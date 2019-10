Fehér tablettákkal szórta meg a Fidesz a szegedi postaládákat

Bizarr promóciós ajándékkal szórta meg a szegedi postaládákat a város fideszes polgármesterjelöltje:

A választók egy doboznyi fehér tablettát kaptak.

A dobozon semmilyen felirat nem jelzi, hogy mit is tartalmaz, csak Nemesi Pál, illetve az adott körzet egyéni képviselőjelöltjének arcmása díszeleg rajta. A Botka László mögött álló ellenzéki pártokat tömörítő Összefogás Szegedért lapunkhoz is eljuttatott közleménye szerint „több száz aggódó szegedi jelezte“ a jelenséget, ezért felszólítják Nemesi Pált, hogy

fejezze be a szegediek megfélemlítését és a jelöletlen termék postázását.

Szegedet 2002 óta vezeti az MSZP-s Botka László, aki ellen a Fidesz a legkülönfélébb jelöltekkel próbálkozott, de hiába. A párt idén egy függetlenként induló vállalkozó mögé állt be, abban a reményben, hátha a „menedzser típusú vezető“ imázsa jobban beválik Botka ellen. A párt kampánystábja nyilván nem megfélemlíteni akarta a választókat, azonban hiába kerestük meg a helyi kommunikációs vezetőt, egyelőre nem tudtuk meg, hogy mi is van azokban a bizonyos dobozkákban, és miről is szól az akció.