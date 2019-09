Egy nap Demszky és Tarlós álomvárosában

Beröffent a fluxuskondenzátor, a DeLorean szikrákat szórva remeg és nekilendül. Irány a múlt, hogy az elmúlt 30 év főpolgármesteri ígéreteit, legyen az Demszky Gábor vagy Tarlós István által támogatott ötlet, segítsük beteljesedni. Aztán vissza 2019 Budapestjére, hogy megnézzük és megtapasztaljuk, milyen lett a megvalósult álmok fővárosa.

A DeLorean az időugrásból a felső rakparton landol, halkan surrogó gumikkal gurul a Clark Ádám tér felé. Balra, a Duna hullámait modern BKV-s katamaránok hasítják, menetrend szerinti járatként szállítva az utasokat. Dokival egymásra nézünk: Sikerült!

Halk surrogást és kiabálást hallunk a fejünk fölött: a Belgrád rakpartról a Gellért-hegyre tartó libegő utasai élvezik a kilátást. A Gellért-hegy tetején lifttel felmehetnek a tűként égnek meredő kilátóba, aminek tetején egy üvegburával fedett teraszról, a Szemből csodálhatják a panorámát.

Lefelé sem kell sétálniuk, a Gellérthegyi Sikló egyenest a már tíz éve működő Rácfürdőhöz viszi le őket.

Aki gyalogolni szeretne, annak sem kell csalódnia. A pesti és budai alsó rakpart végig autómentes vagy forgalomcsillapított sétányain andaloghatnak gyaloghídtól gyaloghídig. A sétányokon fák, ligetek, fű, kiülős teraszok váltják egymást. Budáról Pestre át lehet sétálni a Várkert bazárt és a Vigadót összekötő gyaloghídon, aminek alsó felében suhan át a modernizált és Zuglóig meghosszabbított Millenniumi földalatti a Budai Vár alá.

Pestről vissza lehet szambázni a Petőfi és Lágymányosi híd közötti gyaloghídon, ami galériáknak, egyetemi kluboknak, kávéházaknak, étteremnek ad helyet, s egyben tudományos, információs központ. A sietősebb gyalogosok mozgójárdákkal válthatnak hipersebességre a hídon.

Lágymányosi gyaloghíd látványterv

A Duna mellett hosszan elnyúló ligetes sétányokon bringával is jól lehet közlekedni, köszönhetően a Folyók útja programnak, ami egyrészt bevezeti a széles Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárutat a városba, másrészt ide csatlakozik a Budapest–Balaton kerékpársztráda is.

Fotó: Korzó Tervezési Stúdió / infoszab.budapest.hu Id. Antall József rakpart

Délre a Dunán az új Galvani hídon lehet áthajtani a csepeli szigetcsúcson épült kertvárosba és a Kis-Duna menti fekvő sport- és rekreációs zónába. Még délebbre, Albertfalvánál ível át a Dunán Csepelre a hétemeletes lakóhíd, benne villamossal és a régebben Munkás, most Körvasútsori körútnak hívott külső városi gyűrű déli részével. Az új körút a Hungária körúttal párhuzamosan, attól kintebbre fűzi fel a külső kerületeket, hogy a köztük zajló forgalomnak ne kelljen bemenni a centrumba. Az új körút északon az új Aquincumi hídon megy vissza Budára, pontosabban Óbudára. Pest külsőbb kerületeit eggyel még kijjebb az Ipartelepi körút fogja össze, Buda külső részén pedig az M0 nyugati, alagútban vezetett szektorában lehet kikerülni a belső városrészeket.

Az egyes részeken alagútban vezetett Ipartelepi, azaz Külső Kerületi körút (látványterv forrás: Korzó Stúdió)

Északról, Aquincumból az egykor HÉV-nek nevezett 5-ös metróval lehet gyorsan visszajutni a citybe, javarészt föld alatt, egészen a Kálvin térig. Az elmúlt években kialakított metróhálózat új Deák tere a Kálvin tér lett, ide fut be Soroksár és Csepel felől is az 5-ös metró, valamint a nyugat felé Budaörsig, kelet felé pedig Rákospalotáig meghosszabbított 4-es metró, sőt a felújított, valamint Káposztásmegyerig és Ferihegyig meghosszabbított 3-as metró is.

A kettes metró egyik új súlypontja a volt Déli pályaudvar, ahova alagúton érkeznek át a vonatok a pesti Nyugati pályaudvarról, a másik az Örs vezér tere, ahol a metró az egykori Gödöllői HÉV vonalán gurul tovább az agglomeráció és Rákoscsaba fele. A boldog utasok már rég elfeledkeztek a csattogó jegylyukasztóról és jegynek és bérletnek nevezett papírfecnikről, a bejáratoknál diszkréten pittyegnek az elektronikus jegyleolvasók.

