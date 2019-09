Ha nincs elfogadott költségvetés, nincs képviselői tiszteletdíj sem

Felfüggesztik a képviselői tiszteletdíjakat a XV. kerületben, ha nincs a kerületnek elfogadott költségvetése, derül ki a kerület honlapjáról.

Az LMP-s Szilvágyi László indítványa már korábban is járt a testület előtt, azonban arra nemet mondtak a fideszes és a velük szövetkező független képviselők (azok a politikusok, akik a költségvetésre is nemet mondtak). Kedden végül 19 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett átment a testületen a javaslat – igaz, a megvonást eddig ellenzők közül többen nem vállaltak nagy kockázatot a megszavazással, mert már biztosan csak egy hónapig lesznek képviselők.

Arról az Index is írt, hogy korábban a Fidesz és az elmúlt másfél évben együttműködő, a kormánypárti frakcióból (majd a Fideszből is) kizárt alpolgármester, Victorné dr. Kovács Judit és kísérete – három másik, jelenleg független képviselő – egységesen Lamperth Mónika jegyző személyére, és elsősorban a jegyzői hivatal dologi kiadásaira hivatkozva utasította el már azt is, hogy a kerület állami forrásait biztosító megoldás szülessen, azaz legyen önkormányzati költségvetés.