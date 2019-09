A halott támogató sem akadály a jelöltséghez

Zuglóban feljelentést is tett a Helyi Választási Iroda, miután erős lett a gyanú, hogy a Mi Hazánk és a Munkáspárt ajánlóívein halottak adatai is szerepelnek.

A helyzetre Várnai László, hívta fel a figyelmet. A Civil Zuglóért Egyesület polgármesterjelöltje azt is megjegyezte, hogy ez a tény nem akadálya az indulásnak sem. Ezzel kapcsolatban a zuglói Helyi Választási Irodához fordultunk, amely keddi válaszában közölte:

„A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én és 10-én tartott ülésein döntött – összesen 6 esetben – arról, hogy a nyilvántartásba vételi eljárás eredményétől függetlenül bizonyos jelöltek ajánlóívein szereplő aggályos státuszú ajánlástevő személyek miatt a Helyi Választási Iroda vezetője tegye meg a szükséges lépéseket. Ez jelen esetekben büntető feljelentést jelent, tekintettel a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350. § (1) bekezdés d) pont rendelkezésére, mely alapján bűntettet követ el és

3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás során jogosulatlanul aláír, hamis adatokat tüntet fel.

A HVI vezetője 6 esetben megtette a büntető feljelentést a Budapest Rendőr-főkapitányságán.”

Ha így is elég, mehet

A HVI közölte, hogy a hatályos választási szabályok értelmében ezek az ajánlások érvénytelenek, tehát a Helyi Választási Bizottság a jelöltek nyilvántartásba vételekor nem vette azokat figyelembe. Azonban, azok akik ezek nélkül az ajánlások nélkül is elegendő támogató aláírást gyűjtöttek össze, „azokat nyilvántartásba kell venni a feljelentések ellenére is.”

Az aláírásokkal kapcsolatos ügyek azután jelentek meg, hogy megszűnt a kopogtatócédula intézménye. Azzal kapcsolatban is voltak visszaélések – előfordult, hogy adták-vették őket –, ám gátját szabta a kamupártok indulásának, mivel a választók egyetlen kopogtatócédulájukat csak egyetlen jelölt támogatására adhatták le, míg aláírásával elméletben egy választó bármennyi jelöltet támogathat, ami értelmet ad az ajánlóívek átmásolásának lehetővé téve a költségvetési pénzek bezsebelését. Ilyenkor – régebbi eredetű adatbázisokból – becsúszhatnak azóta elhalálozott választók is, ami a kopogtatócédulák esetében nem is fordulhatna elő.