A Nyugati mellett megépült a környezettakarékos kormányzati negyed, az egyik Nemzeti Színház a Deák téren liberális, a másik Nemzeti Színház a Közvágóhídnál konzervatívabb darabokat játszik. A Rákóczi híd budai hídfőjénél óriás konferenciaközpontban vitatják meg a befektetők a városfejlesztési terveket, a Lipótmezőn az OPNI felújított épületének parkjában az egyes projektek elleni tiltakozásba beleőrült városvédők és műemlékvédelmi szakemberek kiabálnak és hadonásznak a levegőbe. A Deák tér mellett a Városháza félig bevásárlóközponttá alakítva nagy parkot ölel körül, ennek fáiról csicseregnek be a madarak Budapest elégedetten hátradőlő főpolgármesterének irodájába.

Bal oldalt: a Városház-projekt, jobb felül a Nyugati mellé tervezett kormányzati negyed, jobb alul a Deák téri Nemzeti Színház látványterve

Valami azonban nem stimmel, nézünk egymásra a Dokival. Budapest népéhez nem illik a felhőtlen boldogság, a fluxuskondenzátor szenzorai turbulens interferenciát érzékelnek a levegőben. Gyorsan csináljuk vissza, mielőtt az egész magába omlik, jelenti ki a Doki. Majd meghúzza a gázkart, szikrafelhő száll fel, és elhúzunk vissza a jövőbe.

Mit sajnál a legjobban, hogy nem valósult meg? 540 Zöld ligetek, sétányok, kerékpárút a Duna-partokon

336 4-es metró Budaörsig-Rákospalotáig

245 Elektronikus jegyrendszer, tarifaközösség

241 5-ös metró (csepeli és szentendrei HÉV összekötése a város alatt)

182 2-es metró gödöllői HÉV összekötés

114 3-as metró Káposztásmegyerig

106 Zöld kormánynegyed

79 Gyaloghíd, kisföldalatti átvezetéssel a Vigadónál

77 BKV-s katamaránok

65 Duna fölötti libegő, Várkabin

52 Hétemletes lakóhíd Albertfalvánál

50 Körvasútsori körút

48 Aquincumi közúti híd

48 Ipartelepi körút

46 Albertfalvai közúti híd

33 Gellérthegyi Budapest Szeme kilátó

32 Városháza projekt

23 Gellérthegyi Sikló

Demszky Gábor konkrét ígéretei, első évtized:

4-es metró (1996-ra - nem valósult meg),

1-es villamos átvezetése Dél-Budára (kilencvenes évekre - nem valósult meg)

csepeli Manhattan (eredetileg SZDSZ-ötlet, nem valósult meg)

kerékpár- és gyalogosbarát közlekedéspolitika (nagyon kis részben valósult meg)

Lágymányosi híd (1995-re megvalósult)

Aquincumi híd (el se kezdték)

Albertfalvai híd (el se kezdték)

Galvani híd (tervezés alatt 2019-ben)

Csepeli gerincút (sok év késéssel megvalósult)

Csepeli szennyvíztisztító, plusz dél-budai főgyűjtő (megvalósult)

Margit-híd felújítás (Tarlós fejezte be)

Hungária körút befejezése (1998-ig elkészült)

Andrássy út és a Nagykörút felújítása (1998-ig elkészült)

Vígszínház rekonstrukció (elkészült 1998-ig)

Fővárosi Levéltár (elkészült)

Rákospalotai hulladékégető füstgázmosó (elkészült)

Városháza park (bazársor bontással) - (nagy késéssel elkészült), kapcsolódó Városháza rekonstrukció el se kezdődött

Városrészek rehabilitációja: Liszt Ferenc tér környéke, a Ráday utca, Váci utca (a Vásárcsarnok újjáépítésével) elkészült.



Demszky Gábor konkrét ígéretei a városfejlesztési koncepcióban, és az azon alapuló Podmaniczky-tervben (2002):

Munkás körút, ami a rozsdazónából parkzónát teremt (semmi nem készült el)

Nagysebességű vasúti hálózat átvezetése Budapesten, Kelenföldi főpályaudvarral (semmi nem készült el)

1-es villamos bővítése Kelenföldig, fonódó villamos, hűvösvölgyi gyorsvasút (az első kettőt Tarlós fejezte be, a harmadik sehol)

4-es metró, 5-ös metró (a 4-es metrót Tarlós fejezte be, de a Bosnyák tér helyett csak a Keletiig lett megépítve, folytatás a távolban, 5-ös metró szintén távlat)

BKV-MÁV-Volánbusz közlekedési szövetség, közös tarifarendszer (semmi nem valósult meg)

Elektra elektronikus jegy a BKV-nál (nem valósult meg, Tarlósnál is elbukott Rigó néven)

P+R parkolók építése (a tervezettnek a töredéke épült, Tarlós is még csak tervezi a nagy részét)

Belső városrészek megújítása (Ferencváros, Józsefváros, Erzsébetváros részben sikerült)

Belvárosban sétálóutcák (nagyon kevés épült)

Csatornahálózat fejlesztés, szennyvíztisztító, főgyűjtő (lassan, de megvalósult)

Földút-program (Tarlós is csak tervezi a befejezését)

Nagy városi park Csepel északi részén (maradt krumpliföld)

