Rendkívüli közbeszerzési bizottsági ülést hív össze az ellenzék patkányügyben

Rendkívüli budapesti közbeszerzési bizottsági ülés összehívását kezdeményezi a testület szocialista elnöke a patkánytender ügyében. Trippon Norbert sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Fővárosi Törvényszék – éppen az Index által nyilvánosságra hozott – döntése igazolta korábbi álláspontjukat a fővárosi patkánymentesítését érintő közbeszerzési eljárás szabálytalanságával kapcsolatban, a döntésből pedig következik, most érdemben meg kell vizsgálni, hogy – mint fogalmazott – az "Orbán-Tarlós maffia által" kiválasztott cég referenciái valósak voltak-e.

Trippon és Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt közös sajtótájékoztatóján többször is felidézték, hónapokkal ezelőtt kérték Tarlós Istvánt és a főváros jelenlegi, fideszes többségét, hogy érdemben vizsgálják ki a patkányügyet, hiszen a jelenleg ötéves patkánymentesítési megbízással rendelkező RNBH Konzorcium alkalmassága tavaly ősz óta folyamatosan megkérdőjeleződött. Ezt a kormánypárti többség napirendre venni sem volt hajlandó.

A két politikus egyetértett abban, hogy súlyos büntetőjogi felelősséggel tartozhatnak azok, akik megtévesztő adatokkal látták el a főváros közbeszerzési bizottságát, azaz úgy készítették elő a közbeszerzési dokumentációt, hogy abban az szerepelt: a kiválasztott nyertes referenciáit nem érheti kifogás.

Karácsony azt is elmondta, a fővárosi ellenzéki képviselők adatkikérései nyomán nem úgy tűnik, hogy a jelenleg sokszoros áron irtó cégcsoport eredményesen végezné el a munkát, így a májusban kezdődött rendkívüli patkányirtás sikere is kérdéses, holott erre a feladatra további 300 millió forintos keretösszegű megbízást adott a főváros ugyanennek a cégcsoportnak.

Az pedig a bírósági döntéssel beigazolódott, hogy a Tarlós István és Szeneczey Balázs megbízásából eljáró közbeszerzési előkészítő bizottság átverte a fővárosi képviselőket, megtévesztette a fővárosi döntéshozókat

– mondta Karácsony arról, amivel Tarlós kihívóját igyekszik támadni, azaz hogy Karácsony is megszavazta a közbeszerzés eredményét, és a most pernyertes Bábolna Bio-val történt szerződésbontást. Karácsony szerint a bírósági döntés eljárási szempontból is visszaigazolta azt, ami már köztudott: a patkányirtó konzorcium nem rendelkezett a megfelelő referenciákkal a munkára, de az általuk a közbeszerzés idején megismert dokumentáció erről semmilyen információt nem tartalmazott.

Még hétfőn megírtuk ugyanis azt is, hogy mit reagált a bírósági döntésre Tarlós István helyettese, Szeneczey Balázs. Az Index a főpolgármesternek még múlt héten küldött kérdéseire azt írta a helyettes: a felperes Bábolna Bio Kft. nem a Fővárosi Önkormányzatot, vagy annak határozatát támadta meg keresetével, hanem a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárást lezáró döntését. Szeneczey szerint ezzel az ítélettel a bíróság nem foglalt állást a referenciák megfelelősége, az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségtekintetében, az kizárólag eljárásjogi hiányosságokat állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről. Azt is írta:

AZ ÍTÉLET AZ ALPERESRE, TEHÁT A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁGRA VONATKOZÓAN TARTALMAZ KÖTELEZÉST, A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATNAK, MINT ÉRDEKELT FÉLNEK TEENDŐJE EZZEL KAPCSOLATBAN ÉRDEMBEN NINCSEN. A DÖNTÉS A MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS HATÁLYÁT NEM ÉRINTI, A MEGKEZDETT CÉLZOTT INTENZÍV IRTÁS FOLYTATHATÓ, ÍRTA SZENECZEY.

Karácsony Gergely szerint azonban a korábban ismert tények alapján egyértelmű, hogy amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság újra lefolytatja eljárását és érdemben megvizsgálja a referenciákat, hivatalosan is beigazolódik azok érvénytelensége, magyarán a főváros közbeszerzési eljárása és az abból következő megbízási szerződés is megkérdőjelezhetővé vált. Azt, hogy Szeneczey közlése (melyet kedden közleményként is kiadott) szerint Tarlós István éppen Karácsony Gergely felelősségét firtatná egy belső vizsgálattal az ügyben, az ellenzéki politikusok szerint nonszensz.

Karácsony kérdésre megismételte, amit az Indexnek mondott még hétfőn:

Tarlósék hazudtak a közbeszerzési bizottságnak és minden budapestinek, amikor a haveri cég kamu referenciáit igazolták. Valóban hibáztam: nem feltételeztem, hogy Tarlósék bűncselekményt követnek el ebben az ügyben. Ígérem, ilyen soha többet nem fordul elő.

Többször írtunk arról, hogy a Budapest patkánymentesség fenntartására kiírt közbeszerzési eljárást az RNBH konzorcium nyerte 2018 nyarán. Azóta, noha a Főpolgármesteri Hivatal „ A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása ” címmel írta ki és folytatta le a közbeszerzési eljárást, Tarlós István már azt is megkérdőjelezte, hogy Budapest valaha patkánymentes volt, főként miután botrány lett abból, hogy az addig dolgozó Bábolna Bio leléptetése után alig néhány hónap alatt elharapózott, tavaszra pedig robbanásszerűen megnőtt a fővárosi patkánypopuláció. Az észlelések, azaz a patkányelőfordulás lavinát indított el a nyilvánosságban, amit pénzzel igyekezett kezelni a főváros.

A fővárosnak ugyanis nemcsak ötéves keretszerződése van az RNBH Konzorciummal, hanem, miután már tavaly nyár végén, majd pedig idén tavasszal is súlyos aggályok merültek fel a négycéges vállalkozás hatékonyságával kapcsolatban, a megbízás teljesítésének érdemi vizsgálata nélkül , jelentős pluszforrás – egy 600 milliós keretösszegből való 300 millió forint – bevonásával rendkívüli patkányirtást rendelt meg.