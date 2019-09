Leszakadt a plafon a szentesi gimnáziumban

Leszakadt a mennyezet a drámatagozatáról híres szentesi Horváth Mihály gimnáziumban csütörtökön. Az iskolát ismerő forrásunk szerint a leszakadt, durván másfél négyzetméteres vakolatdarab épp Szekeres Adrien énekesnő tablója mellől hiányzik.

Úgy tudjuk, nem ez az első ilyen eset az iskolában. Egy névtelenséget kérő olvasónk szerint a régóta rossz állapotban lévő épület számos pontján lehetne fotókat készíteni a potyogó vakolatról. Például a tanári vécében és a tornateremben is. Forrásunk ehhez azt is hozzátette: az iskola tetőszerkezetét épp most cserélik, korábban éveken keresztül ideiglenes oszlopok tartották egy terem mennyezetét, hogy rá ne szakadjon a diákokra.

Telefonon megkerestük a Horváth Mihály Gimnáziumot, ahol kérdésünkre elismerték, hogy tegnap az iskola egy pontján leszakadt a vakolat. Arra azonban csak a gimnázium igazgatójának lenne felhatalmazása, hogy tájékoztasson bennünket a kár mértékéről, az iskola épületének műszaki állapotáról és arról, hogy mennyire veszélyes a jelenlegi helyzet a diákokra, illetve az iskolában dolgozókra nézve.

Tóth Tamás József igazgatót egyelőre nem tudtuk elérni. Amint reagál megkeresésünkre, cikkünket frissítjük.