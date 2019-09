Szakértő: M. Richárd indulatvezérelt, egoista, öntörvényű és alkalmatlan a vezetésre

Csütörtökön a Fővárosi Törvényszéken folytatódott a Dózsa György úti baleset tárgyalása, ahol előkerült egy mobillal készített videó is. A felvételt M. Richárd a baleset pillanatában készítette. Két éve a kecskeméti maffiaper volt vádlottja egy Mercedesszel csapódott egy balra kanyarodó Citroënbe a Dózsa György úton. A balesetben egy 23 és egy 37 éves férfi meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. Az ügyészség minkét sofőrt halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolja. A Mercédes sofőrjének viszont egy korábbi ügye miatt is felelnie kell. 2015-ben a körúton ugyanis egy társával rátámadtak egy biciklisre. M. Richárdot így garázdaság és könnyű testi sértés bűntettével is vádolják. A pszichológus szakértő szerint a férfi személyiségéből fakadóan alkalmatlan a vezetésre.