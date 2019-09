Szent István óta nem dübörgött a kultúra ennyire Magyarországon Kásler szerint

Alig alákérdezős exkluzív interjúban szólalt meg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter a Kecskeméti Televíziónak. A felkészült riporter rögtön a kormányt érő támadásokról faggatta prof. dr. Kásler Miklóst, aki rögtön ki is jelentette, hogy ezek a támadások alaptalan, emberi ösztönökről szóló politikai szurkálódások, valódi alapjuk nincsen, hiszen:

a magyar egészségügy Európa középmezőnyében van.

a diákok sorra nyerik az olimpiákat.

az egyetemek virágoznak.

a kultúrában és oktatásban olyan fejlesztések vannak Magyarországon, ami Szent István óta nem történt, bár azt sajnos nem fejti ki jobban, hogy ez alatt pontosan mit ért, vagy ezt hogyan kell mérni.





Utóbbi kijelentésénél maga is elmosolyodik, de utána ismét komoly témára tereli a szót, mégpedig a családpolitikára, ami egy olyan hungarikum, ami felől már „a külföld” is érdeklődik, és a nemzeti alaptantervet is érintik, ami akár új korszakot is nyithat a magyarság történelmében.

(444)