A választásokra megkavarodtak a dolgok a kopaszbotrány főszereplőjének falujában

Én Fidesz-tag vagyok, de most függetlenként indulok, mert volt egy olyan dolog, ami miatt nem jelölhettem magam Fidesz-tagként.

Lehet tudni, hogy mi volt ez a dolog?

Nem.

A fenti beszélgetés köztünk és a herceghalmi önkormányzat egyik (fideszes) képviselője, Czinege Jánosné között akkor zajlott le, amikor nemrég ellátogattunk a Pest megyei településre. Már ebből a kis párbeszédből is kitűnt, hogy Herceghalom csupa titok, rejtély.

Merthogy mi is egy rejtély miatt mentünk el oda. Ki akartuk deríteni, vajon miért indul újra a Fidesz színeiben az az Erdősi László polgármester, aki a felesége révén lett országosan ismert 2016-ban, amikor Erdősi Lászlóné néhány börtönviselt kopasz férfi társaságában megakadályozta, hogy Nyakó István MSZP-s politikus beadhassa a vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazási kérdését.

Az NVI-nél történt botrányt sokan a magyarországi illiberalizmus mérföldkövének tartják, a vörös vonalnak, amin átlépve megkérdőjelezhető a jogállam és a demokrácia. Talán nem alaptalanul gondolják így sokan, hiszen nem sokkal később kiderült pár dolog, ami súlyosbította az ott történteket:

a nagydarab kopaszokról kiderült, hogy több szálon kötődnek a Fidesz pártigazgatójához, Kubatov Gáborhoz;

a Polt Péter vezette ügyészség megszüntette a nyomozást az ügyben.

Egy tucat kopasz megakadályozta, hogy az MSZP a zárvatartást népszavazásra vigye

Már a botrány kirobbanásakor nyilvánvaló volt, hogy a szálak a kormánypárthoz vezetnek. Nemcsak a Kubatov-szál, de Erdősi Lászlóné miatt is.

Erdősiné férje, Erdősi László ugyanis 2010-ben a Fidesz támogatásával lett polgármester Herceghalmon. Igaz, a 2014-es választáson már függetlenként indult a településvezetői székért, a feleségéről köztudott volt, hogy a Fidesszel szimpatizál. 2016-ban még arról szóltak a hírek, hogy Erdősi korábban valamiért összeveszett a Fidesszel, és ezért indult 2014-ben függetlenként, de ezt az összeveszést is kétkedve fogadták sokan. Legfőképpen azért, mert a herceghalmi polgármestert az NVI-s botrány után az akkor már nem fideszes (és még nem újra fideszes) Hír Tv munkatársai elcsípték a Fidesz-frakció budapesti irodájánál.

Ennél is meglepőbb volt az az idén ősszel bejelentett hír, ami arról szólt, hogy Erdősi László újra a Fidesz támogatásával indul a polgármesterségért Herceghalmon.

Sőt, mint azt a településen beszélgetve megtudtuk: míg korábban Erdősi nem volt a Fidesz tagja, az NVI-s botrány után azzá vált. Tehát most már a korábbi fideszes önmagához képest is fideszesebb.

De vajon mit szólnak a helyiek ahhoz, hogy Erdősi újra indul és visszatért a gyökerekhez, a Fideszhez? És vajon a keresztény megbocsátás vagy valami más vezetett oda, hogy újra jó viszonyban lett a párt és a polgármester? Mi történhetett? És egyáltalán: milyen polgármesternek tartják a helyiek őt?

Először Erdősi Lászlót szerettük volna szóra bírni, de ő nem akart nyilatkozni. Ahogy az NVI-s botrányban főszerepet játszó felesége sem.

Erdősiné, a választási irodás néni az Indexnek: Pá!

„Az már olyan rég elmúlt. Én nem szeretek hátratekinteni, én előretekintek” – ezt válaszolta a cikkünk elején már idézett, titokzatosan nyilatkozó Czinege Jánosné, amikor arról kérdeztük, mit gondol az NVI-nél történtekről. Hiába faggattuk azonban a három évvel ezelőtti botrányról, diplomatikusan kifarolt a kérdéseink elől. „Kétoldalú dolog. Én nem voltam ott, az igazságot nem tudom megítélni” – mondta a kopaszok és Erdősiné összehangolt akciójáról.

Ami ennél is meglepőbb, hogy bár Czinege Fidesz-tagként lojális és Erdősit támogatja, nem tűnt teljesen elégedettnek, amikor a polgármester teljesítményéről érdeklődtünk nála. „Dinamikusabb munka kéne, bizonyos dolgokban gyorsabb ügyintézés, de amit mélységében elintézett, azzal igen” – jellemezte Erdősi munkáját.

