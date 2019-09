Boldog István általános iskolások gyűrűjében adott át egy parkolót Cserkeszőlőn

Ahogy közelít az önkormányzati választások időpontja, úgy szaporodnak országszerte kisgyerekekkel felturbózott kampányesemények, valamint az ünnepélyes átadások, amelyeknek gyakori szereplői az innen-onnan odavezényelt iskolások.

Facebook-oldalának tanúsága szerint Boldog István fideszes országgyűlési képviselő is masszív gyerekgyűrűben adott át egy Cserkeszőlőn egy 56 férőhelyes új parkolót. A galéria alapján a település lakosságszámához (2260 fő) mérten tényleg kiugróan sok gyerek látogatott el a jeles eseményre (egyikük még trombitált is). Reméljük, önszántukból mentek, és nagyon jól érezték magukat, csakúgy, mint azok a gyerekek, akikkel Boldog reggel együtt tornázott Kétpón.

Boldog István egyébként emlékezetes átadásain felül arról is nevezetes, hogy még a Fideszen belül is szókimondónak és radikálisnak számít: ő találta ki például a Coca-Cola elleni bojkottot, mikor a cég meleg párokkal reklámozott, de megtudhattuk tőle már azt is, hogy nagy szívfájdalma, hogy a fia az ELTE-re jár, és hogy az ismerősei már nem mernek esténként kimenni az utcára Nyugat-Európában.

(via 24.hu)