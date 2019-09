A bulinegyedben mindenről szól a kampány, csak a buliról nem

– Ez itt mi?! – Ez itt egy szavazat. – Ja, hogy maguk ellenzékiek. – Nem is mi vásárolunk szavazatokat. – Azért az ellenzéket sem kell félteni!

Budapest, Erzsébetváros. Ez a párbeszéd a Klauzál téri csarnok bejáratában egy – Vattamány Zsolt fideszes polgármester almáslepény-receptjével is ellátott – önkormányzati ajándékcsomagot éppen átvett idős asszony és a neki szórólapot osztó, az „akció ellen akciózó” Momentum-aktivista között hangzik el. A Momentum szórólapján almás lepény helyett narancsos buktát javasolnak, az asszony pedig ezt észlelve még vissza is szól:

Na de ahhoz hol a hozzávaló?

Jogos kérdés, hiszen a narancsos bukta receptjébe, úgy tűnik, az ellenzéki oldalról mindenki belezavart Erzsébetvárosban. A bulinegyedet is magában foglaló városrészben öt éve a kormánypárti Vattamány Zsolt 44 százalékos eredménnyel, a DK-s Farkas Ferenc előtt 12 százalékpontos előnnyel hozta el a győzelmet. Az akkor még LMP-s Moldován László 10 százalékkal futott be a harmadik helyre, és a jobbikos jelölt is kapott csaknem 8 százalékot.

Papíron tehát egy teljes ellenzéki összefogással verhető lenne a Fidesz a VII. kerületben, ráadásul a májusi EP-voksolás eredményei is erre utalhatnak. A kormánypártok ugyanis „csak” 37,7 százalékot hoztak a kerületben, míg a második Momentum 21,4, a DK, 18,2, az MSZP–Párbeszéd pedig 8,7 százalékot.

Az erzsébetvárosi polgármester-jelölés jogát végül a Demokratikus Koalíció kapta meg, így a pártok az Európai Parlamentből éppen csak hazatért Niedermüller Péter mögött sorakoztak fel, a Momentum pedig emellett azt is kizárta, hogy az addig MSZP-s Hunvald György, a kerület hűtlen kezeléssel vádolt egykori polgármestere közös képviselőjelölt legyen bármely önkormányzati körzetben. Hunvald ezért kilépett pártjából, majd elindult egy ferencvárosi civil szervezet jelölésében polgármesterjelöltként, plusz minden körzetben egyéni jelölteket indított az ellenzéki pártok indulóira.

Az ellenzéki pártok Hunvald nevének „tisztázhatatlanságával” érvelnek, hiszen a vádhatóság a perújítási eljárásban – amit 2016 júniusában kezdeményezett – több mint tíz évvel ezelőtti megbízási, illetve munkaszerződések miatt kéri az expolgármester megbüntetését. Az ügyészség szerint a vádlott VII. kerületi polgármesterként színlelt szerződéseket kötött ismerőseivel, barátaival, ami után nem történt teljesítés, munkavégzés, és ezzel 45 millió forint kárt okoztak Erzsébetvárosnak. Az ügyről részletesebben itt írtunk.

Hunvald szerint azonban – noha egy jogerős ítélet született ellene, de voltak strasbourgi perek, amelyeket ezzel szemben megnyert – a kerületben élők 5 ezer támogató aláírást adtak azért, hogy ezen a választáson rehabilitálják őt. Az ellenzéki győzelem esélye így megkérdőjeleződött, és fenyegetőzésből, könyörgésből mostanra nyílt sisakos Hunvald–Niedermüller-csatatérré változott a kerület, ahol ráadásul a volt LMP-s Moldován László is ringbe szállt, a bulinegyed rendbetételéért küzdő civil egyesület, az Élhető Erzsébetvárosért támogatásával és képviselőjelöltjeivel.

Ebből a katyvaszból aligha jön ki narancsos bukta, sokkal inkább az várható, hogy a körzetenként minimum három ellenzéki jelöl „felfalja” egymás esélyeit, így pedig akár még képviselő-testületi többsége is lehet a Fidesznek. Mert mit is tesz eközben Vattamány Zsolt? Almáslepény-recepttel kedveskedik a kerület lakóinak.

