Valami nagyon épül az Orbán család által használt hatvanpusztai majorságon

A 444.hu vette észre, hogy két hónappal az előző akciója után ismét berepült az Orbán család által használt hatvanpusztai majorság fölé a hobbiként sportrepülő Hadházy Ákos független képviselő, és csinált egy rakás friss légi felvételt. Ezeken az látszik, hogy a korábban felfedezett építkezés erőteljes ütemben folytatódik, és valamilyen föld alatti szinttel már rendelkezik az újabb majorsági építmény.

A hatvanpusztai Orbán-birtok akkor vált híresség, amikor kiderült, hogy Orbán Viktor kedvenc kutyája, Nárcisz egy 13 hektáros, öt műemléki épületből álló majorság lakója. Annak idején a 444.hu írta meg, hogy a birtokot papíron évek óta Mészáros Lőrinc használja. A milliárdos egykori felcsúti polgármester a miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek a cégétől bérli állítólag 15,5 milliós éves díjért.

A birtokot őrző kuvaszt, Nárciszt a miniszterelnök tette híressé, amikor egy szimbolikusnak szánt Facebook-fotóval bejelentette, ő is egyetért az állatvédőkkel, akik február 20-án a Kossuth téren tüntettek azért, hogy a bíróságok az állatkínzási ügyekben súlyosabb büntetések szabjanak ki. A miniszterelnök egy interjúban azt állította, hogy a kutyát megverték és a felcsúti háza kertjében találták meg.

Ezután fokozott figyelem összpontosult Hatvanpusztára, a rendőrség pedig korábban soha nem tapasztalt aprólékossággal érvényesítette a légügyi szabályokat Felcsúton és környékén, miután Gulyás Márton ellenzéki aktivista drónja épp a hatvanpusztai birtoknak szállt fölébe.

Noha a miniszterelnök és a független állami hatóságok mindent megtettek a majorságon zajló események titkosságának „megóvása” érdekében, Hadházy nem is először repült be a légtérbe, így már két hónapja is hírt adott arról, építkezés kezdődött az Orbán-birtokon.

Ugyanakkor az újabb fényképeket a Facebook-oldalán közzétevő Hadházy most is csak tippelgetni tudott, hogy mi épül a föld alatt: