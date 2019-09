Rajtakapták a fideszes polgármester sofőrjét, hogy a hivatali autóval kíséri az ellenzéki jelölt plakátjainak rongálását

Láng Zsolt polgármesteri kabinetjének gépjárművezetője, a vélhetően közalkalmazásban álló sofőr a hivatali, önkormányzati autóval kísérte a fideszes polgármesternek plakátoló cég munkatársait, akikkel aprólékosan eltávolították és megrongálták az ellenzéki kihívót reklámozó hirdetményeket. Ezt örökíttette állítólag meg egy videón és fotókon is a fővárosi, második kerületi közös ellenzéki jelölt, Őrsi Gergely és csapata.

A Facebook-oldalán közzétett felvétel szerint Őrsi személyesen kérte számon az éjszaka plakátportyázó hivatali dolgozót és a társaságában lévőket, akik mindent tagadtak. A sofőr először azt is igyekezett tagadni, hogy a fideszes polgármester beosztottja lenne, de a későbbi rendőri intézkedés során információink szerint mégis elismerte, hogy gépjárművezető, és Őrsiék így azt is bizonyítani tudják, hogy a második kerületi önkormányzat, a polgármesteri kabinet alkalmazásában áll. A plakátrongálásban részt vett autót pedig lefotózták nappal is, a polgármesteri hivatal parkolójában.

Az ellenzéki polgármesterjelölt feljelentést tett, az eljárás a rajtaütésre kiérkező rendőrök intézkedése után folyamatban van.

Megkérdeztük ugyanakkor Láng Zsoltot és a második kerületi önkormányzatot, hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy hivatali dolgozót a munkaidőn túl, mégis az önkormányzat autójával érnek tetten a választás tisztaságát sértő bűncselekmény gyanújával. Tudni akartunk azt is, Láng Zsolt adott-e valaha a hivatali tevékenységgel nem összeférhető, nem a közalkalmazotti munkához tartozó feladat ellátására utasítást a hivatal sofőrjének vagy más önkormányzati dolgozónak.

Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.