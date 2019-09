A polgármester, aki szerint „szügség" van a változásra

Ha az a kérdés, hogy a mai nap inkább vidám kampányhangulatban telt, vagy a fortyogó indulat volt-e jellemzőbb inkább, akkor az utóbbit mondanánk. Azzal kezdődött, hogy Tarlós Istvánt, Berki Krisztiánt, Puzsér Róbertet és Thürmer Gyulát ábrázoló plakátok jelentek meg városszerte, amint Orbán Viktor bábjaként mozognak. Puzsér ezt nem is hagyta annyiban, és keményen kiosztotta Karácsony Gergelyt mint a kampány felelősét.

Kiderült, hogy Szombathelyen Hende Csaba parlamenti képviselő és a helyi fideszes nagyágyú rávette a közönségét, hogy együtt kiabálják valakire azt, hogy hazaáruló.

Az Indexet gyakran éri az a vád, sokszor jogosan, hogy cikkeinkben helyesírási hibákat is benne hagyunk. Egyrészt ha észrevesszük, javítjuk, másrészt észrevesszük a másik szemében is a szálkát. Elek fideszes jelöltje, Tolnai Péter egy, a maga nemében páratlan szóróanyagon köszönte meg a „támogatóaláírásokat”, de úgy, hogy már a szórólap címébe is sikerült egy hibát elhelyezniük. A Tisztelt Eleki Plogárok című iratban gyakorlatilag alig van olyan mondat, amiben nincs hiba.

Botka Lászlónak is erősödtek a pozíciói, miután a helyi propagandasajtó és az egyik ellenfele, akit az MSZP-s politikus csapata következetesen Lázár János bábjaként említ, Szabó Bálint jogerősen pert veszítettek ellene, amiért azt állították, hogy a Szegeden hírhedt Szeviép-ügyben hozzá kerültek elsíbolt milliók.

Hunvald György, a Fidesz embere – ezt fújták fel a VII. kerületi volt polgármester, a most újrázni szándékozó Hunvald György irodája elé a Momentum Mozgalom képviselőjelöltjei, akik szerint Pikó András esetén mindenféle „megalapozott vád” hiányában is a rendőrség szállta meg a kampányközpontot, addig Hunvaldék krumpliosztás közben „illegálisan adatokat gyűjtöttek” a választópolgárokról, és a rendőrség mégsem tett semmit.

Tarlós István ma felszólalt a kormánypárti Századvég Budapestről szóló konferenciáján, ahol Tarlós először odamondott a sajátjainak, hogy nem lehet úgy kampányolni, ha csak a baráti médiával ül le beszélgetni. Ezután nyuszi maszkos ellenzéki aktivisták próbálták meg rávenni, hogy reagáljon Karácsony Gergely vitára invitálására.

A III. kerületben egy biomassza borzolja a kedélyeket. Lesz? Nem lesz?