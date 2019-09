Berki Krisztián ügyvédje vádlott egy büntetőügyben

Viszonylag fiatal kora ellenére máris kanyargós életpályát tudhat maga mögött Berki Krisztián ügyvédje. Szilágyi Roland a köztévé reggeli műsorába ment be a showman-celeb-adócsalással vádolt főpolgármester-jelölttel, és szerepelt vele együtt az interjúban.

Szilágyi Roland szakmai pályafutása 2012-ig részletesen dokumentált például ebben a bemutatkozásban, röviden a lényeg, hogy jogászként gyorsan lépdelt felfelé a NAV-ban, jövedéki alosztályvezető, előadó, majd regionális igazgató-helyettes, végül igazgató lett. 2011. január 1-jétől szeptemberig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal kiemelt ügyekkel foglalkozó szervezeti egységének, a Központi Nyomozó Főosztálynak vezetője, aztán 2012 júliusában kilépett, és a magánszférában kezdett dolgozni ügyvédként és egy tanácsadó cég kiemelt partnereként.

Hogy utána mi történt, arról viszont már a Blikk írt részletesen 2014-ben: a Budapesti Nyomozó Ügyészség hivatali visszaéléssel és hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsította meg őt és pénzügyőr társát. Az ügyészség akkori közleménye szerint a pénzügyőr Szilágyi kérésére 2013-ban és 2014-ben nyolc különböző, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál indult bűnügyben kért le jogosulatlanul - gyanúsítottakkal vagy tanúkkal kapcsolatos, elsősorban tervezett nyomozási cselekményekre vonatkozó - adatokat a hatósági információs rendszerből, és azokat az ügyvéd részére kiadta. Szilágyit előzetes letartóztatásba is helyezték.

Rákérdeztünk az ügyészségnél és a bíróságnál is, hogy hogy áll Szilágyi ügye. Kiderült, hogy első körben a Budapesti Nyomozó Ügyészség 4 személlyel szemben emelt vádat hivatali vesztegetés bűntette, hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás bűntette és más bűncselekmények miatt.

Aztán - a Fővárosi Törvényszék közlése szerint - Dr. Sz. R. II. rendű vádlott 2014. április 19-től előzetes letartóztatásban, 2014. december 17-től 2015. március 19-ig házi őrizetben volt, azóta szabadlábon védekezik.

A büntetőügy első fokon zajlik, a következő tárgyalási napok 2019. október 9-én és november 15-én lesznek az FT Fő utcai épületében, írták.

Vagyis, ezt már mi tesszük hozzá, a Fideszes irodavezetővel kampányfilmet forgató, adócsalással vádolt botrányceleb főpolgármester-jelölt ügyvédjének a választások előtt 4 nappal lesz a következő tárgyalása, vádlottként.

És az már be sem fért a mondatba, hogy Berki ügye gyakorlatilag valójában a Fidesz egykori egyik kedvenc üzletemberének ügye.

Szilágyi védte-védi egyébként Lagzi Lajcsit az áramlopásos ügyben (ebből az ügyből a törvényszék kizárta őt, sőt, Lajcsi szerint lehallgatták Szilágyi telefonjait is), és ő képviselte Gáspár Győzikét is az adócsalásos ügyében, de egy nemzetközi bundabotrány magyar szereplőjének is ő a képviselője.