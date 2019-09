Elítélték? Eltiltották? Polgármester még lehet!

Az önkormányzati választásokon feltűnő néhány jelölt előéletét nézve érdemes feltenni a klasszikus kérdéseket: venne-e ettől az embertől használt autót, rábízná-e a vállalkozását, gazdaságát, adna-e neki kölcsön nagyobb összeget, vagy felvenné-e alkalmazottnak? Akárhogy is van, a választás bizalmi kérdés, és október 13. közeledtével egyre több olyan polgármester- és képviselőjelölt tűnik fel, akik korábban szembekerültek a törvénnyel, zavaros cégügyeik voltak, vagy – mint legutóbb a fideszes támogatással induló Klausmann Viktorról kiderült – eltiltották őket a cégvezetéstől.

Ehhez a munkához nem kell erkölcsi bizonyítvány

Bármilyen furcsa, a választások előtt a jelölteknek nem kell benyújtaniuk erkölcsi bizonyítványt. Akár polgármesterek is lehetnek enélkül, miközben a legtöbb állásnál megkövetelik ezt a dokumentumot. A büntetett előélet, a folyamatban lévő büntetőeljárás vagy egy előzetes letartóztatás nem lehet akadálya a jelöltségnek.

Persze amíg valakinek a bűnössége nem igazolódik be, ártatlannak tekinthető, ez tiszta sor. Aki már letöltötte börtönbüntetését és nem követ el újabb bűncselekményt, azt a magyar jog egy bizonyos idő után mentesíti a hátrányos jogkövetkezmények alól, azaz a törvény előtt tisztának tekinthető. Jogilag tehát semmit nem lehet a megtévedt bárány szemére vetni, más kérdés, hogy egy politikai választás esetén a társadalom mindezt hogy ítéli meg, és milyen bizalommal van az illető iránt.

Gyenes Leventét elítélték, aztán újraválasztották

Számos kérdést vethet fel, hogy egy komoly felelősséggel járó, közfeladatot ellátó tisztség betöltése hogyan lehetséges erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlen előélet vagy bármely iskolai végzettség nélkül. Ezt az ellentmondást 2016-ban próbálták meg tisztázni, amikor Gyenes Leventét, Gyömrő polgármesterét a Szegedi Ítélőtábla jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte folytatólagosan elkövetett adócsalásért és magánokirat-hamisításért, de a közügyek gyakorlásától nem tiltották el. A polgármester lemondott tisztségéről, viszont az időközi önkormányzati választáson újraindult, ahol megint megválasztották.

Akkor Trócsányi László igazságügyi miniszter fogadkozott, hogy a jövőben erkölcsi bizonyítvány nélkül senki ne lehessen polgármester, de az erről szóló előterjesztést azóta sem nyújtották be. Ez részben magyarázható az ügy bonyolultságával is. Amennyiben ugyanis az önkormányzati tisztségeket az erkölcsi bizonyítvány bemutatásához kötnék, erősen aggályos lehet, ha ezt a feltételt nem terjesztenék ki a parlamenti képviselőkre is. Ehhez azonban az önkormányzati és az országgyűlési törvény összehangolt módosítására lenne szükség.

Érdekes a Gyenes-ügy utóélete is. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Gyenes újraválasztása után mondta ki méltatlanságát az önkormányzati tisztségre. Az újraválasztott polgármester azonban azzal érvelt, hogy a méltatlanság az előző ciklusára vonatkozott, ami lemondásával megszűnt, így nem volt hajlandó ismételten lemondani. Gyenes idén ősszel ismét polgármesterjelöltként indul az önkormányzati választáson .

Berki Krisztián és hamis számlák

A valamilyen titokzatos oknál fogva a főpolgármesterségért folyó versenybe is benevező médiaszemélyiség is vádlottja annak az ügynek, amelyben a kormány korábban kedvenc PR-vállalkozója, Kuna Tibor ellen indult eljárás. A vád szerint Kuna cégei 245 millió forintnyi hamis számlát fogadtak be, amivel 52 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A több mint hatvanvádlottas perben Berki Krisztián idén májusban ismerte be a Fővárosi Törvényszéken, hogy többször is hamis számlákat vásárolt egy számlagyárként működő bűnszervezettől. A vád szerint Berki a hamis számlákkal 7,6 millió forintos kárt okozott a költségvetésben. Rá egy év felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. Az ügyben ítélet még nem született, további tárgyalások várhatóak.