Fotó: Németh Sz. Péter / Index Az Erzsébetváros-kártyásoknak járó almáslepény-csomag Vattamány képével ellátott üdvözlőlappal és recepttel

Minden évben van karácsonyfa, még a dzsumbujban is

Noha a kerületet is magában foglaló országgyűlési egyéni választókerület egymás után kétszer választott magának ellenzéki képviselőt, a DK-s Oláh Lajost, a fideszes polgármester megítélése sokkal képlékenyebb. Belső-Erzsébetvárost járva, a piacokon beszélgetve például tagadhatatlan: mindenhol jelen vannak a polgármesterrel elégedetlenek, de sokan bíznak Vattamány sikerében, és ebben nem is csak az almás lepény hozzávalói játszanak szerepet. A Klauzál téri csarnoknál egy idős pár mesél arról, hogy szerintük a mostani jótékonykodás nem kampány, minden évben megkapják ezeket a csomagokat az Erzsébetváros-kártyával rendelkezők, és nem is érzik úgy, hogy ez szavazatvásárlás volna, inkább „jóléti” szolgáltatás.

Van karácsonyfa minden évben, szociális étkeztetés, házhoz is hozzák az ebédet a kisöregeknek, és még a rezsiben is besegít az önkormányzat sokaknak. Főleg a nyugdíjasoknak, akiknek klubokat is szerveztek, törődnek velünk. Igazán nem lehet más okunk a panaszra, csak az, hogy Vattamány nem csinál semmit a bulinegyeddel. Neki ez így a legjobb, nekünk nem.

Egy, ahogy ő fogalmaz, a dzsumbujban élő asszony azt meséli, a bulinegyed lakói hatalmas árveszteséggel költöznek el egymás után, az ő házából az eredeti lakosok 70 százaléka elment, ezen a részen már szinte csak Airbnb-házak léteznek, akik pedig önkormányzati házakban, bérlőként élnek, gyakran életveszélyes körülmények között tengődnek reményvesztve, hiszen máshova nem tudnak menni. Pedig mintha a kerületvezetés célja éppen az lenne, hogy ez a rész kiürüljön. Hogy miért? Ebben ki is egyezik az egyébként az Élhető Erzsébetváros Egyesület színeiben önkormányzati képviselőségért induló Klauzál téren elkapott asszony, Laukó Edéné a Momentum aktivistáival és bulinegyedes képviselőjelöltjével:

Ingatlanspekuláció az oka. Lerohasztják a kerület belsejét, gazdasági érdekeket szolgál ki a polgármester, elsősorban a Fidesz gazdasági holdudvarába tartozó üzleti körök gyors, befektetést nem igénylő haszonszerzése a cél az „itatókkal”. De nagyobb politikai érdekek is övezik a kerület ezen részét, az ingatlanfejlesztési pénzek és a nyíltan vagy kevésbé nyíltan tervezett nagyberuházások miatt.

Ezzel már a momentumos Bárdi Zsuzsanna kalauzol minket a már említett dzsumbujban. Ahol minden évek, évtizedek óta itt élő számára elviselhetetlenek az éjszakák. Itt a gurulós bőröndöket húzó-vonó turisták hangjára ébredni még a legbékésebb verzió, platós kocsik járják az utcákat éjszaka, azokra dobálják az üvegeket a „gyűjtők” hatalmas csörömpöléssel, a kosz, a szemét, az emberi ürülék pedig közegészségügyi veszélyhelyzet képét festi a házfalakra és az utcasarkokra. Az italozók hangoskodása, ordibálása, az Airbnb-lakásos társasházak rohadása, a közterek helyiek számára igénybevehetetlen koszossága és a műemléki szintű építményrombolás tényleg a szó szoros értelmében gettóvá teszi a Vattamány-kampány szlogenje szerint lendületben lévő kerület ezen részét.

Bárdi Zsuzsa házról házra visz, minden épületnek ismeri a hátterét, sok helyen a megmaradt lakókat vagy a végül elköltözőket is személyesen ismeri. Az egyéni történetek rendszerszintű változásért kiáltanak, ebben hisz Bárdi, és állítja, ebben hisz a Momentum is. Ezért lettek részesei az ellenzéki pártok összefogásának, és a képviselőjelölt szerint ők komplex megoldást kínálnak.

Csakhogy nem mindenki hisz, bízik ebben a kérdésben az ellenzéki pártoknak. „Túl sok volt itt a véleményváltozás, túl sok az átgondolt, újragondolt ígéret” – mondta még a piacnál Laukó Edéné, aki bizony meggyőzhetetlennek bizonyult – habár a Momentum aktivistái hosszasan győzködték – abban, hogy az ellenzék képes a változást végigvinni Erzsébetvárosban.

