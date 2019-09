Az ellenzéki jelölt parkolási ötletét támogatja a fideszes Láng Zsolt

Azok, akik kiemelt kormányzati, fővárosi vagy akár önkormányzati beruházás közelében élnek és elviselik a megnövekedett forgalomterhelést, az útlezárásokat, a por- és zajterhelést, a koszt, a hangzavart és még sorolhatnám hosszan, nekik az önkormányzat valamilyen kedvezményt kell biztosítson

– mondta néhány napja a Klubrádióban a programját ismertetve a II. kerület összellenzéki jelöltje, az egyébként az MSZP-ben politizáló Őrsi Gergely, konkrét példának hozva fel, hogy a megválasztása esetén ezek a kerületi lakosok a mélygarázsban az éjszaka, hétvégén, de akár napközben is kedvezményesen parkolhassanak. Őrsi arra utalt, hogy a II. kerületben a Mammut pláza és a Fény utcai piac környékén már évek óta zajlanak olyan beruházások, amelyek nehézkessé teszik a parkolást az ott élőknek. Miközben épül egy mélygarázs is.

Úgy tűnik, a II. kerület fideszes polgármesterének, Láng Zsoltnak is elnyerte a tetszését az ellenzéki jelölt programjának ezen része, mivel szeptember 16-i keltezéssel egy levelet írt a környéken élőknek. Ebben a levélben Láng azt írta, hogy a Miniszterelnökség és az önkormányzat megállapodott abban, hogy „Millenáris Bérlet” birtokában a környező utcák lakói kedvezményes bérlethez juthatnak.

Azt, hogy mikor állapodott meg a Láng vezette önkormányzat és a Miniszterelnökség, nem tudni, de a megállapodás frissességére utal, hogy a polgármester levele ezen kívül semmilyen konkrétumot nem tartalmaz. Merthogy – ahogy a levelében fogalmaz a polgármester – „a pontos eljárási rend kidolgozása jelenleg is tart”.

Megkérdeztük Láng Zsoltot, hogy miért döntött úgy, hogy támogatja Őrsi Gergely javaslatát, és hogy mindez mennyibe kerül majd annak, aki a számlát állja. Amint a polgármester válaszol, cikkünket frissítjük.

Frissítés:

Kérdésünkre Balaton Balázs sajtóreferens az alábbi választ küldte: „A »Millenáris Bérlet« ötlete már jóval azelőtt dokumentáltan megszületett, hogy az Ön által »szocialista jelöltnek« titulált aspiráns személye egyáltalán megnevezésre került volna. A kezdeményezést annak fényében is természetesnek érezzük, hogy önkormányzatunk már a Lövőház utca sétálóutcává alakításakor hasonló konstrukciót tett elérhetővé a környékbeliek számára. A Millenáris Széllkapu beruházás értelemszerűen szükségessé tette ennek felülvizsgálatát és újragondolását. Az elmúlt egy évben rendszeresek voltak az egyeztetések az önkormányzat, a lebonyolító valamint a Miniszterelnökség között. Ennek köszönhető, hogy a nyár folyamán az érdemi megegyezés is megszületett. Ahogyan a korábbi időszakban, úgy a jövőre nézve is sikerült olyan megoldást találni, amely az önkormányzat anyagi forrásait nem terheli, és az üzemeltető üzleti tervének megvalósulását sem akadályozza.”