Hunvald Györgyöt hűtlen kezeléssel vádolják

Hunvald 2002 és 2010 között volt Erzsébetváros polgármestere. Ebben az időszakban gyanús ingatlanpanamákba keveredett, amikben ugyan nem találták bűnösnek, mégis két jogerős ítélet született ellene. Először hivatali visszaélés miatt ítélték egy év börtönre, majd hűtlen kezelés és hivatali visszaélés vádjával két és fél évre. Hunvald 2014 júliusában szabadult, majd egy erkölcsi bizonyítványt is kiperelt magának. Az utóbbi ítéletet a Kúria 2016-ban megsemmisítette, a két ügyet összevonta, és perújítást rendelt el. Idén júniusban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon zajló perben az ügyész letöltendő szabadságvesztést kért hűtlen kezelés miatt Hunvaldra, aki a vád szerint színlelt szerződéseket kötött ismerőseivel, ami után nem történt teljesítés, és ezzel 45 millió forint kárt okoztak Erzsébetvárosnak. A korábbi MSZP-s polgármester idén a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület támogatásával indul polgármesterjelöltként Erzsébetvárosban.

Bitvai Nándort magánokirat-hamisításért ítélték el

A korábbi XV. kerületi fideszes alpolgármestert a IV. és XV. Kerületi Bíróság ítélte el 2015-ben magánokirat-hamisítás vádjával. Az ügy 2012 óta húzódott. A nyomozás során megállapították, hogy a Közbizalom nevű szervezet dokumentumain több aláírás hamis volt, és két vezető aláírása helyett csak Bitvaié szerepelt rajta, ami egyébként bizonyítottan eredeti volt. Bitvai a hamis okiratokkal a szervezet számlájáról többször is vett fel pénzt, összesen 1,6 millió forint értékben. Feltehetően ennek a pénznek egy részéből finanszírozták a helyi Fidesz kampányát. Bitvai jelenleg a XV. kerületben indul független képviselőjelöltként.

Alsószentmárton polgármestere verekedett, korábban felesége foglalkoztatásáért ítélték el

Alsószentmártonban az ismét induló Budai László polgármester is úgy gondolhatta, hogy a választók megbocsátják neki korábbi botlásait. Budait idén júniusban hűtlen kezelés miatt 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A nem jogerős ítélet szerint az önkormányzat 2014 és 2016 között Budai feleségét bízta meg a polgármesteri hivatal takarításával, és a napi kétórás munkáért neki főállású bért (130 ezer forintot) fizettek ki. Budai egy másik ügyben is a vádlottak padjára került. 2017-ben egy négyfős társaság agyba-főbe verte Alsószentmártonban Mali Zoltánt, a szomszédos Drávapiski polgármesterét, aki a faluban kocsmát és boltot üzemeltet. A csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult büntetőügy egyik vádlottja Budai László.

Papp János csalást követett el

Rákócziújfalu volt polgármesterét 2017 szeptemberében ítélték el csalás miatt. A Szoljon.hu beszámolója szerint a polgármester a hivatalban dolgozó pénzügyi ügyintézőt utasította, hogy utaljon át 230 390 forintot a Szolnoki Törvényszéknek egy polgári perből fakadó jogi elmarasztalás miatt. Az ügyintéző át is utalta az összeget, azonban az valójában Papp egy korábbi ítéletére kiszabott bűnügyi költség volt, így a polgármester az önkormányzatot károsította meg. Papp 2017 októberében hivatalosan egészségügyi okok miatt lemondott hivataláról. A településen tavaly februárban tartottak időközi választást, amin Papp újra indult. A választást végül Varga József, korábbi alpolgármester nyerte meg a szavazatok 50 százalékával, de Papp így is 30 százalékos támogatottságot kapott. Most egyéni képviselőjelöltként fut neki az októberi választásnak.

Fiktív lakókkal gyarapították a települést

Újraindul a polgármesterségért Újszentivánon a független Putnik Lázár, Tiszaszigeten pedig Ferenczi Ferenc (Fidesz–KDNP). A két polgármestert idén a bíróság pénzbírságra ítélte, segítőiket pedig másfél év felfüggesztett börtönre, miután a településekre fiktív lakcímbejelentésekkel 142 embert telepítettek le. A voksturizmussal azt akarták elérni, hogy a két településnek ne kelljen önkormányzati társulásban működnie, és önállóan gazdálkodhasson. Valószínűleg úgy gondolják, helyesen cselekedtek a településük érdekében, ezért mindketten újraindulnak az önkormányzati választáson.

