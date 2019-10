Szabó Tímea: Fel sem merült, hogy ez bentről ment volna ki

Már rögtön csütörtökön bejelentették, aztán később arról volt szó, kedden tesznek feljelentést a Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvétel miatt. Megtörtént?

Igen, kedden a Fővárosi Főügyészséghez fordultunk az általam már a sajtótájékoztatón is említett, a Büntető törvénykönyv (Btk.) szerinti tiltott adatszerzés gyanújával.

A hétvégén azt is mondta, hogy a nemzetbiztonsági védettséggel rendelkező Képviselői Irodaházban rögzíthették a kiszivárgott hanganyag alapját képzelő beszélgetéseket. Miért tiltott adatszerzésre gyanakodnak, találtak erre utaló eszközt, lehallgató berendezést az irodaházban?

Nem, sem én, sem a kollégáim sem vagyunk nemzetbiztonsági szakértők, van erre illetékes hatóság. Egyelőre nem tudjuk, hogyan rögzítették az irodában a bizalmas beszélgetéseket, de a felvétel alapos elemzésével azt már tudjuk, hogy melyik elnökségi üléseinkről készülhetett hanganyag. Karácsony Gergely és én is elmondtam már, nálunk a Párbeszédben a hetente tartott elnökségi üléseken van politikai konzultáció, ilyenkor kötetlenül, őszintén beszélünk egymással az aktuális ügyekről.

Ezek szerint a néhány perces felvétel több, különböző napon, más-más beszélgetéseken készült?

Az a gyanúnk, hogy igen, erre több pontja utal a felvételnek, amelyen könnyedén hallható, hogy manipulált, torzított, összevágott anyag. Tartalmilag is elemeztük, így derült ki, hogy kitől, mikor és mely ülésünkön hangozhattak el bizonyos kérdések, Gergő pedig más, a felvételen nem hallható felvetésekre reagált valójában, akár egészen más témában, sőt egészen máskor. A kontextust is elemeztük, ahogyan például azt is, hogy gyermekhang is felhangzik egy ponton, az én gyerekem hangja.

Ezek alapján mikor készülhettek a felvételek?

Van olyan pontja, ami még a főpolgármester-jelölti előválasztás első fordulója körül készülhetett, más kérdések később, már a kerületi tárgyalások idején merültek fel a párt elnökségében, ezeket beszéltük át. Az biztos, hogy a felvétel készítője és kiszivárogtatója manipulálni, félrevezetni akart, rosszindulatú szándékai voltak, hiszen bizonyos kérdéseket bevágott más válaszok elé. A kérdezők viszont több esetben így is magukra ismertek, és jelezték, hogy nem ezt a választ kapták Gergőtől.

Kik voltak ott ezeken az üléseken biztosan, és ki a felismert kérdező?

Az eltorzított hangú kérdésfeltevő nem egy személy, a Párbeszéd volt elnökségi tagját, Erőss Gábort és a jelenlegi elnökségi tagot, Mach Pétert is sikerült azonosítanunk, ők maguk is felismerték a saját kérdéseiket. Egy harmadik kérdezőben egyelőre még bizonytalanok vagyunk, akire gondolunk, nem ismeri fel magát teljes bizonyossággal - pedig igyekeztünk technikai eszközökkel tisztítani ezt a felvételt. Ismétlem, mi nem vagyunk nemzetbiztonsági szakemberek, nem ez a dolgunk. De az biztos, hogy ez az egész módszer több mint emlékeztet a Fidesz elmúlt hetekben követett kampányára.

Az fel sem merült, hogy a párt elnökségéből bárki felvételt készített, és kiszivárogtatta?

Nem, fel sem merült, hogy ez bentről ment volna ki. Ránk nem jellemző ez a módszer, ráadásul mi – a Párbeszéd összes elnökségi tagja – egy csapat vagyunk, többségük jelölt az önkormányzati választáson, nyilvánvalóan nyerni akarnak, esélyük is van, ahogy Gergőnek Tarlóssal szemben. Ehhez egyedül csak a Fidesznek fűződik érdeke, méghozzá nem is elhanyagolható. A Fidesz ugyanis retteg, hiszen Karácsony Gergely és Tarlós István a közvélemény-kutatási adatok alapján hetek óta fej-fej mellett vannak.

Az elmúlt hetek eseményei, nemcsak ez a hangfelvétel, hanem az álruhás, csuklyás trollok, a Karácsony Gergelyt és gyerekét követő és autóból fotózó paparazzók, a folyamatos rágalmazások és mocskolódások, a VI. és VIII. kerületi rendőri vegzálások, a hivatali autóval járó plakáttépkedők a II. kerületben, a csepeli jelöltünkkel szembeni erőszakoskodás egytől egyig mind azt erősítik, hogy a Fidesz nem válogat az eszközökben.

Mit gondolnak, a lejáratás vagy a megfélemlítés lehetett itt inkább cél?

Nyilván nem véletlen, hogy ilyen átlátszó módon hegesztették össze ezt a felvételt, hogy abból az is kiderüljön, hetek, akár hónapok óta hallgathatták a bizalmas beszélgetéseinket. Ez nemcsak példátlan jogsértés, üzenet is. Ez is a Fidesz módszere. De nem én fogom feltárni ezt a bűntényt, viszont elvárom, hogy az illetékesek megtegyék. Az pedig legyen világos, hogy sem engem, sem minket, a Párbeszédet nem lehet megfélemlíteni. Nem azért lettünk politikusok, hogy Orbán kottájából játsszunk. Éppen azért, hogy ezt a rothadt, orwelli világot meghaladjuk, hogy ebben az országban senkinek ne kelljen attól tartania, hogy illegálisan megfigyelik, lehallgatják. Volt már ilyen világ Magyarországon, az is a történelem szemétdombján végezte, ez is ott fogja.

De ezek után azért tesznek óvintézkedéseket?

Kénytelenek vagyunk, tettünk és teszünk lépéseket.

Mit gondol, kijöhetnek újabb hangfelvételek, akár egy Karácsonyra terhelő mondat még a következő másfél hétben?

Tekintettel arra, hogy a Fidesz retteg, mert érzik a vesztüket, bármit el tudok képzelni. Abban biztos vagyok, hogy Karácsony Gergely nem mondott mást bent sem, mint amit képvisel és amiért küzd a nyilvánosság előtt, legfeljebb más szavakkal. De látjuk, hogy semmitől sem riadnak vissza, és mivel joggal félnek Karácsony Gergelytől, nem fognak válogatni az eszközökben. De ha azt hiszik, meg tudnak bennünket állítani, hát nagyot fognak csalódni.

