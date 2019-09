Karácsony vaskos csekket vitt Rogán Antalnak

Szarral kenték be Bicske momentumos polgármesterjelöltjének kocsiját

Amíg Bicske momentumos polgármesterjelöltje, Molnár Dániel épp saját programjának plakátjait dobálta be a postaládákba, addig valaki egészen friss ürüléket kent parkoló kocsijának kilincsére. Ebbe aztán barátnője bele is nyúlt. A Momentum erről posztjában úgy vélekedett, a véleménynyilvánítás nem bűn, „viszont aki csak egy adag ürülék formájában vállalja a véleményét, az se az országot, se Bicskét nem viszi előre”.

Puzsér és Gyurcsány szavaival kampányol a Fidelitas

Tovább dübörög a Fidesz ifjúsági társszervezetének cirkuszos kampánya. Csütörtökön ugyanis egy olyan rövid videót töltöttek fel, amiben két megszólaló van: Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc, és mindketten Karácsony Gergely alkalmatlanságáról szónokolnak.

Akasztófára lógatott Dávid-csillaggal rongálták meg az ellenzéki belvárosi plakátját, feljelentést tettek

Akasztófára lógatott Dávid-csillagot rajzoltak az erzsébetvárosi önkormányzati képviselőjelölt, Borka-Szász Tamás plakátjára. Niedermüller Péterrel, az ellenzék közös hetedik kerületi polgármesterjelöltjével feljelentést tettek. Utóbbi a hetedik kerületi rendőrség előtt megtartott rögtönzött sajtótájékoztatóján azt mondta: az eddigi kampányban ez eddig a legdurvább és legmegdöbbentőbb megnyilvánulás. "Ez antiszemita gyűlöletcselekmény. Ez szigorúan összefügg azzal a politikával, amit a kormány folytat." A röpke sajtótájékoztató után a plakáttal a kezükben besétáltak a kapitányságra, hogy az ügyben feljelentést tegyenek.

Kampányra kért szabadságot az ellenzéki mentős polgármesterjelölt, nem kapott

Nem kapott fizetés nélküli szabadságot az Országos Mentőszolgálattól a 22. kerület ellenzéki közös polgármesterjelöltje, Havasi Gábor, amit azért kért, hogy több ideje legyen kampányolni. Közel két hónapra akart eljönni, hogy a választásra tudjon koncentrálni, de az OMSZ azt válaszolta neki, nincs elég munkaerőjük, így nem tudják nélkülözni, és a kampány nem is tartozik az olyan okok közé, amitől ilyet szabadságot adnának.

Karácsony Gergely nagy csekket vitt Rogán Antal házához

Vissza akar adni valamit a budapestieknek az ellopott vagyonból, erre van a Tiborcz-adó, mondta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt Rogán Antal bérelt háza előtt állva. "Október 13-a után ilyen csekkeket rendszeresen fog kapni Rogán", tette hozzá. Karácsony a momentumos Hajnal Miklóssal vonult ki a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé. Karácsony Gergely a kampányban ismertette a Tiborcz-adónak nevezett javaslatát, amelynek értelmében az 500 millió forint feletti budapesti ingatlanokat megadóztatnák, az ebből befolyó összeget pedig szociális bérlakásépítésre költenék.

Utcán fekvő "drogosokkal" riogat Kőbánya ellenzéki polgármesterjelöltje

"A drogosok újra erőre kaptak. Ismét kerületszerte fetrengenek. Kőbányán csencselnek, itt fetrengenek, piszkítanak és kéregetnek a drogosok. Kőbánya polgármestere meg intézkedés helyett teletölteti a Facebookot is az arcával, és azzal, hogy "Kőbánya jobb, mint valaha", írja posztjában Kőbánya közös ellenzéki polgármesterjelöltje, Somlyódi Csaba, ehhez pedig egy fotót is csatolt, amin két férfi a földön, egy korlátnak dőlve fekszik. A Hős utcai terjeszkedő drogproblémáról ebben és ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

Itt egy ellenzéki plakát volt, de ellopták azt is

Hétvégén a nyíregyházi ellenzék telepakolta az ellenzéki jelölt, Jeszenszki András képeivel a várost. Miután a Fidesz megszólalt az ügyben, és azt mondta, az ellenzék illegálisan plakátolt, ezek a plakátok hirtelen eltűntek. Másnapra aztán az eltűnt plakátok helyén válaszplakátok jelentek meg, amin ez a szöveg állt: "Itt egy ellenzéki plakát volt, de ellopták azt is." Szerdán aztán a helyi Momentum szerint valaki elkezdte ezeket a válaszplakátokat is leszedni, és épp akció közben érték őt tetten. Állítják, a kiérkező rendőrség a személy kocsijában az eredetileg lelopott plakátokat is megtalálta.