Bárdi Zsuzsa tisztában van ezzel, ahogyan azzal is, hogy körzetében két másik olyan egyéni képviselőjelölt indul, akikkel kiütik egymást.

Minket neveznek pártmutyistáknak, a mi jószándékunkat, hozzáértésünket kérdőjelezik meg. Nem adtunk erre semmilyen okot, miközben a probléma Hunvald György polgármestersége idején kezdődött, a Fidesz pedig kilenc éve nagyiparban gerjeszti tovább. Vattamányról egy szót sem ejtenek. Többen, több jelölt kimondta, leírta már, hogy tudja, esélytelen. Tudják azt is, hogy mi mit akarunk, tudják, hogy képviseljük, vállaltuk az ő programjukat, mi értük is akarunk dolgozni. Akkor miért veszik el az esélyt a változástól, aminek a májusi eredmények alapján igen is lenne felhatalmazása a kerületben?!

A kérdésre a kerület polgármesterjelöltjeinél kerestük a választ.

„Ez a választás nem egyéni érdekekről, hanem a kerületről szól”

Mivel egyetlen nyilvános eseményét sem láttuk meghirdetve, írásban kértünk személyes találkozót Vattamány Zsolttól. A fideszes polgármester és stábja nem reagált levelünkre, és írásban sem válaszolta meg kérdéseinket. Például azt, mire számít október 13-án, vagy hogy mit kezdene a bulinegyeddel egy évvel a népszavazás után. Vagy hogy ő rendben lévőnek érzi-e Belső-Erzsébetvárost a jelenlegi helyzetben, és mit tenne az ismert problémákkal vagy épp a kerület elnéptelenedése ellen.

A kilenc éve regnáló kerületvezető válaszainak hiányában a közvélemény-kutatási adatok alapján legesélyesebb Niedermüller Pétert kerestük. A DK alelnöke éppen ezzel, a Závecz Research kutatásának ismertetésével kezdte a helyzet értelmezését. „Vattamány vezet előttem, ez kétségtelen, viszont ha a másik két ellenzéki jelölt támogatottságát ehhez hozzáadjuk, akkor pariban vagyunk.”

Niedermüller felajánlotta visszalépését, amennyiben közvélemény-kutatási adatok azt támasztják alá, hogy az ő, Hunvald és Moldován hármasában nem ő a legesélyesebb. Jelölttársai visszautasították ezt, nem bíznak az ellenzéki pártokban, és kutatásukban sem. Niedermüller szerint ez a kerületben élőknek a legrosszabb forgatókönyv.

Ez a kutatás egy jelentős bizonytalan tábort is mutatott. Ezek az emberek így, hogy nem látnak majd érdemi kihívót, vagy csakis azt, hogyan sározzák egymást az ellenzékiek, otthon fognak maradni. Ha ez a helyzet marad, akkor a Fidesz meg fogja nyerni ezt a kerületet úgy, hogy számszerűen nem ezt akarják az itt élők.

És a DK-s politikus szerint itt nemcsak az ő személyéről, nemcsak a polgármesterségről van szó, hanem a képviselő-testület összetételéről is, ami azt a komoly veszélyt hordozza magában, hogy a Fidesz bárminemű kontroll nélkül hozhat döntéseket, és szolgáltathatja ki az eddig is súlyos feszültségeket eredményező „hatalmi üzleti érdekeknek” a kerületet.

Niedermüller szerint ennek a felelősségét mindazok magukra vonják, akik például azzal vannak elfoglalva, hogy őt és személyét lejárassák, vagy az őt jelölő pártok legitimációját kétségbe vonják. Megkérdeztük a személyét érintő kritikákról is, például arról a márciusi interjúról, amelyben még azt mondta, nem vállalna polgármester-jelöltséget, mert ahhoz különleges tudás, különleges képességek kellenek. Három héttel később mégis jelöltté vált, úgy tűnt, központi utasításra.

