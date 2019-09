Gulyás a Pikó-házkutatásról: Az lenne a furcsa, ha a rendőrség nem indítana eljárást ilyenkor

Szokás szerint több témában kérdeztek az újságírók Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől a 142. Kormányinfón, ezek voltak a témák és Gulyás válaszai:

Pikó-féle házkutatás (link): Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, a feljelentést a helyi választási bizottság tette, hangsúlyozta. Ám a megjelent képeket nehéz máshogy magyarázni, minthogy megvalósult az, ami a gyanúban szerepel, de az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, ismételte meg. A rendőrség nem politikai megrendelésre dolgozik, mondta. Az lenne a furcsa, ha nem indítana eljárást a választási bizottság jelzésére, mondta Gulyás. Arra a kérdésre, hogy mi ennek a politikai üzenete, azt mondta, "ennek az az üzenete, hogy a törvényt mindenkinek be kell tartania". Pikóék védekezését annak keretében kell értékelni, hogy senkinek nincs kötelezettsége önvádra, mondta újabb újságírói kérdésekre.

Ne keverjük össze az ügyeket, mondta Gulyás, amikor különböző eseteket sorolt az Index. Azt mondta, a Fidesznek lehet legális adatbázisa, hozzájárulással kezelt adatok, amik alapján hívogathatnak embereket. Ez nem ugyanaz, mint az ajánlóaláírások törvénytelen kezelése. Ami a kamupártokat illeti, büntetőeljárások folynak. Ráadásul én voltam az egyik, aki szigorítani akarta a kampányfinanszírozást, mondta. Azt is mondta, hogy a nyomozás ura az ügyészség, nem a rendőrség. Az ügyész rendeli el a nyomozást. Azt mondta, szeretné távol tartania magát attól, hogy nyomozati cselekményeket minősítsen. A fenti példák sántítanak, vagy más esetekről van szó, magyarázta Gulyás.

Gyenge forint, Matolcsy vs. Varga (link): a kormánynak nincs árfolyamcélja, és ma ez a kérdés a magyar választópolgárok mindennapi életének szempontjából kevésbé lényeges, mint korábban, mert nincsenek devizahitelesek, és az államadósság devizahányada is 18 százalék alá csökkent több mint 50-ről, mondta. A Matolcsy-Varga csörtéről azt mondta, nem foglal állást, mindkettejüket nagyra tartja, és a jegybanki függetlenséget is komolyan veszi. Gazdaságfilozófiai vitát nem lát, mindenki egyetért abban, hogy a gazdaság jó állapotban van, a világgazdasági ciklikusság hatásait ki tudja szűrni. Persze a recesszió hatással van mindenkire, de például a német megtorpanás ellenére a magyar gazdaság szárnyal. Hogy a magyar gazdaság jobban megy, az az állapot fenntartható, mondta Gulyás. És hogy a vita stílusához mit szól? Erre azt mondta, "szolidáris vagyok Varga Mihállyal, és tisztelem a jegybank függetlenségét".

Schmidt Mária és a 30 éve szabadon emlékév pénzei (link): Technikai változás történt, az volt a kérdés, hogy közvetlenül utaljuk-e a pénzt, vagy valakin keresztül. Nincs összefüggés azzal, hogy Schmidt Máriát pont a változtatás előtti napokban hagyták ott a munkatársai.

Tanárhiány: Remélik, a tankerületi központok megoldják. Létezik a probléma, de nem látja akutnak Gulyás.

Tarlós-Karácsony vita (link): A kormánynak nincs álláspontja a főpolgármesterjelölti vitáról, ez nem tartozik rájuk. Aztán újabb kérdésre azt is mondta, hogy nem az ő ügye a jelöltek vitája. A főpolgármester majd eldönti, kikkel akar vitatkozni, akar-e vitatkozni, ez a kormányra nem vonatkozik. Azért Gulyás odaszúrt még párat Karácsonynak, aki szerinte alkalmatlan a posztra.

Kicsi Fidesz-logók a jelöltek plakátjain (link): Ezt a vádat szombaton a Fény utcai piacon meghallgathattam, mondta Gulyás. Aztán azzal folytatta, hogy Láng Zsolt II. kerületi jelölt erre ott azt mondta, hogy mindig ekkora volt a logó, az elmúlt 3 választáson is, és a színek is ezek voltak, mégsem voltak ilyen vádak.

Rezsiutalványok mellé írt levél (link): Az utalványokkal együtt kézbesítik a levelet, ennek nincs kihordási költsége. Hogy a nyomtatás mennyibe kerül, az "nem elég jelentős összeg ahhoz, hogy az RTL híradójába beküzdje magát", mondta Gulyás az RTL kérdésére.

Miniszterség, vagy Fidesz-alelnökség? Gulyás marad miniszter, mondta.

Észak-Koreai hekkertámadás a Magyar Fejlesztési Központnál (link): Nincs erről információja, arról pedig pláne, hogy adatvesztés történt volna.

Egynemű párok és az örökbefogadás (link): Alaptörvény-módosításról nincs egyelőre szó, Gulyás úgy látja a magyar jogi szabályozás korrekt. Ám ha bárhol pontosítani kell, az rendben van, a frakció megvitatja majd. Azt mondta, nem kívánnak változtatni azon, hogy a család egy férfi és egy nő köteléke, "és a biológiai törvényszerűségek miatt nekik lehetnek gyerekeik".

A Facebook, Google és a mostani kampány: Ezek a cégek a nemzeti jogrendszer fennhatóságát sem nagyon fogadják el. Azt látom, hogy időnként megengedhetetlen cenzúrát tapasztalunk, máskor nincs akadálya a fals hírek terjesztésének, mondta Gulyás.

Arról, hogy Gyurcsány közvetlen EU-támogatást ígér a kampányban településeknek: Mindegy, hogy ki milyen álláspontot foglal el, az egy tény, hogy az EU-s pályázati források tagállami keretek közt érkeznek, ami kivétel, az legfeljebb pár százalék, mondta erre Gulyás.

Orbán-Danko-fotó: (link) Gulyás azt mondta, Andrej Danko a szlovák országgyűlés elnöke, aki a magyar országgyűlés elnökével együtt nézte a meccset. Ha komolyan vesszük a visegrádi együttműködést, akkor ennél nem tudunk jobb példát. Az az ügy, amiről ön beszél (azaz, hogy magyarellenes politikussal fotózkodott Orbán), az egyszerűen nincs, mondta Gulyás.

Ami pedig a heti kormányülésen történt, arról Gulyás a következőket mondta: