Máshogy migránsoznak

A Fidesz az önkormányzati választási kampányban is bedurrantotta a migránsozást, de a korábbi évekhez képest alacsonyabb fordulatszámon. Míg a kormánypárti médiában és a lakossági fórumokon dübörög a téma, nincsen országos, központi kampány, és a helyi képviselőtestületeket sem aktivizálták úgy, mint tavaly. A Fidesznél úgy látják, hogy az önkormányzati választás bonyolultabb, mint az országgyűlési; a migránsozás pedig bizonyos esetekben nemcsak felesleges, de kontraproduktív is lehet, mert az ellenzéket is mozgósíthatja, miközben a pártnak helyenként az alacsony választási részvétel áll érdekében.

Amióta a harmadik Orbán-kormány 2015 tavaszán nemzeti konzultációt indított a bevándorlásról és a terrorizmusról, nagyon kevés olyan időszak volt, amikor nem ez a téma állt a Fidesz kommunikációjának középpontjában. Az elmúlt négy évben egymást érték a kormányzat különböző tájékoztató kampányai, tartottak népszavazást, konzultáltak a Soros-tervről, és a 2018-as országgyűlési, valamint a 2019-es Európai Parlamenti választások tétje is az volt a Fidesz szerint, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak.

Az idén májusi EP-választások óta nem volt ilyen nagyszabású kampány a témában; a kormány kivár, hogy milyen álláspontot vesz fel az Ursula von der Leyen vezetésével felálló új Európai Bizottság; amíg Matteo Salvini volt Olaszország belügyminisztere, Európában viszonylag nyugvópontra ért a téma és lekerült a menekültek elosztásának kérdése (ez éppen a napokban változik); a parlamenti ülésszak szünete egyébként sem a zajos politikai kampányok időszaka.

Augusztus 24-én hivatalosan is elindult az önkormányzati választási kampány, amelynek már az intenzív idejébe léptünk: kevesebb mint egy hónap múlva választjuk meg 3200 település új vezetőit. A tét - ahogy választások esetében természetes - mindkét oldal számára jelentős: a Fidesz a 2014-es önkormányzati eredményéhez képest szinte csak rosszabbul szerepelhet, fontos pozíciókat veszíthet; az ellenzéki pártok a teljes összefogás segítségével lassan egy évtized után érhetnek el sikereket, de egy kudarcos eredmény esetén az is benne van a pakliban, hogy a teljes megsemmisülés közelébe sodródnak.

Bevándorlásszervező irodákkal riogattak

A kampányban a Fidesz ismét előhúzta az elmúlt évek csodafegyverét, a migrációs témát, azonban a kampányeszköz egyelőre kisebb szerepet kapott, mint az elmúlt években. Nem látni óriásplakátokon, ahogy Soros György átkarolja az ellenzék jelöltjeit, miközben azok éppen átvágják a kerítést, hogy beengedjék a migránsokat; olyan plakátokat sem látni, amelyen migránsok ezrei közelítenek Békéscsaba vagy Putnok felé; arról sem hallani, hogy ha Karácsony Gergely nyer Budapesten, akkor Budapest pillanatok alatt bevándorlóváros lesz.

A parlamenti választások előtt Budapesten összehívták a fideszes önkormányzatokat, és arra kérték őket, hogy a helyi képviselő-testületek határozatban álljanak ki a Soros-terv és az illegális bevándorlók betelepítése ellen, valamint utasítsák el a migrációt szervező irodák nyitását. Szekszárdtól Karcagon át Esztergomig és Soroksárig, országszerte több képviselőtestület is eleget tett a központi felhívásnak. A kezdeményezést támogatta Tarlós István is, aki szerint az EU bevándorlók extrém tömegeit akarja betelepíteni Magyarországra.

A hiszterizált hangulatban rendszeresen előfordult, hogy kisebb települések lakói rendőrt hívtak, ha láttak egy színesbőrű embert; Őcsényben annyira rettegtek a migránsoktól, hogy még szeretett polgármesterüket is elűzték; a Fidesz országos turnén mutatta be üresen álló laktanyák előtt, hogy az ellenzék győzelme esetén oda fogja beköltöztetni a migránsokat; a kunszentmártoni polgármester idén tavasszal is arról beszélt, hogy ha kell, a saját testével védi meg a kötelező betelepítéstől a kunszentmártoniakat.

Mindez most, bő három héttel a választások előtt nincs benne a levegőben.

Levette a Soros-posztert

Augusztus végén a Fidesz bejelentette ugyan, hogy a szokásos eszközökkel kampányt indítanak arról, hogy Gyurcsányék le akarják bontani a kerítést. A Fidesz-frakció szóvivője szerint, a magyar embereknek tudniuk kell Gyurcsányék terveiről, hiszen "ők vezérlik az egész ellenzéket most, az önkormányzati választáson is". Ám a kampány meglehetősen csendben folyt le szeptember elején, a DK-nál nem is találkoztak vele, valószínűleg nem is volt cél, hogy az egész országot betakarják ezzel az üzenettel.

Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter kormánypárti kihívója, Grezsa István azzal kezdte a kampányát, hogy leszedette az ellenzéki polgármestert Soros-embereként ábrázoló plakátokat. Grezsa azért kérte a plakátok eltávolítását, mert szerinte a város mindenkié, nemcsak az egyik vagy a másik politikai oldalé.

A választás legfontosabb terepén, Budapesten sem került elő eddig a téma, pedig az ellenzék főpolgármester-jelöltjét, Karácsony Gergelyt a Fidesz évekig támadta bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatai miatt. Karácsonyt Soros legnagyobb, kerítésbontó és migránsbetelepítő kiszolgálójának tartották, most azonban a kormánypártok “csak” tutyimutyisággal és alkalmatlansággal vádolják.

Hálózatot építene az európai baloldal

De azért nem is hanyagolják a témát, vidéken több helyütt is kijátszották a migránskártyát:

Németh Szilárd Rétságon beszélt arról, hogy olyan önkormányzatra van szükség, amely tudja támogatni a kormányt abban, “hogy tudjuk őrizni az országot magyar Magyarországnak; nincs szükségünk bevándorlókra, nem kell ide beengedni senkit” - húzta alá a politikus a jelenleg ellenzéki vezetésű városban.

Egy debreceni lakossági fórumon Georg Spöttle, fideszes szakértő kifejtette, hogy “az a veszélye például olyan városoknak, mint mondjuk Szeged, Szentes - ahol a városvezetés szocialista - hogy a gyurcsányi vonalat akarják vinni, azaz lebontani a kerítést és beengedni a migránsokat”.

Egerben az ellenzéki összefogás által támogatott jobbikos polgármester-jelöltről, Mirkóczki Ádámról mondták el többször, hogy valójában illegális bevándorlókat akar betelepíteni:

A közelmúltban lehullott végre a lepel, Mirkóczki Ádám látogatást tett Botka Lászlónál. Az Egységben a Városért nevű álcivil egyesület jobbikos polgármesterjelöltje azonban nem azért járt Szegeden, hogy megtudja a tiszai halászlé receptjét, hanem hogy migrációs kérdésben egyeztessen egy nyíltan bevándorláspárti politikussal.

A Fidesz-közeli országos sajtóban is úgy nyomják a migránsozást, mint a tavalyi parlamenti választás előtt; az egyik kormánypárti portál sorozatot indított a nagyobb városok ellenzéki kihívóinak "bevándorláspárti nyilatkozatairól", majd erre építve a Fidesz-frakció szóvivője, Halász János kijelentette, hogy az októberi önkormányzati választás tétje különösen nagy a magyar településeknek, a bevándorláspárti európai baloldal ugyanis minden szinten ki akarja építeni a hálózatát a tagállamokban. Elég megnézni az M1 híradót is, az első negyedóra garantáltan erről szól.

És bár nem vállalja senki magára, így nem köthető egy megbízóhoz sem, de előkerült egy nyugaton bevett kampányeszköz; közvélemény-kutatásnak álcázva telefonon sugalmaztak a kormány narratívájával egybevágó üzeneteket: “Kire bíznák a város irányítását: aki Orbán Viktorral összefogva megvédené az országot, vagy, aki Soros Györgyhöz hasonlóan beengedné a migránsokat?”

Ne Pestről mondják meg

Több, az ellenzéki pártok országos központjaiban dolgozó forrásunk szerint a migránsozás nem szűnt meg, azonban a Fidesz érzékelhetően lejjebb tekerte a hangerőt. A közös ellenzéki jelölteket inkább azzal támadják helyben, hogy Gyurcsány emberei, ami logikus reakció az összefogásra - fogalmazott egyikük.

Egy kormánypárti elemzőcégnél dolgozó forrásunk szerint bár a migráció továbbra is napirenden van a kormánypárt országos médiumaiban, az önkormányzati választás egy speciális esemény a Fidesznek. Bár úgy tűnik, hogy a pártban mindent központilag mondanak meg, az országgyűlési választáshoz képest az önkormányzati választáson jóval nagyobb szerepe és önállósága van a helyi szervezeteknek; nincsenek egységesített plakátok és az üzenetek is eltérnek.

Időnként még feszültség is van abból a központ és a helyi Fidesz között (a Jászságot és Csongrád megyét említették példaként), hogy a központ elmondja, hogyan és mivel kellene kampányolni, amit aztán helyben nem, vagy nem kellő intenzitással hajtanak végre.

Általánosnak mondható vidéki erős emberek esetében a "ne Pestről mondják meg, mivel lehet itt nyerni" hozzáállás. Nem egyedi eset, hogy a központ kiadja, hogy mivel kellene kampányolni, a polgármester viszont nem tartja az irányt.

Ilyen egymásnak ellentmondó helyzet például, hogy míg az országos Fidesz-lapok "bevándorláspárti" nyilatkozataival támadják Márki-Zay Pétert, addig kormánypárti kihívója - mint írtuk -, leszedette a polgármestert Soros Györggyel összemontírozó plakátokat.

A Fidesz kampányának központi témája legtöbb helyen a városfejlesztés, mert a kutatások azt mutatják, hogy a hivatalban lévő polgármesterek népszerűbbek a Fidesznél; Szolnokon például 40 százalék körüli a Fidesz, Szalay Ferenc viszont akár 50 százalékot is tud hozni, és Tarlós Istvánnal kapcsolatban többször elhangzik ez az állítás, ugyanakkor fideszesek olyan kutatásról is beszéltek, amely arra jutott, hogy elfogyott Tarlós előnye.

Ezek a jelöltek - a Fidesz állítása szerint legalábbis - nem azért népszerűbbek helyben a Fidesznél, mert mást mondanak a migrációról, mint a kormány, hanem, állítják tehát a pártban, a városvezetői teljesítményük miatt. Ezért helyben nem szükséges a már megszokott, bevándorlással kapcsolatos kommunikációs panelekkel kampányolni, az elmúlt évek teljesítményeivel több szavazatot lehet szerezni, mint a migráció megállításával, vélekednek.

Ráadásul a migrációs tematika kiélezi a feszültséget a kormánypártok és az ellenzék között, mindkét oldal irányába nagy mozgósító erővel bír; integratívabb üzenetekkel érdemes kampányolni, a városfejlesztés jobban meg tudja szólítani az ellenzéki szavazókat, mint a migráció.

- mondta az elemzőcégnél dolgozó forrásunk.

Az általános megállapítás mellett a központ a helyi szervezetekre és kampányfőnökökre bízta, hogy milyen technikákat és üzeneteket használnak. Ahol úgy látják, hogy elégedettek az emberek, ott felesleges a migránsozás, de ahol például kevésbé találják aktívnak a kormánypárti szavazókat, ott a mozgósítás miatt használják ezt az "eszközt".

A migránsozás lokális jellegére az is magyarázat lehet, hogy

a Fidesznek bizonyos helyeken kifejezetten nem célja, hogy magas legyen a részvétel a választáson.

Ott, ahol tudhatóan több a kormánykritikus választó, nem akarják felfűteni az ellenzéki kedélyeket is, mivel úgy látják, hogy alacsony részvétel mellett hatékonyabban el tudják majd vinni az urnákhoz a saját választóikat, mint az ellenzéki pártok.

Nem olyan egysíkú, mint egy parlamenti

"Ez hülyeség" - reagált a Fidesz egyik kampánnyal foglalkozó munkatársa arra, hogy ne lenne elég integratív a bevándorlás-ellenes politikai üzenet. Hozzátette: a magyar társadalom 90 százaléka a kormánnyal egyező állásponton van a bevándorlás és a keresztény kultúra témakörében, a miniszterelnök is kijelentette nemrég, hogy a magyarok többsége a legfontosabb kérdésekben illiberális állásponton van.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy minden kampány más pozíciókban mozog. Minél nagyobb lélekszámú egy település, annál jobban megjelenik a politika, de emellett az embereket a helyi ügyek is foglalkoztatják. Az önkormányzati választás cizelláltabb, mint egy országos választás: az emberek szavaznak pártlistára, polgármesterjelöltre, képviselőjelöltekre, ebben a világban nem lehet úgy kisarkítani a kérdést, mint egy országos választáson.

"Bárcsak olyan egysíkú lenne most is, mint az országgyűlési esetében, akkor nyugodtan dőlnék hátra, tudván, hogy ripityára fogjuk verni őket" - mondta kormánypárti beszélgetőpartnerünk, aki szerint a Fidesz egy-két budapesti kerületet leszámítva mindenhol a választás esélyesének tekinthető.

Egy harmadik forrásunk pedig azt állította, hogy egyelőre nagyobb a fejetlenség a Fidesz kampányában, mint a 2014-es önkormányzati választásoknál. Szerinte Budapesten még nem döntötték el, hogy legyen-e központi kampány a választáson, és az is kérdéses, hogy Orbán Viktor tart-e országjárást. A korábbi választások tapasztalatai alapján minimum meglepő lenne, ha Orbán csupán a várban fogadná egy-egy meghódítandó körzet jelöltjét.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)