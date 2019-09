Józsefváros: Pikó illegálisan használta az áramot, ezért kapcsoltuk le

Engedély nélkül használta Pikó András az áramot az ellenzéki kampányeseményen, ezért kapcsolták azt le, állítja a Józsefvárosi Önkormányzat közleményében.

Vasárnap a Mátyás téren tartott kampányrendezvényen épp Pikó András, a 8. kerület ellenzéki polgármesterjelöltje következett volna amikor váratlanul valaki lekapcsolta a színpadi hangosítást az áramról, írtuk tegnap.

Pikó még vasárnap úgy nyilatkozott, a kampányesemény egészen addig zavartalanul zajlott, amíg ő színpadra nem lépett, és "alattomosan, minden előzetes egyeztetés nélkül lekapcsolták az áramot".

A rendezvény szervezői szerint a hangosításhoz az áramot az úgynevezett rendőrségi pontból (környéket felügyelő rendőrök bódéja) kapták. A szervezők kérdésére a kerületi vezető, Ács Péter azt állította, hogy nem tudta, van-e engedély az áramvételezésre, és ezért kapcsoltatta le az áramot.

Az önkormányzat hétfői közleménye szerint a szervezők egy önkormányzati használatú helyiségből vételezték az áramot. Mint írják,

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felel a kerület vagyonáért, ezért kötelességét végezte, amikor megszüntette az illegális áramvételezést. Az áramvételezést sem kerületőr, sem közterület-felügyelő nem engedélyezte és nem segítette.

Azt még hozzáteszik, hogy "a korábbi gyakorlatnak megfelelően ezután is biztosítjuk az áramvételezést előzetes egyeztetés után minden rendezvényszervező számára, a szabályokat azonban a biztonsági szempontok miatt is mindenkinek be kell tartani".

Pikó András és csapata nevetségesnek tartja a vádat, már csak azért is, mert az áramot a közterületesek kötötték össze.

Kalányos Zsolt, a rendezvény rendőrségi bejelentője azt mondta az Indexnek, többször szervezett már – akár ugyanerre a helyszínre is – rendezvényt, de soha nem volt probléma az áramvételezéssel. Amikor ezt a rendezvényüket bejelentette, szintén nem tájékoztatták arról, hogy az áramvételezésről külön megállapodást kellene kötnie.

Ha a rendezvényen hangosítással eltelt 4,5 fél órában bárki jelezte volna, hogy a több tanú jelenlétében közterület-felügyelők által végzett árambekötéssel probléma van, intézkedtünk volna, az áramdíjat pedig utólag is örömmel kifizetjük

– mondta.

Így azonban erre sem volt lehetőségük, tette hozzá. Kalányos azt is mondta, a rendőrségi eljárás azért zajlik, mert jogtalanul és jogellenesen megzavarták a rendezvényüket, áramlopásról pedig szó sem volt.