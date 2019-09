Tarlós István: Hemzseg a mellébeszélésektől az ellenzék kampánya

Példátlanul hamis, mellébeszélésektől hemzsegő főpolgármester-jelölti kampányt folytat az ellenzék, amelynek a jelöltjei tapasztalatlanok is

– mondta Tarlós István főpolgármester a Karc FM Hangoló című műsorának adott interjúban.

Budapest főpolgármestere szerint a kampányok egyre gátlástalanabbak, durvábbak és hamisabbak. „De olyan hamis, csúsztatásoktól, mellébeszélésektől hemzsegő kampányt, mint ez a mostani, én harminc év alatt még nem éltem meg” – mondta.

A korábbi kampányokban a főpolgármester-jelöltek arról beszéltek, hogy mit csináltak. Most a mezőny minden tagja tapasztalatlan, és „főleg a magát legerősebbnek mondó” Karácsony Gergely zuglói polgármester, ellenzéki főpolgármester-jelölt gyakorlatilag nem tényleges fővárosi ügyekről és főpolgármesteri kompetenciákról beszél – idézi az MTI Tarlóst, aki szerint Karácsony Gergely Zuglót illetően, ahol egyébként teljesítményeket sorolhatna fel, az egész kampány alatt tapintatos hallgatásba burkolózik

Tarlós Istvánt a műsorban kérdezték Karácsony Gergely csütörtökön kiszivárgott hangfelvételéről is. A főpolgármester elmondta, nem érti azt az esetlen kísérletet, hogy az ügyben az érintettek csak technikáról és nem a tartalomról beszélnek. Szerinte Karácsony Gergely a saját hangján triviális módon kimondott bizonyos mondatokat, amiknek súlyos tartalmuk van.

Tarlós István elmondta, az ellenzéki főpolgármester-jelölt kampányának a célja, hogy azt arra hegyezzék ki, mintha a fővárosi választás egy kormányváltással lenne azonos.

A főpolgármester kitért arra is, hogy Budapestnek a jelenleginél nagyobb arányban kellene részesülnie a forrásmegosztásokból.

Budapestet nem szabad és nem is lehetséges úgy kezelni, mint egyet a 3200 önkormányzat közül

– hangsúlyozta Tarlós István.

Megjegyezte azt is, hogy Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármesternek is folyton vitája volt az ügyben az MSZP-SZDSZ-kormányokkal. Tehát az nem igaz, hogy a „Fidesz-kormány kitüntetetten, és a most ellenzéki pártok kormányaitól eltérően bünteti Budapestet” – mondta és azt is hozzátette, hogy a mostani kormány „brutális" adósságot vállalt át a fővárostól.