A 444.hu hasonló témájú cikkében más példákat is hoz korábban elítélt és most újrainduló polgármesterekre.

Szűcs Gabriellát, Szakoly polgármesterérét 2010 tavaszán fosztotta meg tisztségétől a Legfelsőbb Bíróság, mert többször is törvénysértő módon zajlottak a képviselő-testület ülései. 2010-ben ettől függetlenül újraválasztották Szűcsöt. 2017 februárjában fiktív lakcímbejelentések miatt közokirat-hamisításért egy év próbára bocsátották. Legutóbbi ügyében még nincs jogerős ítélet, de tavaly februárban az ügyészség letöltendő börtönt kért rá, miután egy óvodai tornaszoba építésére kapott pénzt a polgármesteri hivatal működésére fordították. 2017 novemberében az ügyészség azért emelt vádat ellene, mert a közfoglalkoztatottak bérére járó támogatásból az önkormányzati hivatal dolgozóit fizették ki.

Kossa Lajosra, Aba polgármesterére most is lehet majd szavazni. Ő nem csak arról lett országosan ismert, hogy tibeti hangtállal vezeti a testületi üléseket, amelyeken gyertyát gyújtanak az ártó szellemek, azaz az ellenzéki képviselők elűzésére. A polgármester ellen azért folyik eljárás, mert a vád szerint fizetési és vásárlási előleg címszó alatt 2012 és 2016 között 83 alkalommal vett fel kisebb-nagyobb összeget, összesen több mint 10,7 millió forintot, a település pénztárából. A Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért rá, ítélet még nem született.

Tállyán egyedül Osika József polgármester pályázik újra a település vezetésére. Osikát tavaly ősszel a Központi Nyomozó Főügyészség minősített vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és hatóság félrevezetésével vádolta meg. Az RTL Klub szerint a polgármester csak akkor akarta engedélyezni egy külföldi vállalkozó borüzemének megépítését, ha a munkákkal a nevelt fia cégét bízzák meg. Miután nem ez történt, a polgármester leállította a munkát, és elzavarta a munkásokat. A rendőrségnek később azt állította, őt támadták meg a munkások. Az ügyészség öt év letöltendő börtönt és egymillió forint pénzbüntetést kért a polgármesterre. Jogerős ítélet még nem született.

Bánhidi Balázs cégeit sorra számolják fel

A csömöri polgármesterjelölt esete inkább abba a kategóriába tartozik, hogy aki az üzleti életben látványosan nem sikeres, az vajon mennyire alkalmas egy közel tízezres nagyközség vezetésére. A Népszava információi szerint Bánhidi korábban számos cégben megfordult, és bár vele szemben ítélet vagy gazdasági eltiltás nem született, az üzleti életben való sikertelensége mindenképp figyelemre méltó. Bánhidi ügyvezetője volt a Bánhidesign Kft.-nek, amit a százmilliós forgalom mellé társuló 98 milliós forintos tartozás után 2010-ben számolt fel a Heves Megyei Bíróság. Hasonló sorsa jutott 2016-ban a Com-Ron Kereskedelmi és Mérnöki Kft. is, amit Bánhidi alapított. Ugyanez történt a Com-Ron Seel Zrt.-vel, amit most már a testvére vezet, és a tavalyi adatok szerint 3,5 millió forint adózott eredmény mellett 125,5 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van.

Szerencsére arra is vannak példák, amikor a választásokon induló jelöltek érzik a hasonló esetekből fakadó visszásságokat, és megpróbálják előre tisztázni magukat. A nyíregyházi ellenzék jelöltjei például a Szon.hu beszámolója szerint önként tették közzé az erkölcsi bizonyítványaikat és a köztartozásmentes adózói NAV-igazolásaikat.

Megkerestük az Igazságügyi Minisztériumot is, hogy a korábban Trócsányi László kezdeményezésére létrehozott munkacsoport milyen eredményekre jutott a polgármesteri tisztség erkölcsi bizonyítványhoz kötésének kérdésével kapcsolatban. Amint reagálnak, válaszukkal frissítjük a cikket.

(Borítókép: Aradi László / Index)