A svájci rendőrség is nyomoz a Magyarországon is köddé vált CryoSave után

Már Svájcban is bűnügyi nyomozás folyik a CryoSave néven ismertté vált, hosszú éveken át Magyarországon is aktív őssejtbank ügyében, amelyről először az Index írta meg, hogy valami nem stimmel a cég körül. Röviden az előzményekről: a CryoSave magyarországi leányvállalata felszívódott, az ügyfelek a svájci anyacégtől vártak felvilágosítást, hiába. Sok magyar ügyfelet a svájci központhoz irányítottak, ám hiába, sem az ügyfeleknek, sem az Indexnek nem adott a kinti cég illetékese érdemi magyarázatot a történtekre. Később kiderítettük, hogy a CryoSave magyar leányvállalatából a pénzt egy az egyben kiszippantották egy svájci cégbe. Ez utóbbi cég került most a svájci rendőrség nyomozásának fókuszába.

A CryoSave a botrány kirobbanása után azt kommunikálta, hogy a mintákat Lengyelországba szállították, miután a tárolásukról megállapodtak egy másik nagy őssejtbankos társasággal. Az Index még augusztusban utánajárt, hogy rendben vannak-e Svájcban a CyroSave engedélyei. Ekkor azt láttuk, hogy az illetékes svájci egészségügyi hatóság megvonta a cégtől azt az engedélyt, ami lehetőséget adott neki arra, hogy az ügyfeleiktől (így a magyar klienseiktől) leszedett mintákat importálják, tárolják vagy éppen exportálják. Csakhogy hiába érdeklődtünk a svájci hatóságoknál, nem volt világos, hogy a CryoSave az engedélyük bevonása után vagy még azt megelőzően szállította le a mintákat Lengyelországba.

Ugyanakkor attól a cégtől, amelyik a mintákat fogadta, úgy értesültünk, hogy a minták Svájcból, Belgiumból és Németországból lettek átszállítva több ütemben, ez év márciustól kezdődően. A mintákat fogadó cég beszerezte azt a kötelező hatósági engedélyt a lengyel hatóságtól, ami biológiai minták importjához szükséges Lengyelországban.

Ez egyébként egybecseng a svájci hatóságok mostani közlésével is. A svájci hatóságok szerint ugyanis már tavasszal jelezte a CryoSave az ottani illetékes egészségügyi hatóságoknak, hogy a mintákat Lengyelországba szállítják át, tehát akkor, amikor még volt engedélyük. És hogy mit jelent mindez? Azt, hogy azokat a mintákat, amiket átszállítottak, azt valószínűleg engedéllyel szállították át. De mégis történhetett bűncselekmény, merthogy a svájci hatóságok augusztus végén nyomozást indítottak, szeptember 10 és 11-én pedig több helyszínen házkutatások is voltak.

Nyomoz a magyar rendőrség is emberi test tiltott felhasználása miatt, de azt nem tudni, hogy ők milyen intézkedéseket tettek eddig. Ha történt is házkutatás, egy dolog biztos: a magyar leányvállalat irodájából még nyáron eltüntettek mindent, ahogy azt korábban megírtuk.