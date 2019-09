Szörnyű családi dráma részleteit fedte fel az egyik áldozat

A Blikknek nyilatkozott az a fiatalember, aki tanúja és egyben egyik elszenvedője volt annak a családi drámának, ami végül vasárnap a nagymamája halálával végződött Székesfehérváron. A nagymamáját ölte meg a fiatalember édesapja.

Nagyon rossz lelkiállapotban vagyok, de úgy érzem, kötelességem az igazat elmondani – kezdte megtörten László. Annak idején a szüleivel költöztek a székesfehérvári panellakásba, aztán a nagymamája is csatlakozott hozzájuk. Amikor anyukája meghalt, hárman maradta. Attól kezdve ő ápolta a nagymamáját, aki komoly segítségre szorult.

"Alapvetően jól megvoltunk, csak néha veszekedett egymással a nagyim és az apukám. Ilyenkor apa kiabált, a mama pedig magára zárta az ajtót" – mesélte a fiú, aki szerint mindkettejük idegeit felőrölték az egészségi gondok. "A mama ugye nem tudott mozogni, apunak pedig csak pár hónapja van hátra. Vasárnap apa mondta, hogy menjek el, mert valamit szeretne megbeszélni a mamával, ezért én csavarogtam pár órát a városban".

Amikor a fiatalember visszatért, a nagymama szobájának ajtaját zárva találta. Nem akarta zavarni, de estefelé mégis benyitott hozzá, mert órák óta semmi zajt nem hallott kiszűrődni a szobából.

"A látvány borzalmas volt. A mama nem mozdult, a hasán pedig egy nagy szúrásnyom volt. Apa azt mondta nekem, hogy a nagyi megölte magát, de én ne szóljak senkinek, majd másnap reggel mindent megbeszélünk. Aztán reggel apa nagy nehezen bevallotta, hogy ő ölte meg a nagymamámat, és magával is végezni akar. Kérlelt, hogy még ne értesítsem a hatóságokat, csak majd akkor, ha már ő is megölte magát. Én azonban lerohantam a ház elé, hívtam a mentőket és a rendőrséget. Apát elvitték a nyomozók. Sikerült beszélnem vele, de azt mondta, soha nem bocsátja meg nekem, hogy nem hagytam őt is meghalni" – mesélte a fiatalember, akinek a lap szerint teljesen egyedül kell megküzdenie a történtekkel.

A 67 éves férfi ellen eljárás indult, tettéért 2–8 évet kaphat - írja a Blikk.