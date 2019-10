Deutsch: Trócsányinak annyi köze van az ügyvédi irodájához, mint nekem Németországhoz

Trócsányinak annyi köze van az ügyvédi irodájához, mint nekem Németországhoz: a neve – mondta Deutsch Tamás az Azonnalinak Brüsszelben. A fideszes politikus szerint beláthatatlan következményei lehetnek annak, ami a jogi szakbizottságban történt, mert ők döntenek majd mentelmi jogi kérdésekben is, és EP-beli tisztségekből való elmozdításra vonatkozó előterjesztést is tehetnek. Ez 14 embert jelent, mert a 26 fős bizottság egyszerű többséggel határoz.

Ennyi erővel a laposföldhívőknek is a legnagyobb barátja a jogi bizottság, hiszen 14 hülyét biztos lehet találni, szóval megszavazzák azt is, hogy a Föld lapos!

– mondta Deutsch.

„Az egészet csak Jávor Benedek találta ki!” - reagált a lap felvetésére Deutsch, miszerint Trócsányi hazudott a jogi szakbizottságban, amikor azt állította, hogy nem kapott az ügyvédi irodája állami megrendelést a minisztersége alatt, miközben Jávor Benedek korábbi párbeszédes EP-képviselő közzétett egy 2018-as szerződést, amely ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

Deutsch szerint az sem gond, hogy Trócsányi résztulajdonos az ügyvédi irodájában, hiszen ennyi erővel egy távközlési miniszternek is meg lehetne tiltani, hogy Telekom-részvényeket vegyen. Reagált a Trócsányi ellen felhozott orosz kapcsolatra is. „Nekem intenzívebb az oroszokkal való kapcsolatom, mint Trócsányinak!” - mondta Deutsch, ugyanis tanult oroszul és vizsgázott is belőle. Trócsányi meg csak teljesített egy kiadatási kérelmet.

Megkérdezték, mit szól az ötlethez, hogy önkormányzatok közvetlenül pályázhassanak EU-s pénzekre. „Ez sületlenség, parasztvakítás, hazát hátbatámadás Gyurcsányné módra” – mondta. Szerinte ebben az esetben Salgótarjánnak nemcsak a magyar városokkal, hanem az összes európai várossal kéne a Bizottság előtt versenyeznie, hogy pénzt kapjon. "Ott pedig politikai feltétel lesz az illegális migránsok befogadása."