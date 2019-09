Már tavaly elítélték, de csak két napja kezdték körözni a ligetvédőt

Még tavaly október 18-án ítélte a Fővárosi Törvényszék 200 óra közmunkára Komáromy Gergelyt, azaz G Rast, de a bíróság csak majdnem egy évvel az ítélet után, szeptember 10-én garázdaság miatt adott ki körözést a férfi ellen.

A zenész-aktivista-ligetvédő szerdán a Facebook-oldalán osztotta meg a nyilvános körözésről készült fotót, és azt írta, hogy szerinte a rendőrök őt nem is keresték, és egy egyszerű e-mailt is írhattak volna. Csütörtökön aztán élőben közvetítette a fejleményeket. Tegnap éppen a Markó utcában sétált, hogy bemenjen a bíróságra és tisztázza a helyzetét, amikor odalépett hozzá két rendőr, aki igazoltatták, mivel „általános körözés" volt ellene és mivel közterületen volt, be is vitték a rendőrségre.

Ma rákérdeztünk a Fővárosi Törvényszék sajtóosztályánál, hogyan is követték egymást az események. Azt írták, hogy Komáromy és 10 társa ellen a bíróság 2018. szeptember 10-én a tárgyalás mellőzésével büntetővégzést hozott, melyben

K. G. VI. rendű vádlottal szemben társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt 200 óra fizikai jellegű munkakörben végrehajtandó közérdekű munkát szabott ki.

A végzést viszont nem tudták Komáromynak kézbesíteni, a bíróság ezért megpróbálta kideríteni a ligetvédő lakcímét, de ez sem sikerül. Aztán majdnem eltelt egy év, és a bíróság három napja, szeptember 10-én elrendelte a ligetvédő körözését, akit végül – a rendőrök közreműködésével – szeptember 12-én bíróság elé is állítottak.

Itt Komáromynak kézbesítették a 200 óra közmunkáról szóló büntetővégzést, de a ligetvédő a tárgyalás megtartását kérte, így a végzés nem lett jogerős.

Az ügyben egyébként további 4 vádlott ellen - ismeretlen helyen való tartózkodásuk miatt - most is elfogatóparancs van kibocsátva.