...) Nem az a lényeg, hogy mi egy bevándorló vallása, vagy, hogy honnan jött.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi a véleménye Orbán Viktor az etnikai homogenitás megőrzésének fontosságáról tett kijelentéseiről, erre a kérdésünkre azt mondta: a miniszterelnök a saját országát akarja védeni.

Aboul-Hosn Hussein egyébként nem vallásos, de mindenféle vallást elfogad, egyikkel sincs baja.

Nem szabad fanatikusnak lenni, se a keresztényeknek, se a zsidóknak, se a muszlimoknak!

- mondta, majd hozzátette: abban a régióban, ahol ő dolgozik, elég nagy problémát jelent a munkaerőhiány, és egy ilyen helyzetre a nyugat-európai országok valóban azt a választ adják, hogy részben bevándorlókkal töltik fel az üres munkahelyeket, de neki erre nincs mit mondania, mint ahogy abba se akar beleszólni, ha a magyarok nem így akarják megoldani a problémát.

Korábban két hasonló esetről is írtunk már, a Fidesz félig japán jelöltje, Song Simon nem engedné be az idegen kultúrákból származó embereket, Ahmed Safar, a kormánypárt siófoki képviselőjelöltje pedig csak az önkormányzati választások után szeretne válaszolni kérdéseinkre.

(Borítókép: Aboul-Hosn Hussein nyilatkozik a Makói Városi Televíziónak 2018 februárjában. - forrás: Makó TV)