Az ÁSZ olyan papírokat kér a DK-től, amelyek elégtek a tűzben

A Demokratikus Koalíció szombaton közölte, hogy a tavalyi irodatűz miatt nem tud minden adatszolgáltatásnak eleget tenni, amelyet az Állami Számvevőszék kér.

A párt azt írta, hogy annak ellenére, hogy a DK irodája tavaly novemberben teljesen leégett, és "a tűzben a teljes könyvelésünk, a számláink és a könyvelési szerverünk is megsemmisült", a DK igyekezett minden elégett dokumentumot pótolni. Ez többségében sikerült, az ÁSZ által első körben bekért iratokat hiánytalanul benyújtották a hatóságnak.

Az ÁSZ azonban további adatokat, bizonylatokat, dokumentumokat kért be, amelyek egy részét - könnyedén megjósolható módon - nem tudtuk pótolni a tűz után.

A párt szerint a sorozatos kérések mellett az ÁSZ teljesen elzárkózott mindenfajta együttműködéstől, "még olyan alapvető dolgokban is, mint hogy kiadja számunkra a korábban neki megküldött, az ÁSZ rendszerébe elektronikusan feltöltött számláinkat és könyvelési adatállományunkat, amelyek törvényi kötelességéből adódóan most is a hatóság birtokában vannak."

A Demokratikus Koalíció szerint

a pártállam első szabálya, hogy ha az állampárt meg akar büntetni valakit, akkor meg is fogja büntetni - nincs pártatlan vizsgálat, nincs jóhiszeműség és nincs vis maior.

A párt politikai megrendelésre megindított hatósági támadások egyikének fogja tekinteni., ha az ÁSZ azért bünteti őket, mert a tűz miattt nem tudtak egy számlát benyújtani.