Nem érzem azt, hogy ez a márciusi nyilatkozat szerepet játszana a kialakult helyzetben. Az elejétől fogva vállaltam akkori mondataim, most is vállalom azt a véleményem. Akkor változott meg ugyanis az, amikor megéreztem annak a felelősségét, hogy öt párt, nehéz tárgyalások után mégis meg tud egyezni az én személyemben. Ez nem rólam szól, nem engem, vagy ezt a megállapodást kell szeretni, hanem azzal tisztában lenni, hogy a demokratikus pártok így el tudnak érni változást. Az a kérdés, hogy ki elkötelezett emellett a változás mellett

Niedermüller szerint a legnagyobb probléma, hogy érdemi szakpolitikai viták helyett a másik két ellenzéki polgármesterjelölt, de legalábbis csapatuk csakis az ő és a közös jelöltek ellehetetlenítésével, „korruptozásával”, lejáratásával van elfoglalva. Arra, hogy ha érdemi vitát hiányol, miért nem vállalta ezt Hunvalddal és Moldovánnal, azt mondta, az eddigi kerületvezetés elszámoltatásának lenne értelme, a teljes ellenzéki oldal hiteltelenítésének nem.

Azt is mondta, nincsenek drámai különbségek a három ellenzéki jelölt programjában, éppen ezért azok alapján, amit eddig hol személyesen, hol a nyilvánosságban tapasztalt, meggyőződése: „Ez a vita nem tud másról szólni, mint hogy lejárassuk egymást. Ennek mi értelme lenne?” Niedermüller azt is mondta, számára ez semmiféleképpen sem közösségi érdek, márpedig ideje lenne arról beszélni, mi a jó a kerületnek.

Szerinte az a megállapodás, ami az ő személyét eredményezte, talán nem szerethető, de az alku és az ő személye egyúttal arra garancia, hogy a közösség érdekében képesek együtt cselekedni. „Ilyen konszenzus sem Hunvald György, sem pedig Moldován László személyében nem tudott létrejönni” – emlékeztetett. Szerinte:

Mindketten azért léptek ki saját politikai közösségükből, mert azok a személyükre, az ő egyéni pozíciójukra nézve hátrányos döntést hoztak a közösség érdekében. De ez a választás nem Hunvald Györgyről szól, vagy a rehabilitálásáról, ahogy ő fogalmazott korábban. Ez a választás Erzsébetváros lakóiról és az ő lehetőségeikről szól. Aki az ő esélyüket eljátssza, annak a 60 százaléknyi ellenzéki szavazó felé van elszámolnivalója.

„Egy következetes polgármesterrel baloldali érdekek sérülhetnének”

„Azt gondolom, hogy sajnos Vattamány Zsolt marad a polgármester” – mondta az Indexnek Moldován László. Az LMP-ből kilépett korábbi budapesti elnök, a jelenleg is kerületi önkormányzati képviselőként tevékenykedő politikus egyértelműsítette: szerinte ez a legrosszabb, ami történhet, mert Vattamány alkalmatlan, a mögötte álló fideszes gazdasági körök irányítják.

Rögtön emlékeztetett, hogy noha Hunvald Györgynek mindenképpen felelőssége van ennek beindulásában, a Fidesznek az elmúlt kilenc évben minden jogköre meglett volna arra, hogy Belső-Erzsébetváros problémáit megoldja. Ám mégis úgy tűnik, számukra az a legjövedelmezőbb, ha ez a városrész élhetetlen, kiürül. De nemcsak Vattamány vagy Hunvald alkalmatlanságát hozta fel, kijelentette: egyáltalán nem tud bízni abban, és részben ezért is indult el, hogy Niedermüller Péter és jelöltjei képesek lennének gátat szabni az eddigi visszásságoknak.

Fotó: Németh Sz. Péter / Index Vattamány Zsolt kampányplakátja a Rottenbiller utcában

Szerinte Niedermüller például háromhetente váltogatja véleményét a bulinegyed ügyében, és még ennél is nagyobb problémát lát:

Sajnos nem ő lesz a polgármester, de csak abban az értelemben sajnos, hogy akkor bizonyíthatná, képes-e nemet is mondani Oláh Lajosnak és a Fidesszel összejátszó álellenzéki köröknek.

Moldován szerint egyébként semelyik pártnak nem volt kifogása az ellen, hogy ő legyen a közös ellenzéki jelölt, mindenki tudja, alkalmas erre a feladatra.

Aztán a tárgyalássorozatban megjelent Oláh Lajos és a DK és teljesen nyilvánvalóan azért vétózott, mert tudták, hogy akár a baloldalhoz köthető üzleti érdekek is sérülhetnek akkor, hogy egy következetes polgármester kerül Erzsébetváros élére.

