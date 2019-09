Karácsony: A nagyvárosokból lehet visszaszerezni az ország szabadságát

2010 óta rendezi meg minden választás előtt a Republikon Intézet a „Kire szavazzanak a liberálisok az önkormányzati választáson?” című konferenciáit – ahogy Horn Gábor a friss, szerdai konferencián fogalmazott, amióta nem létezik SZDSZ. A mostanin Karácsony Gergely mondta a bevezető beszédet, majd négy ellenzéki polgármesterjelölt beszélgetett az önkormányzati választás tétjéről. Bár próbáltak kormánypárti politikust is hívni, az végül nem jött össze.

Bár a legutóbbi cirkuszos, motorcsónakos műsor után most is várható volt, hogy Karácsonyt megzavarják, ez most elmaradt, cserébe ezzel a rendezvénnyel párhuzamosan éppen Karácsony szimpatizánsai zavarták meg nyúlnak öltözve Tarlóst egy másik rendezvényen.

Karácsony röviden és általánosságban beszélt arról, miért kellene a liberálisoknak rá, illetve a kerületi összellenzéki jelöltekre szavazniuk. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt szerint egy ajtónyira van egy sokkal zöldebb és szabadabb város megteremtése, majd e kettőt egy „fűre lépni szabad” idézettel kötötte össze.

Az ellenzék végre közösen indul, és hosszú ideje nem volt ennyire kiegyensúlyozott erőviszonyok között induló választás, mondta Karácsony, aki szerint most tényleg reális esélye az ellenzéknek, hogy a főpolgármester-választáson és az egész önkormányzatin győzelmet arasson.

És ha már liberálisok meggyőzése: Karácsony Deákot idézte, és arról beszélt, nem attól lesz boldog az ország, ha sok a gazdag, hanem ha kevés a szegény. Most azonban szerinte a város kettészakadt: az egyik oldalon a NER-villákban lakó kiváltságosok vannak, a másik oldalon pedig a napi problémákban elfáradó többség, az akadozó szemétszállítás, az utcán szaladgáló patkányok, az egekbe szökő ingatlanárak, a kilakoltatott családok, a kimaradó buszok.

Karácsony szerint a visegrádi országok fővárosai, és Isztambul is azt mutatja meg, hogy az illiberalizmussal kacérkodó politikai rendszer fő ellensúlyát a nagyvárosok polgármesterei jelentik. A jobboldali populizmus ellensúlya a nagyvárosokban jön létre, onnan lehet visszaszerezni az ország szabadságát, mondta Karácsony. Majd idézte Isztambul friss polgármesterének válaszát, amikor azt kérdezte tőle, hogyan tud, mer szembenézni az erdoğani rendszerrel:

Csillogó szemekkel mondta, hogy az isztambuli emberek ereje az enyém, és ez legyőzhetetlen.

Karácsony után Horváth Csaba (XIV. kerület MSZP), Németh Angéla (XV. kerület, DK), Soproni Tamás (VI. kerület, Momentum), Naszályi Márta (I. kerület Párbeszéd) polgármesterjelöltek beszélgettek arról, mi a tétje a választásnak, és hogyan képzelik kerületük és Budapest jövőjét.

Németh Angéla szerint fontos, hogy aki a Fidesz jelöltjére szavaz bármelyik kerületben, az Orbánra és a Fidesz rendszerére szavaz. A tét pedig, hogy marad-e a korrupció ilyen szintje a városban, és a hosszú kórházi várólisták.

Naszályi Márta szerint a Fidesz programjában épp az önkormányzatiság nem szerepel, pedig az, hogy a helyi emberek a helyi ügyekről dönthessenek, olyan érték, ami elválaszthatatlan az embertől. Fontos cél, hogy visszavegyük a jövőnket társadalmi szinten is, illetve a döntés jogát, mondta. Aztán úgy fogalmazott, egy „országon belüli erőszaknak” vagyunk áldozatai, ahol az elkövető elhiteti áldozataival, hogy nem tud élni lehetőségeivel, és nem is méltó rá.

A szabadság abból fakad, hogy elhisszük, hogy a szabadság jár nekünk, és elkötelezettek vagyunk mellette

– mondta.

Horváth Csaba szerint a Fidesz hazugsága, hogy az önkormányzati választáson nem lehet megváltoztatni a jelent és a jövőt. Szerinte minden rendszer alappillére az önkormányzat, és egy kétlépcsős kormányváltási folyamat első lépcsőfoka az önkormányzati választás. A „szabad városok szövetségének” kell fellépnie új, önálló entitásként a közös ügyekben, és akkor a kormány nem fogja tudni lesöpörni az asztalról a követeléseket. Ezen városok kisugárzása létrehozhatja a szabad szövetséget, ami kormányzati alternatívát is adhat, mondta.

Soproni Tamás szerint Tarlós úgy képzeli a városvezetést, hogy az egy menedzsmentfunkció, miközben elfelejti, hogy ahhoz kell vízió is, elképzelés, hogy milyennek kell lennie egy XXI. századi nagyvárosnak. Szerinte a főpolgármester lemaradt valahol a szocializmusban, ahol az autókra szabták a várost.

A momentumos politikus szerint a fideszes polgármesterek és önkormányzati képviselők jobban gyűlölik egymást, mint az ellenzéki politikusokat, ez a gyűlölet viszont sok pénzükbe kerül az itt élőknek.

A beszélgetés végén elhangzott néhány ígéret, illetve vágy, mi lesz, ha az ellenzéki jelöltek vehetik át a feladatokat. Soproni az autók minél inkább megvalósuló kiszorításáról beszélt a VI. kerület belső részéről, de a végére eljutott odáig, hogy a Fidesz Lendvay utcai székházából korrupciós múzeumot hoznak létre.

Naszályi Márta arról beszélt, hogy a tervek szerint Budapest olyan hely lesz, ahol minden tizedik lakás energiahatékonysági felújításon esett át, az üres lakásokat pedig bevonják a megfizethető lakhatás megoldásába. Németh Angéla többek között azt mondta, az iskolákat visszahoznák a kerületekhez.

