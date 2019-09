Nem azt ígérték, hogy olyan lesz, mint egy kukában élni

Évek óta megkeseríti a hulladékkezelő a környékbeli települések életét. Tavaly már megígérték, hogy bezárják, de nem így lett. Sőt, idén szeptemberben meghosszabbították 2031-ig a telep működési engedélyét. Egy hónapos forgalomlassító tüntetést hirdettek a civilek Veszprém legforgalmasabb csomópontjában, azt követelik, hogy zárják be a szeméttelepet. A hulladékfeldolgozást koordináló társulás elnöke szerint viszont erre nincs lehetőség.

Olyan büdös van Fűzfőn, mintha beleülne az ember a kukába

- így jellemezte azt az erjedő, savanykás szagot az egyik demonstráló a kedd reggeli veszprémi tüntetésen, amely miatt évek óta panaszkodnak Balatonfűzfőn és a környező településeken. A pár kilométerre fekvő királyszentistváni hulladékkezelő telepről jön a bűz, ahol 158 település szemetét dolgozzák fel, sokak szerint szabálytalanul.

Miután a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szeptemberben meghosszabbította a telephely működési engedélyét 2031-ig, egy balatonfűzfői civil, Soós Gábor forgalomkorlátozó demonstrációt hirdetett meg Veszprém legforgalmasabb csomópontjában. Soós azt mondja, egy hónapra jelentették be a tüntetést, minden reggel hét és fél tíz között bénítják meg a várost 40-50 autóval, szeptember végétől pedig délutánonként is kivonulnak az érintett települések (Balatonfűzfő, Királyszentistván, Litér, Vilonya Papkeszi) lakói, hogy a szeméttelep bezárását követeljék. Ha pedig továbbra se érnek el eredményt, még több helyen tüntetnek, ígérik.

Az érintett települések polgármesterei és a civilek egy csoportja már évek óta azért küzd, hogy a bűz és a környezeti hatása miatt tegyenek lakatot a hulladékkezelő kapujára, és bár erre már többször is ígéretet kaptak, a jelenlegi engedélyezési folyamat alapján nagyon úgy néz ki, még legalább 12 évig üzemelni fog a szeméttelep. Ráadásul bővül a befogadható hulladékok köre is, már évi 50 ezer tonna szennyvíziszapot is oda szállíthatnak, az eddig engedélyezett 2 ezer helyett.

És hogy miért pont Veszprémbe mennek a tüntetők Balatonfűzfőről? Mert az ottani kormányhivatal adta meg az engedélyt, valamint a telephely üzemeltetőjének (ÉBH - Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) és tulajdonosának (Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás) is ott van a központja, mondja Soós.

Graz volt a minta, fekete füst lett helyette

A szeméttelep 2010-es megnyitása előtt még nagyon mást ígértek a környékbeli lakóknak, buszokkal vitték őket Grazba, hogy megmutassák, milyen minta alapján épül a korszerű hulladékfeldolgozó üzem. Valami miatt azonban mégse úgy működik Királyszentistvánon a szeméttelep, mint azt Ausztriában látták az emberek, mesélik, reggelente és esténként olyan szaggal árasztja el a környező településeket, hogy állítólag nem lehet megmaradni kint.

Kérdésünkre, hogy miért nagyobb a magyar szeméttelep szagkibocsátása, Sövegjártóné Barta Krisztina, az üzemeltető ÉBH igazgatója azt írta, "nem ismerjük a grazi üzem szagkibocsátásának eredményeit." Hozzátette, az üzemeltető folyamatosan azon dolgozik, hogy a tevékenységből származó környezeti hatás minimalizálódjon, az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott méréseket pedig rendszeresen elvégzik.

Kőszegi Ilona, Királyszentistván polgármestere lapunknak azt mondta, 2012 óta jelentik környezetvédelmi szakhatóságnak, hogy büdös van a településeken, de eddig nem értek el eredményt, más lehetőségük vagy jogkörük pedig Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere szerint nincs az érintett települések polgármestereinek.

A környékbeliek felháborodását pedig csak továbbfokozta, hogy idén már négyszer gyulladt ki a hulladékfeldolgozó. Legutóbb augusztus elején mintegy ezer négyzetméternyi területen égett a szeméttelep, nyolcvan tűzoltó napokon keresztül küzdött a lángokkal, mire sikerült eloltani.

Ez volt az a pont, magyarázza Soós Gábor, a civil kezdeményezés vezetője, amikor besokalltak és azt mondták, eddig és ne tovább. Olyan fekete füst szállt ugyanis az augusztusi tűz miatt a környéken, hogy a kánikula ellenére is be kellett zárni az ablakokat, és nem lehetett kimenni. Az egyik demonstráló azt mesélte, még így is arra ébredtek hajnalban, hogy a fojtogató levegő miatt köhögnek, sok nyaraló pedig inkább hazautazott a nyár közepén.

