Elmeszelték az önkormányzati logóval kampányoló fideszest

Sérti a választás tisztaságát a Fidesz embléma melletti kerületi jelkép - mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság a hvg.hu cikke szerint. A helyi testület korábban érdemi vizsgálat nélkül dobta a kifogást.

Az ügy előzménye, hogy a XVIII. kerületben Szarvas Attila Sándor – aki civil kapcsolatokért és egyházügyekért felelős alpolgármester, illetve fideszes képviselőjelölt most is – olyan szórólapokat készített, ahol a neve mellett feltűnnek az alábbi logók is a jobb alsó sarokban: Fidesz, KDNP, XVIII. kerület.

Szeptember 6-án a helyi ellenzék kifogást nyújtott be a helyi, kerületi választási bizottsághoz, mivel véleményük szerint Szarvas törvénysértő módon kampányol, sérül a választások tisztasága. „Jogsértő, hogy a szórólapon az önkormányzat szimbóluma szerepel. Az önkormányzat közhatalmat jelenít meg” – állt a kifogásban. Arra kérték a Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsanak meg jogsértést, illetve tiltsák el a jelöltet a további jogsértéstől, szabjanak ki bírságot is. A HVB lesöpörte a kifogást, mondván, azt névleg az MSZP tette, de jelölőszervezetként a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Mindenki Magyarországa hetes fogat szerepel.

A HVB határozata ellen fellebbezést nyújtottak be az érintettek, így az ügy a Fővárosi Választási Bizottság elé került, ahol szeptember 16-án megállapították, tévedett a helyi bizottság, amikor nem vizsgálta a beadványt. Az FVB kimondta azt is, hogy Szarvas azzal, hogy a választási szórólapján az önkormányzat jelképét szerepeltette, jogsértést követett el, megsértette a választás tisztaságának alapelvét.

Eltiltották a további jogszabálysértésektől, de nem bírságolták meg a jelöltet, mert ez Szarvas első jogszabálysértése volt - írja a hvg.hu.