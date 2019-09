Cikkünk frissül.

28. kongresszusát tartotta a Fidesz vasárnap egész nap. Délelőtt, illetve délután Orbán előtt több politikus is felszólalt - itt foglaltuk össze röviden -, a délután főattrakciója a miniszterelnök és Fidesz-elnök Orbán Viktor beszéde. A Fidesz alapszabálya szerint kétévente kell tisztújító kongresszust rendezni, legutóbb 2017-ben volt, Orbán akkori egyik fő témája a nyugati világ hanyatlása volt. (És akkor készítette Huszti István kollégánk ezt a fotót!)

Orbán beszéde elején megköszönte, hogy újra a párt elnökének választották, majd elmondta, az ország legnagyobb legerősebb, egyetlen kormányképes elnökévé választották ma meg. "Ha a szövetségeseinket is ide számítjuk, akkor ráadásul Magyarország legrégibb, legmélyebb hagyományokkal, legerősebb lelkiséggel rendelkező politikai közösség vagyunk", mondta.

A magamfajta faluról jött és utcai harcok világához szokott férfiaknál az érzelgősség a gyengeség jele, folytatta, de őt ez a fajta támogatás és szeretet igenis meghatja, megérinti, sőt, néha megrendíti.

"Higgyétek el, nem marad viszonzatlan egyikőtök szeretete sem"

- mondta.

Orbán szerint bajtársiasság a legfontosabb dolog. Bárki lojális tud lenni a másikhoz, ha annak igaza van, mondta, ahogy "hozzám is könnyű, ha igazam van". A bajtársiasság több ennél, jóval túl van ezen, azt jelenti, akkor is lojális vagyok hozzád, amikor te tévedsz, és akkor is számíthatok rád, amikor én tévedek, fogalmazott Orbán.

És melyikünk nem tévedett még az elmúlt 30 év során. De összetartottunk, őszinték voltunk egymáshoz, és végül minden nehézségből kilábaltunk

- folytatta.

"ezért vagyunk mi fent, és az egymást folyton eláruló liberális baloldal lent"

- mondta, és hozzátette, hogy Ronald Reagan ezt nevezte 11. parancsolatnak, a politikában pedig szükség van erre. Ezt úgy fordította le:

"Ne mondj rosszat a fideszes társadról! Ezt majd még gyakorolni kell!"

Majd hozzátette, ahogy egyre inkább komolyan vehető ellenfél nélkül maradnak, ez a parancsolat is egyre fontosabbá válik. Mert egyre kevésbé az ellenfél támadásai, és egyre inkább a bajtársiasság tartja egyben azt a közösséget.