Korábban már eldöntötték, bezár az üzem

Mi csak azt szeretnénk, hogy teljesítsék a 2018-as ígéretet. Számunkra egyedül a bezárás jelenti a megoldást

- mondja Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere, utalva Weintgartner Balázs tavaly márciusi levelében, amelyben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő elnök-vezérigazgatója megírta, hogy be kell zárni a szeméttelepet.

Fotó: Mátyus Tamás / MTI A királyszentistváni hulladéklerakóban keletkezett tűz füstje száll fel 2019. augusztus 10-én.

A levélből kiderül, fél évig próbálgatták, hogy miként tudnák megszüntetni a szaghatást, de nem jártak sikerrel, a "a technológia jellege és a telephely kialakítása miatt" folyamatosan visszatért a probléma.

Mindezekre tekintettel az elmúlt hetek tapasztalatai és a további megoldási lehetőségek áttekintése után Társaságunk a telephely bezárása, a hulladékkezelési folyamatok teljes átszervezése mellett döntött

- írja Weingartner, akit nem sokkal később a fenntarthatóságért felelős államtitkárnak neveztek ki, ahol idén augusztus végén mentették fel.

A bejelentést Kontrát Károly és Ovádi Péter, Veszprém két országgyűlési képviselője is megosztotta a 2018-as kampányban, és megígérték, hogy hamarosan felszámolják a bűzölgő szeméttelepet. Az üzemeltető igazgatója ugyanakkor azt írja, nincs tudomása róla, hogy ilyen döntés született volna, a bezárásról egyébként is csak a települések társulása és az érintett hatóság dönthet.

A nagyvárosok leszavazták

Márpedig a térség hulladékfeldolgozását koordináló társulás döntéshozó tanácsa tavaly leszavazta a bezárást. Ebben az öt legnagyobb település, Veszprém, Balatonfüred, Ajka, Pápa és Tapolca polgármestere van benne, elnöke Czaun János, Veszprém önkormányzati képviselője. Mint megkeresésünkre elmondta, a hatóságok rendben találják a telep működését, és hiába demonstrálnak néhányan, nincs alternatívája a királyszentistváni telepnek.

Nem ragaszkodom Királyszentistvánhoz. Ha valaki mutat nekem a térképen egy másik helyet, megszerzi a szükséges engedélyt és pénzt, akkor semmi akadálya. Nagyjából 30 ember demonstrál, miközben 300 ezer emberről van szó. A mi felelősségünk, hogy megfelelően elszállítsák hetente 120 ezer háztartás hulladékát

- mondta el az Indexnek.

Marton Béla szerint ugyanakkor nem a civilek és nem az érintett polgármesterek feladata, hogy megoldást találjanak a problémára, viszont szerinte a szag egyre nagyobb távolságokba fog eljutni "a Balaton egyedi szívó hatása" miatt, és hamarosan már nemcsak négy település életét fogja megkeseríteni.

Dolgozza ki Czaun, hogy hova tegyék. Ha pedig nem képes rá, álljon fel, és adja át a helyét olyannak, aki erre képes. Nincs olyan, hogy felteszem a kezem, hogy nincs alternatíva

- mondja.

Az elnök szerint nincs is panasz a bűzre

Czaun viszont azt állítja, hiába volt kánikula nyáron, havonta jó, ha két lakossági bejelentést kaptak a bűzre, úgyhogy nem is lehet akkora a probléma, mint azt a tüntetők beállítják. Azt is mondja, hogy eddig hivatalosan nem keresték meg a társulás tanácsát az érintett települések polgármesterei, és hiába tagjai az ellenőrző bizottságnak, sose jelezték a problémát az üléseken.

Fotó: Huszti István

Marton szerint ez nem igaz, "bizonyára feledékeny lehet az elnök úr", mondja, hiszen tavaly elvitték a felkérésükre készített független szakértői véleményt CD-n a társulási tanács ülésére, és átadták a tagoknak, valamint ez alapján kérték, hogy zárják be a szeméttelepet. Az üzemeltető igazgatója pedig azt állítja, ők nem kapták meg az igazságügyi szakértői vizsgálat eredményét, így nem tudnak arról nyilatkozni.

A társulási tanács elnöke szerint a szeptember 11-én közzétett hirdetmény még csak egy tervezet, ami alakulhat, de ez a kijelentése nem egészen világos, hiszen ez egy határozat, két hétig lehet fellebbezni, aminek a határideje szerdán járt le. Marton és a civilek fellebbeztek, csütörtökön pedig Soós Gábor elment a veszprémi képviselő-testületi ülésre, ahol azonban nem kapott szót Porga Gyulától, Veszprém polgármesterétől. Az ülésen Czaun megígérte, hogy nem fognak szennyvíziszapot befogadni a királyszentistváni szeméttelepen. A demonstrálókat ez azonban nem győzte meg, azt mondják, ők addig tüntetnek, amíg nem kapnak rá biztosítékot, hogy bezárják a hulladékkezelőt.

Kerestük az ügyben a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, Ovádi Pétert, Kontrát Károlyt és az NKVH-t is, de cikkünk megjelenéséig nem reagáltak.