Közraktárak rendezése (a Bálnát végül Tarlós fejezte be, az átadás sokáig csúszott)

Nemzeti Színház (a Deák tér helyett végül a Rákóczi hídnál építette meg a kormány)

Rác-fürdő (még Tarlós se tudta befejezni)

Kutyapiszok-program (a kutyapiszok maradt)



Tarlós István ígéretei a Nemzet fővárosa program alapján (2010, 2014):

Hajléktalanprobléma kezelése, a bérkoldulás visszaszorítása (váltakozó sikerrel megvalósult)

Kitakarítják a lassan használhatatlanná váló aluljárókat (megvalósult)

Budapesti Városüzemeltetési Központ megalapítása (megvalósult, átalakult, most Városüzemeltetési Holding)

BKK (megvalósult, átalakult, csökkenő szerepkörrel)

Az energiakereskedelmi feladatok ellátására új cég (nem valósult meg)

Vízi közműszolgáltatást ellátó társaságok összevonása (nem valósult meg)

Regionális menetrend, valamint egységes regionális tarifarendszer (nem valósult meg)

Végrehajtják a legszükségesebb járműcseréket (részben megvalósult, jöttek új buszok, új villamosok, felújított metró, de van még mit lecserélni)

Futár rendszer (megvalósult)

A belvárosi villamoshálózat helyreállítandó, a belvárosi főutak rehabilitációjával egyidejűleg (Bajcsy- Zsilinszky út–Kiskörút és a Kossuth Lajos utca–Rákóczi út tengely) - (nem valósult meg)

A fogaskerekű rekonstrukciója és integrációja a villamoshálózatba (nem valósult meg)

Budán a 17-es és 19-41-es villamosok összekötése (fonódó villamosként megvalósult)

A 42-es villamos Havanna-lakótelepre történő meghosszabbítása (nem valósult meg)

Az 1-es villamos budai meghosszabbítása (megvalósult)

Pesterzsébet villamosközlekedésének fejlesztése (nem valósult meg)

Egységes parkolási rendszer, a bevételek tömegközlekedésre fordítása (nem valósult meg)

P+R parkolók kialakítása (részben megvalósult, de még sok csak tervben maradt)

A főutak mentén a kerékpárút-hálózat kiépítése, tárolók, szabályozás (kis részben megvalósult)

Bubi bérbringa rendszer (megvalósult, de bajban van)

Taxik erős felügyelete (megvalósult)

A város levegőminőségének javítása (voltak kísérletek, de nem nagyon javult a helyzet)

Szmogriadó és hőségriadó tervek (részben megvalósult)

A Duna mint közlekedési folyosó bevonása a városi közlekedésrendszerébe, a rakpartok megközelítésének rendezése (nem valósult meg)

Valódi közlekedési szövetség létrehozása, a regionális közlekedési rendszer működtetése (nem valósult meg)

Nemzeti Vízprogrammal szinkronban lévő Fővárosi Vízprogram (nem valósult meg)

Fővárosi energiabiztonsági stratégia (megvalósult)

Parlagfű-mentesítési program (nem valósult meg)

Zajvédő falak rendszerének kiépítése az érintett főútvonalak mentén (részben megvalósult)

Felszámolják az illegális hulladéklerakó helyeket, a szemetelést szigorúan szankcionálják (nem valósult meg)

Szelektív hulladékgyűjtés (megvalósult)

Barlang- és forrásmegóvó program (nem valósult meg)

Komplex lakótelepi rekonstrukciók (nem valósult meg)

A Vár és a soroksári Duna-ág újrakomponálása (a Várat a kormány komponálta újra, a Duna-ág komponálatlan maradt)

Hídfelújítások folytatása (a Margit hidat befejezték, a Lánchíd nem kezdődött el, a Petőfi híd sorban áll, roskadozik)

4-es metró befejezése (megvalósult, de csak a Keletiig)

3-as metró felújítása (egyharmada valósult meg)

5-ös metró (távlati terv)

A csepeli gerincút befejezése (megvalósult)

A római-parti gát megépítése (elkezdődött, de még nem valósult meg, nem is tudni mi lesz végül)

A Moszkva tér rendezése (megvalósult, sőt át is nevezték)

A Budapest szíve program folytatása (megvalósult)

Új kongresszusi központ felépítése, valamint az elvetélt kormányzati negyed helyén egy új múzeumi negyed kialakítása (nem valósult meg, a múzeumi negyedet a városligeti zöldbe építi a kormány)

Fővárosi Közmunkák Tanácsának újraélesztése (megvalósult)

Ferihegyi repülőtér és a Belváros közvetlen kötöttpályás összeköttetése (nem valósult meg)

Megoldás a turistabuszok parkolására (nem valósult meg)

Kijelölik és megterveztetik a szállodahajók fogadására alkalmas kikötő helyét (nem valósult meg)

Egységes budapesti ügyeleti rendszert alakítanak ki a Mentőszolgálattal együttműködve, és megoldják az ügyeleti rendszer sürgősségi rendszerébe történő illesztését (megvalósult)

Városarculati Központ létrehozása (megvalósult)