Moldován szerint a Momentum részéről illúzió, hogy Niedermüllerrel együtt kontrollt tudnának gyakorolni Oláh Lajos felett. Kérdésünkre, hogy milyen konkrét gyanúja van Oláhval és a „baloldali érdekeltségekkel” kapcsolatban, azt mondta: személyesen tapasztalta meg bizonyos ellenzéki képviselők átszavazási hajlandóságát olyan kerületi döntéseknél, amelyek kizárólag az Oláhhoz is köthető, kormányközeli üzleti körök érdekében állt.

Moldován már csak ezért sem lép vissza, és noha megismételte, amiről korábban egy Facebook-bejegyzésében írt, hogy ő a nem legesélyesebb, de a legalkalmasabb jelölt, úgy véli, nem ő rontja az összellenzéki pártok győzelmi esélyeit. Számos kérdésben ugyanis a pártok már hitetlenné váltak például az Élhető Erzsébetváros Egyesület számára, így neki és az őt támogatóknak meggyőződése:

Változást csak mi akarunk, minden más szereplő csak a gazdasági haszonszerzés reményében indul. Ezért azok, akik ránk, rájuk soha nem szavaznának.

Moldován véleményét a kampányban történtek, például a sokat emlegetett közvélemény-kutatás ügyében is látja, szerinte ugyanis Oláh Lajos manipulált adatokkal kampányol.

Ő így működik, manipulál, félrevezet, ebben is bizonyítja: helyes az álláspontunk. Azt gondolom, hogy Orbánt le kell váltani, de ennek az az első lépése, sőt feltétele, hogy az MSZP-t és a DK-t marginalizáljuk. Ezek a pártok már bizonyították, hogy számukra a profit az első, nem a helyiek, akár az erzsébetvárosiak képviselete.

Moldován azt mondta, éppen azért nem is indult el kompenzációs listán, csakis a polgármesterségért küzd, mert belefáradt abba, hogy szélmalomharcot vívjon azokkal az ellenzéki képviselőtársaival, akiket korábban említett. „Akkor van értelme, ha tudunk tenni, ha valóban változást tudunk elérni” – mondta végül.

„Az én szavazóim dedikáltan Hunvald Györgyöt támogatják”

„Legyőzöm Vattamány Zsoltot” – válaszolta ezzel szemben Hunvald György kérdésünkre, mire számít október 13-án a kialakult helyzetben. Az egykori polgármester szerint várakozásainak van alapja, de nem közvélemény-kutatási adatok birtokában van, ezek hitelességét meg is kérdőjelezi, hanem a kerületben uralkodó közhangulatra támaszkodik.

Fotó: Németh Sz. Péter Járdafestés a Hunvald György által szervezett krumpliosztás helyszínén. Az iroda napok óta üres lehetett.

Hunvald szerint nagyon pozitív visszajelzéseket kap az erzsébetvárosiaktól, sok, általa személyesen ismert, egyébként fideszes polgár is azt mondta neki, hogy rá fogja adni a voksát.

Meglepetés lesz, nem bukó a kerület

– jelentette ki, sőt, kérdésünkre azt is mondta, szerinte fideszes többség sem lesz a képviselő-testületben.

Az ellenzéki szavazók sem minden esetben rendelkeznek átszavazási hajlandósággal, Moldován László szavazói biztosan nem támogatnának sem engem, sem Niedermüller Pétert, az én szavazóim pedig dedikáltan Hunvald Györgyöt támogatják

– fogalmazott arról, miért nem látja értelmét arról vitázni, hogy az ellenzék esélyeit rontaná a több induló. Hunvald szerint amióta elkezdődött a kampány, az ellenzéki pártok kizárólag vele foglalkoznak, nem pedig azzal, hogy mit tett Erzsébetvárossal a Fidesz. Felvetésünkre, hogy a pártok ugyanezzel vádolják őt és Moldován Lászlót is, kijelentette:

Nem én támadom őket, még az engem kicsináló Momentumot és Oláh Lajost sem. Nekem határozott elképzelésem van arról, hogy mit kell tenni ebben a kerületben, ez megvolt korábban is, de az ellenzéki pártokat ez nem érdekelte, csakis azzal voltak elfoglalva, hogy Hunvald György még közös képviselőjelöltként se kerüljön velük egy lapra. Azt is pontosan tudták, hogy mi lesz akkor, ha kizárnak ebből a megállapodásból, világosan ismerték a céljaimat, ahogyan azt az ötezer támogató aláírást is, amennyivel egyébként egyikük sem rendelkezett szavazat-szinten a májusi EP-választáson sem.

