A Fidesz új kampányszlogenje megmutatja, mitől tartanak Orbánék

Az elmúlt években a Fidesz központi kommunikációjának kulcsszavai a migráns, Soros, bevándorláspárti, kvóta, Brüsszel, betelepítés voltak, a 2019-es önkormányzati kampányra azonban megjelent egy új, széles körben eddig nem használt kifejezés, az alkalmatlan is.

A kampányjelző azzal egy időben jelent meg a fideszes szótárában, amint egyre egyértelműbbé kezdett válni, hogy Karácsony Gergely lesz az ellenzéki pártok közös főpolgármester-jelöltje. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és budapesti elnöke volt az egyik első fecske, aki áprilisban arról beszélt, hogy “Zugló polgármestere alkalmatlan, ezért fővárosi gyámság alá kell helyezni a tevékenységét”.

A nyár folyamán a zuglói Fidesz, illetve a Fidelitas elsütötte még párszor a kifejezést, majd augusztus végén, az önkormányzati kampány hivatalos nyitánya után maximális fordulatszámra pörgött az alkalmatlanozás.

Kocsis Máté szerint a Fidesznél kipróbált, tapasztalt, harcedzett és bevált polgármesterek vannak, akik képesek irányítani egy falvat vagy várost. Ezzel szemben az ellenzéki oldalon alkalmatlan jelöltek vannak. Hozzátette: Karácsony Gergely alkalmatlan, ezt ő maga tudja a legjobban.

Rogán Antal Kötcsén kifejtette, hogy "Tarlós István személyében egy nagy tapasztalattal rendelkező, 29 éve városvezető irányít, az ellenzéki oldalon három alkalmatlan jelölt áll vele szemben".

Kósa Lajos szerint Budapesten “sikerült összeszedni a legalkalmatlanabb csapatot, akit csak el lehet képzelni”. Azt lehet mondani, hogy “ezek tényleg alkalmatlanok, de nem úgy valamire, hanem mindenre”.

Gulyás Gergely szerint "ma semmi nem mutatja jobban az ellenzék alkalmatlanságát, Budapesten pedig Karácsony Gergely alkalmatlanságát, mint hogy nem helyi közügyeket akarnak gyakorolni (...) hanem hídfőállásokat akarnak kialakítani a kormánnyal szemben".

A Miniszterelnökség egy közleményben jelentette ki Karácsonnyal kapcsolatban, hogy “ha valaki kerületi polgármesternek alkalmatlan, főpolgármesternek is az”.

Hasonló véleménnyel van a kérdésről Orbán Viktor is, aki a napokban így fogalmazott: "Az én fejemben az alkalmatlanságnak az egyik bizonyítéka, hogyha valaki azt gondolja, hogy az önkormányzat arra való, hogy utána a kormánnyal harcoljon. Az ilyen ember alkalmatlan arra, hogy polgármester legyen vagy képviselő (...) Ha valaki az ellenkezőjét hirdeti meg, és látom, hogy Budapesten az ellenzék jelöltje az ellenkezőjét hirdette meg, az alkalmatlan, mert nem érti, hogy miről szól az önkormányzat, és miről szól az önkormányzati választás."

A felsorolás távolról sem teljesen, Hollik István kormányszóvivőtől, a zuglói fideszes képviselőn át a Fidelitasig és a fideszes beszélgetős műsorokig mindenhol felbukkan a kifejezés; legyen szó akár a miskolci, akár a soproni ellenzékről, de az esetek döntő többségében a fideszesek Karácsonyra mondják, hogy alkalmatlan.

Az egyik kormánypárti portál odáig ment, hogy lényegében átkeresztelték az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjét, és csak “a teljes alkalmatlan Karácsony Gergelynek” nevezik.

Ennyire van energiája egy választónak

Az ilyen válogatások megtekintése után a hardcore ellenzéki szavazók gyakran elkezdenek papagáj-kommandózni, és azt pedzegetni, hogy ezeknek a fideszeseknek egy önálló gondolata sincsen. Persze, komikusnak hathat, amikor egy párt tagjai ugyanazokat a szlogeneket puffogtatják Kazincbarcikától Nagykanizsáig, azonban a modern politikában inkább a profizmus és a szervezettség jele, amikor a portástól a frakcióvezetőn át a miniszterelnökig mindenkinek a nyilatkozatai egy irányba mutatnak.

Ezt a típusú kommunikációs fegyelmezettséget a Fidesz a 2000-es évek közepe óta következetesen tartja, és a média nagyobb részének birtoklásával jelenleg is hatékonyan gyakorolja; emiatt annyira szembetűnő, amikor egy új kifejezést vagy szlogent elkezdenek sulykolni.

