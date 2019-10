Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt meg senki, amikor egy Audi terepjáró egy budai pékség kirakatában landolt, írja egy olvasónk, aki ott volt a keddi baleset helyszínén. Kedd reggel a Törökvész út és a Vend utca kereszteződésében található pékségbe rohant egy autó, amit a tűzoltóknak kellett áramtalanítani. A balesetben senki sem sérült meg komolyan, azonban ez csak a szerencsén múlt olvasónk beszámolója alapján.

Ma reggel férjemmel beugrottunk a közeli pékségbe, miután gyerekeinket elvittük az iskolába. Gondoltuk iszunk egy-egy kávét, eszünk egy kis péksütit, aztán dologra fel! Fogtuk a kis kávé és péksüti kombónkat és helyet kerestünk. Tudni kell,hogy ez egy nagyon kedvelt pékség, többnyire tömve van. Rengeteg család kis gyerekekkel, kismama jár ide az ovi, bölcsi (ami pár házzal följebb van) előtt-után kakaóscsigázni, kávézni. A 2 személyes asztalok foglaltak voltak, illetve az egyik ugyan éppen felszabadulóban volt, mégis eggyel arrébb levő asztalra esett férjem választása “ Oda üljünk le!” felkiáltással. Ez utólag az egyik mázli.

Ezt követően kértem a férjemet, hogy hozzon még egy vizet is legyen szíves. Ez volt a második mázli.

Ahogy belépett a pékség ajtaján a Vend utca felől, nekem szemből és tőlem pár centire belehajtott a kis kiülős kávézóasztalok közé az Audi terepjárós férfi. A járda szélén levő zöld oszlopokat elsőként, majd a kávézós székeket, asztalokat gyűrte maga alá a terepjáró, végül a pékség kirakatát, téglafalát törte be, így állt meg.

Ha megvárjuk a 2 személyes asztal megüresedését (fél perc), egyikünk sem élne, azt telibe találta a terepjáró. Szerencsére éppen nem ült oda más sem! Ha nem megy be vízért a férjem, valószínűleg nem él már. Az ő székét is maga alá gyűrte az autó. Ez is max. fél percen múlt.

Az összetorlódott székek, asztalok egyike nyomta meg az oldalamat, ez minden. Akkor, az események után nem is éreztem különösebben semmit, csak,hogy kissé fáj az oldalam, nem kértem ellátást a mentőktől, örültem, hogy élek, élünk. ( Azt hiszem holnap mégis megnézetem, mert egyre jobban fáj).

Az is igazán nagy szerencse, sőt szerintem kb. csoda kategória, hogy senki nem halt meg, nem lett nagyobb sérülés sem. Pont minden kisgyerekes, illetve más párok éppen elsétáltak vagy még pont nem ültek le akkor.