Ígéretszámláló - Önkormányzati választások 2019

Ki mondta? Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt

Hol mondta? A Sétáló Budapest című programjában

Mikor mondta? A programot 2019. június 15-én mutatták be

"Összefüggő, a külvárosok felől is jó eljutást biztosító, jól kiépített és jól karban is tartott kerékpárút-hálózattal szőjük be Budapestet; a nagy bevezető- és sugárutakat, valamint a körutakat egységesen ellátjuk kerékpársávokkal vagy kerékpárutakkal. Ha ehhez járul egy kis szemléletformálás és a biciklizés töretlenül emelkedő népszerűsége,

egész Budapestet be lehet majd járni kerékpárral anélkül, hogy akár egy gyereket félteni kellene ettől.

A gyalogoszónák és egyes zöldfolyosók eleve hatalmas biztonságos és hívogató felületet adnak ahhoz, hogy még több budapesti nyeregbe pattanjon. A BuBi-t is bővítjük és fejlesztjük, akár többszolgáltatós, de központilag koordinált piacként is. A nagy távolságokon való ingázást, a tömegközlekedés hatósugarának kiterjesztését a P + R-nél is sokkal hatékonyabban biztosítja a B + R-parkolók, biciklitárolók sokasága."