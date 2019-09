Keressük az ország legkegyetlenebb órarendjét

A 0. órát továbbá még 9 órát is túl kell élniük azoknak a tanulóknak, akik az idén a Soproni Porpáczy Aladár Szakképző Iskolába Magyar-osztrák pénzügyi és számviteli osztály 11. és 12. évfolyamában kezdték meg a tanévet. Az itt végzett tanulók Ausztriában és Magyarországon is érvényes érettségi bizonyítványt kapnak, így az oktatás jelentős része német nyelven zajlik, és olyan órákra járhatnak, mint a Businesstraining, Projekt-und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies, továbbá magyar iskolákban is általános magyar, földrajz, testnevelés óráik is vannak.

Nézzük például az iskola 12.-eseinek szerdáját: 0. óra földrajz, majd nyelvektől függően két angol, illetve német óra következik, aztán számvitel és kontrolling, matematika, üzemgazdaság, majd megint nyelv, történelem, aztán a nap végén két testnevelés órával pihenhetik ki a fáradalmaikat. Hajmeresztő? És mit mondjanak erre a tanulók?

Fotó: Bruzák Noémi

Ilyen órarend mellett nem csoda a stressz, de vajon helyi specialitás ez, vagy vannak az országban más iskolák is, amelyek hasonló szörnyeteg napokat kínálnak a gyerekeknek?

Ha önnek a környezetében beszédtéma a gyerekek leterheltsége, és tud olyan órarendről, ami még felnőtt fejjel is brutálisnak tűnik, küldje el nekünk, és mi összesítjük, hogy megtaláljuk a 2019-/2020-as tanév zsúfoltabb órarendjét.