Hunvaldnak érezhetően nem Niedermüllerrel van baja. A volt polgármester azt mondta, korrekt, egyenes, európai embernek tartja az ellenzéki jelöltet, amikor kétszer találkoztak tavasszal, kifejezetten jó benyomást tett rá. De a személyes véleménye mégis az, hogy Niedermüllernek egy az egy ellen sem lenne esélye a kerületet kilenc éve vezető, így beágyazott Vattamányt legyőzni, mert az emberek nem ismerik, nincs vele kapcsolatuk, nem tartják kerületi politikusnak.

Szerinte azok hibáztak, akik így választottak jelölteket, nemcsak ebben a kerületben. Úgy vélte, nemtelen támadások érték a kampányban, ilyennek tartja a Partizán videóját is (ebben a Hunvaldot segítő aktivisták zsidózva dobták ki Gulyás Mártont az irodájukból, egy meghirdetett krumpliosztásról), amire azt mondta: „nettó rágalmazás, semmilyen állítása nem felel meg a valóságnak”, mert nem is az ő irodájáról volt szó.

AMIKOR SZEMBESÍTETTÜK AZZAL, HOGY SZEMÉLYESEN IS FELKERESTÜK A BOTRÁNY ÓTA ZÁRVA TARTÓ IRODÁT, ÉS MÉG MINDIG OTT VOLTAK AZON FEHÉR A/4-ES PAPÍROK, AMELYEKEN AZ ÁLLT: HUNVALD GYÖRGY POLGÁRMESTERJELÖLT IRODÁJA, AZT MONDTA, AZ TÉVEDÉS LEHETETT, Ő AZ AKCIÓ LEBONYOLÍTÁSÁBAN SEGÍTETT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK, AHOGYAN KORÁBBAN IS SOKSZOR.

Rákérdeztünk a kiosztott krumpli és a hagyma forrására is, azt mondta, ő és a jelöltjei állták a számlát, amit ő strasbourgi emberi jogi kártérítéseiből és a megnyert személyiségi jogi perekből tud fedezni. Azt is mondta, korábban kikötötte, hogy a kártérítési összegeket jótékony célra fordítja, a krumpliosztás is ilyen. Eddig is így tett, húsz éve szervez hasonló akciókat, ezután is így fog tenni, ismételte meg.

Az ezek szerint nem Hunvald kampánycsapatát jelentő, hanem a nemzetiségi önkormányzatot képviselő szervezők azonban adatokat gyűjtöttek, de Hunvald szerint legálisan, további akcióikhoz, például tanszercsomagosztáshoz. Ottjártunkkor egyébként egy helyi elmesélte, hogy

további ajándékcsomagok ígéretében kérték el a krumpli és a hagyma átvételekor az adatokat, a lakcímkártyán szereplő információkat, valamint mobiltelefonszámot is.

Hogy a nemzetiségi önkormányzat őt támogatja-e, arról Hunvald azt mondta, erről kérdezzük meg annak vezetőjét, de volt már olyan szervezet, amely döntött arról, hogy őt támogatja polgármesterjelöltként.

Ilyen egyébként az őt és csapatát indító Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület is, amelynek színeiben hivatalosan jelöltté tudott válni. Hunvald tagadta azonban, hogy ennek bármilyen Fideszhez köthető oka lenne, egyszerűen azért ez a jelölőszervezetük, mert „nem erre készültem, hogy ezt fogom csinálni, nem volt idő egy teljesen új egyesület bírósági bejegyzésére, ami köztudottan fél éves procedúra is lehet”. Az egyesület vezetőjét Hunvald tizenöt éve ismeri, még Gegesy Ferenc révén kerültek kapcsolatba, bárminemű fideszes kötődést vagy gyanúsítást visszautasít. A szervezet vezetője Deutsch László, aki ugyan korábban az ellenzéki pártok színeiben került a ferencvárosi képviselő-testületbe, de ott a fideszes kerületvezetés döntéseit támogatta, most pedig a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület színeiben elindult Baranyai Krisztina ellen.

A politikai helyzet tehát nem Erzsébetváros sajátja. De mi a helyzet azzal, ami csak itt van: a bulinegyed ügyével? Kampányriportunk második részében Belső-Erzsébetvárost jártuk be, ezt hamarosan olvashatják az Indexen.