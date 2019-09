5 milliárdot adnak balatoni strandfejlesztésre

Elindul a balatoni strandok fejlesztésének harmadik üteme ötmilliárd forintos hazai forrásból, ezen felül pályázati lehetőség nyílik valamennyi balatoni csúszda megújítására jövő nyárig - jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója pénteken Siófokon. A Turizmus világnapján elmondta, hogy a magyaroknak továbbra is a Balaton az első számú úti célja. A turizmus adja a magyar GDP több mint 11 százalékát, és több mint 400 ezer embernek, valamint több tízezer, döntő részben magyar tulajdonú kis- és középvállalkozás számára biztosít munkalehetőséget.

Két éve a fizetős strandok, idén pedig a balatoni szabadstrandok kaphattak támogatást infrastruktúrájuk fejlesztésére, utóbbira 1,4 milliárdot.

Egy hónapon belül az összes fizetős és szabad balatoni strand számára újabb pályázatot ír ki a kormány alapvetően infrastruktúrafejlesztésekre, vizesblokkok, strandlejárók megújulására, füvesítésre, köztéri padokra, világításra, wifik biztosítására. Az MTÜ ezen felül támogatja valamennyi Balatonnál található csúszda teljes körű megújulását.

"Szeretnénk, ha jövő nyárra újabb szintet tudnának lépni a balatoni strandok" - fogalmazott Guller Zoltán.

Idén több olyan munkálatról is beszámoltunk, amik annyira nem nyerték el a Balatonon nyaralók tetszést, például Fonyódon ez a látvány fogadta a fürdőzni vágyókat strandszezonban, de a lellei strandon is hasonló volt a helyzet, vagy például az örvényesi szabadstrandot sem tudták rendesen használni idén nyáron. Júniusban 5 települést jártunk be, ahol a munkálatok a strandszezonba is belógtak.

Volt ezek közül egy olyan eset, amikor csak a helybéliek jól szervezett akciója tudta megmenteni a Jankovich-telep gyönyörű platánsorát attól, hogy a támogatásból tervezett sétánnyal, homokozóval és lámpákkal tönkretegyék.

A Balatonnál összesen 85 strand található, ebből 55 fizetős és 30 szabadstrand. Az MTÜ célja, hogy európai szintű legyen valamennyi strand és csúszda.

Hidvégi József, Fonyód polgármestere (Fidesz-KDNP) arról számolt be, hogy az idei pályázatnak köszönhetően Fonyód 5 szabadstrandja újulhatott meg vizesblokkokkal. Vizes játszópark, futópálya is épült, játszóterek újultak meg. A dél-balatoni településnek 11 szabadstrandja van a 14 km hosszú partszakaszán, ezért örömtelinek nevezte, hogy további fejlesztésekre is lehetőség nyílik.