Az NVI-s botrány óta több olyan képviselő, aki a helyi önkormányzatba a Fidesz támogatásával került be, már nem kér a kormánypárt támogatásából. Egyikük, Csizmadia Zsuzsa immáron Erdősi László kihívójaként lép ringbe. Igaz, amikor arra kértük, hogy „exfideszesként” mondjon véleményt Erdősi eddigi munkájáról, jelezte, ellenjelöltként ez nem lenne fair tőle, ezért elzárkózott a nyilatkozattól.

Árulkodóak viszont a helyi képviselő-testület közgyűléseinek interneten is hozzáférhető hanganyagai. Ezekből kiderül, hogy bár Erdősi azzal kampányol, mennyi mindenre pályáznak, a valóság ennél prózaibb:

A FALU FOLYAMATOSAN LECSÚSZOTT A PÁLYÁZATOKRÓL.

A hangfelvételeken erről a képviselők maguk beszélnek. Példa erre, hogy több képviselő is jelezte a vezetésnek még tavasszal a Magyar Falu programok adta pályázati lehetőségeket, sőt áprilisban hoztak is egy határozatot arról, hogy ezeken indulnak, gyakorlatilag semmilyen előrelépés nem történt, az ominózus pályázatok augusztus 30-án lejártak.

A felvételekből azonban kiderül, hogy az önkormányzat az egész melót megspórolná és kiadná egy cégnek, ami mindent elintézne helyettük. Ennek az egyetlen szépséghibája, és erre utalt is néhány képviselő, hogy így nem a közgyűlés, hanem a magáncég döntené el, mire pályázzanak, és mire nem.

Olyannyira így van ez, hogy bár minden pályázatról lecsúsztak, két, egyébként már leaszfaltozott utcát is felújítanának. Az egyik az az utca, amiben a polgármester is lakik, a másik pedig azzal párhuzamos.

Arról, hogy beadták az aszfaltozásra a pályázatot, a közgyűlés csak utólag értesült, határozatot is csak utólag hozott. Ráadásul éppen Herceghalmon van egy olyan utca, amelynek lakói már régóta könyörögnek azért, hogy aszfaltozzák le – de nem erre az utcára adták be a pályázatot, hanem arra, ami már le van aszfaltozva. A testületi ülésen ezt a polgármester és a jegyző azzal magyarázta, hogy a földes utcára külön engedélyt kellett volna beszerezni.

Sokak szerint ez a patópálos hozzáállás az, ami 2014 után Erdősit kispadra tette a Fideszben. De az sem tett jót a megítélésének, amikor egy ízben 3,8 millió forintot fizetett ki neki az önkormányzat szabadságmegváltás jogcímen. Azt a helyi fideszesek is tudták, hogy ennyi pénz csak akkor járt volna neki, ha négy év alatt egy nap szabadságot sem vesz ki, de az esetében nem erről volt szó, bőven akadt olyan időszak, amikor nem tartózkodott a hivatalában.

Azt azonban még a helyi viszonyokat jól ismerők sem tudják, milyen kapcsolata van Erdősinek a Fidesz felsőbb köreivel, és legalább ennyire rejtély, hogyan kerülhetett az NVI-s botrány kellős közepébe a polgármester felesége.

Kép: Indexvideó Nemzeti Választási Iroda, 2016

Ha van is az Erdősi házaspárnak támogatója, akkor azt ott helyben kell keresni – mondták többen, és egy helyi vállalkozó, önkormányzati képviselő, Erdei László nevét emlegették. Többen őt tartják a helyi politikai mágusnak, aki királyt csinált Erdősiből. A módszere – állítják a faluban –, hogy a közértjébe járó falubeliek közül sokak számára mutat irányt, ami az aláírásgyűjtések hatékonyságában is megmutatkozik. Mások ennél erősebben fogalmaztak, tényként állítva, hogy a környéken többen pénzügyileg is függnek a vállalkozótól, aki így ügyesen tudja befolyásolni a helyi politikai életet. De Erdei szerint ezeket a pletykákat csak a rosszakarói terjesztik róla.

Bár Erdei sem akart nyilatkozni az Indexnek, azt nem tagadta, hogy amióta Erdősi indul polgármesternek, azóta indul ő is képviselőnek. Amikor arról kérdeztük, miért veszett össze anno Erdősi a Fidesszel, majd miért békült ki újra, Erdei azt válaszolta, hogy soha nem vesztek össze, csak a helyi Fideszben voltak olyanok, akik szerették volna Erdősit félreállítani, és ezek az emberek kérték a párt helyi szervezetét, hogy ne őt támogassa. Ennek ellenére Erdősi függetlenként is győzött 2014-ben, és Erdei biztos abban, hogy most is ő győz majd.

(Borítókép: Erdősiné távozik a Nemzeti Választási Irodától 2016-ban, részlet az Index videójából)