Kép: origo.hu 156 találat

Az egy-egy kifejezésre lecsupaszított (általában negatív) kampány abból indul ki, hogy az átlagos választóknak a saját napi ügyeik limitált kapacitása és érdeklődése van a politikai tartalmak befogadására; a hírzajban a politikusok sokszor csak egy mondat vagy egy szó erejéig tudják megragadni a széles választói rétegek figyelmét.

Az október 13-i önkormányzati választás esetében a Fidesz azt választotta, hogy az üzenet, amit a lehető legtöbb emberhez el akar juttatni, az az, hogy az ellenzék, azon belül is Karácsony alkalmatlan. Ezzel elsősorban a bizonytalan és kormánykritikus szavazóknál akarják elérni, hogy ne szavazzanak az ellenzéki jelöltre, bár még a Fidesz-szavazók között is van 10 százalék, aki elgondolkodott azon, hogy Karácsonyra voksoljon.

A Fidesz kijelölte ellenfelét

Karácsony alkalmatlanozásával a Fidesz nemcsak támadja/kritizálja ellenfelét, hanem ki is jelöli azt. Bármennyire is igyekeznek a kormányoldalon azt a látszatot kelteni, hogy ez a választás komolytalan, és tét nélküli, olyannyira, hogy a kiszivárgott információk szerint Orbán is csak pár mondat erejéig tért ki rá a kötcsei eligazításán, a kommunikációs offenzíva azt mutatja, hogy nagyon is tartanak attól, hogy elveszítik Budapestet.

A 2018-as országgyűlési és a 2019-es Európai Parlamenti választási eredmények alapján a főpolgármesteri poszt elhódítására a korábbiaknál jobb esélye van az ellenzéknek. Mindkét választáson az derült ki ugyanis, hogy míg országosan 50 százaléknál is magasabb a Fidesz támogatottsága, a fővárosban csak 40 százalék körüli, vagyis Budapesten többen vannak az ellenzéki, kormánykritikus szavazók, mint a kormányt támogatók.

Szemelvények az online sajtó elmúlt időszakából

A Fidesz Karácsony elleni kampánya arra is rámutat, hogy a kormánypártok vélhetően hiába fogják letarolni az ország nagyobb részét, ha elveszítik a főváros vezetését, a párt központjában elégedetlenek lesznek. Ugyanez a másik oldalon is igaz: ha néhánnyal több nagyvárosra és budapesti kerületre tűzik is ki az ellenzéki zászlót, nem lesz könnyű előrelépésről (és 2022-es esélyekről) beszélniük az ellenzéki pártoknak, ha a Fidesznél marad a főváros kulcsa.

Vízió és üzemeltetés

A Fidesz egyébként nem véletlenül választotta az ellenzékkel és Karácsonnyal szemben az alkalmatlan kifejezést. Az alkalmasság minden választott politikai tisztség esetében kulcskérdés, de különösen egy városvezetőnél, akit a választók közvetlenül bíznak meg a feladattal.

Egy polgármestertől az emberek nemcsak víziót, de a város üzemeltetését, a napi apró-cseprő ügyek menedzselését is várják; ezért ennek a személynek tudnia kell, hol vannak a betömendő kátyúk, melyik útszakaszon kell tehermentesíteni a forgalmat, össze kell tudnia hangolni az építkezéseket és felújításokat, hogy ne egyszerre túrják fel a fél várost és még sorolhatnánk.

Nem véletlen, hogy több közvélemény-kutatás is foglalkozik a főpolgármester-jelöltek alkalmasságának kérdésével. A kormányközeli Nézőpont Intézet szeptember eleji mintavétele szerint a fővárosiak 56 százaléka gondolja Tarlóst alkalmasnak a főpolgármesterségre, 34 százalék pedig nem. Ugyanez az arány Karácsonynál éppen a fordítottja ennél a kutatásnál.

A többnyire baloldali megrendelésekkel dolgozó Publicus Intézet azonban a Fidesz és Tarlós számára kedvezőtlen eredményre jutott. Idén január óta háromszor mérték meg Tarlós és Karácsony alkalmasságának megítélését a választók körében, és eszerint január óta 7 százalékkal nőtt azok tábora, akik alkalmasnak tarják Karácsonyt a főpolgármesterségre, míg 10 százalékkal lettek többen azok, akik alkalmatlannak tartják Tarlóst. A Publicus szerint

2019 szeptemberben ugyanannyian tartják alkalmasnak Tarlóst és Karácsonyt Budapest vezetésére.

(A Publicus mérése a Népszava megbízásában készült. A napilap ezt a szegmenst nem közölte, de a Hírlikk.hu nevű oldalon kiszivárgott, Pulai András, a közvélemény-kutató cég vezetője pedig a kérdésünkre megerősítette, hogy valóban az ő mérésükről van szó.)

Ki az alkalmasabb? 374 Karácsony

119 Tarlós

(Borítókép: Karácsony Gergely a Magyar Hírlapban is alkalmatlan. Fotó: Index)