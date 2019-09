Saját arcképével felmatricázott ingyen sört osztogatott a polgármester

Tápiószelén az idei őszi fesztiválon két koncert között ingyen sört osztogattak, ráadásul nem is akárki, és nem is akármilyet: a település polgármestere, Kovács Ferenc a saját arcképével felmatricázott sört osztogatott, a felirat a dobozon pedig az volt, „Hallgass a szívedre... Szavazz a Ferire!” - írja az Azonnali.hu.

A lap azt írja, Kovács a Tápiószeléért Társaskör színeiben indul, és legutóbb, 2015-ben az időközin is osztogatta az ingyen sört, bár így is csak néhány százalékkal előzte be kihívóját. (44,8 Vs. 42,75%) Idén négy jelölt indul a polgármesteri címért.

Kovács az Azonnalinak elmondta, mit gondol az arcképes ingyen sör osztogatásról:

"a fél országban láttam már mindenféle osztogatásokat"

"mert ön még nem látott ilyet?"

"nem hiszem, hogy ez bármiféleképpen befolyásolna bárkit is"

"csak fel akartuk hívni a figyelmet, hogy választások lesznek"

"ezek ártatlan dolgok. Van, aki lecsót osztott, van aki kávét, palacsintát meg mindenfélét"

- mondta többek között. A sör költségeit egy vállalkozó állta, mondta. Kép itt.