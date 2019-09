Terézvárosban pénzt kapnak az idősek, Debrecenben vitára hívták a polgármestert

A Momentum hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést egy újpesti önkormányzati ingatlaneladás miatt

A DK-s Varju László, Déri Tibor, az ellenzék újpesti polgármesterjelöltje, és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke tartottak közös sajtótájékoztatót Újpesten "Újpest történetének legnagyobb ingatlanbotrányáról, és az ezt követő jogi lépésekről" - címmel. Az ellenzék szerint áron alul játszottak ki egy értékes telket, valaki több százmilliót nyert vele, a polgármester szerint nem így volt, és csak a kampány miatt ütik az ügyet. A Momentum hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz feljelentést.

Van, ahol decemberben szavaznak, van, ahol még nem tudni, mikor

A Veszprém megyei Balatonszepezden decemberre írták ki az időközi polgármester-választást, a Zala megyei Lakhegyen azonban még nem döntöttek az új polgármester és képviselők megválasztásának időpontjáról, írja az MTI. A magyarországi települések közül Balatonszepezden és Lakhegyen jelöltek hiánya miatt nem tudnak október 13-án polgármestert választani, Lakhegyen képviselőket sem.

10 ezer forintot kapnak a terézvárosi idősek is a választás előtt

Terézvárosban a Hassay Zsófia fideszes polgármester által jegyzett köszönőlevél - nemzetközi mellé 10 ezer forint jár az időseknek. A 62. életévüket betöltött kerületi lakosok tízezer forint összegű természetbeni támogatást, vagyis ajándék- és bevásárló utalványt kapnak az idősek világnapja alkalmából, ami idén épp a választások előttre esik.

Nyilvános vitára hívta Debrecen fideszes polgármesterét az ellenzéki jelölt

Nyilvános vitára hívta ki Papp Lászlót (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármesterét keddi sajtótájékoztatóján a DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás pártszövetség polgármesterjelöltje, írja az MTI. Varga Zoltán szerint eljött az ideje annak, hogy a város közös dolgairól "úriemberek módjára", nem előre egyeztetett kérdések alapján folytassanak vitát.

Amíg Debrecen három ellenzéki polgármesterjelöltje részéről nincs konszenzus a vitáról, addig a Fidesz önkormányzati frakciója nem kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel - reagált a kihívásra a debreceni Fidesz-frakció.

Saját arcképével felmatricázott ingyen sört osztogatott a polgármester

Saját arcképével felmatricázott sört osztogatott ingyen Tápiószele polgármestere, aki idén is indul a címért. Tavaly szűken nyert kihívója ellen, idén kihívóból három is akad. A polgármester szerint az osztogatott ingyen sör nem hiszi, hogy bárkit is bármiben befolyásolna. Az esetről itt írtunk bővebben.

