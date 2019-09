A fideszes hetilapban arról írnak, hogy az ellenzéki jelölt kutyákkal etetné a dunaújvárosiakat

A korábbi migránskampányokhoz képest is új szintet jelent az az "újságcikk", ami a dunaújvárosi önkormányzat által finanszírozott hetilapban jelent meg.

Háttérként érdemes tudni, hogy Dunaújváros azon kevés vidéki település egyike volt, ahol a 2018-as országgyűlési választáson egyéniben tudott győzni ellenzéki jelölt; a jobbikos Pintér Tamás az ellenzéki pártok és helyi civilek közös polgármesterjelöltje, nem esélytelen tehát a győzelemre október 13-án.

Ennek jegyében a fideszes önkormányzat által 766 millió forinttal támogatott Crossborder Film Kft. gondozásában megjelenő, Dunaújváros című kiadványban nagy erőkkel berúgták az ellene irányuló kampányt. A "Pintér Tamásék hot dogja" című cikk távolról közelít, hogy a végén telibe találja a szöget.

Az okfejtés szerint Nagy-Britanniában az igazságügyi minisztérium azért nem tiltotta be a kutya- és macskahús fogyasztását, mert az országban sok ázsiai él, ők pedig "előszeretettel fogyasztják a házi kedvenceket".

Ehhez egy dunaújvárosi állatvédő, Gyenes Józsefné hozzátette, hogy "én is azon a véleményen vagyok, hogy nagyon veszélyes, amikor egy más kultúrával, szokásrendszerrel rendelkező népcsoport be akar asszimilálódni például Európába".

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a jobbikos Pintér Tamás és szövetségesei beengednék a migránsokat az országba, akkor mondhatjuk, hogy ez a téma akár még az asztalunkra is kerülhet

- kanyarodik a témára és az önkormányzati választásra a cikk, amely szerint Pintér nemrég Botka Lászlónál járt, akiről pedig az a kormányzati állítás, hogy lemondaná a kerítést, és beengedné a migránsokat.

Egy újabb kanyarral aztán visszajutnak a bevezetésben tárgyaltakhoz: Pintér is beengedné a migránsokat, akiknek a szokásaik eltérnek az európaiakétól. "Nyugaton már több helyen engedik is, hogy ezek a migránsok a saját szokásaiknak hódoljanak, idő kérdése lenne, hogy ez meghonosodjon ott is, ahová a betelepítési kvótákkal ilyen csoportokat, népeket betelepítenének" - húzta alá a szerző nélküli írás.

Bár az eddigi gondolatmenet sem volt gyenge, a zárómondatra talán még a Miniszterelnöki Kabinetirodában is elégedetten csettintenének:

Félő, hogy ezáltal szó szerint értelmet nyerne a hot dog és a macskahúst sem bújtatnák a hamis baknyúl vadasan elnevezés mögé. Soros mondja a verdiktet ezzel kapcsolatban, Pintérék pedig beálltak abba a sorba, akik ezt követnék is.

A cikk pikantériája, hogy Dunaújváros mellett van a dél-koreai Hankook Tire központja.

Pintér: Voltam ördög, Gyurcsány hasznos bohóca, most ez

Pintér Tamás az Indexnek az esetről azt mondta:

Rengeteg telefonhívást kaptam a cikk megjelenése óta, nagyon sok dunaújvárosinál csapta ki a biztosítékot a kutyaevési, vagy kutyaetetési vád. Nemcsak azért, mert nonszensz, hanem azért is, mert helyi lapban jelent meg, a város pénzén.

Pintér azt mondta, hogy amióta bejelentette a jelöltségét, "mindennek lehordtak már: voltam ördög, Vona jobbkeze, Gyurcsány hasznos bohóca, migránsokat betelepítő, virágárus néni standját rongáló és most ez."

"A Fidesz igyekszik a leggyűlöltebb emberré tenni a városban, de nem veszik észre, hogy ezzel csak magukról állítanak ki bizonyítvány. A dunaújvárosiak egyszer már megüzenték nekik, hogy a gyűlöletkeltésből meg a hülyének nézésből nem kérnek, bízom benne, hogy ez most is így lesz. Egy tisztességes polgármester programok mentén vitatkozna velem, nem a város pénzét szórná lejárató cikkekre a helyi újságban. Aki ilyen cikket rendel, az alkalmatlan polgármesternek" - mondta Pintér, akit tavaly egyéni országgyűlési képviselőnek választottak Dunaújvárosban.