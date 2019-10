Kényszerítés miatt kezdett el nyomozni az ügyészség a Karácsony-felvétel miatt

Kényszerítés bűntette miatt rendelte el a nyomozást a Karácsony Gergely-féle hangfelvétel ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) alárendeltségében működő Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – közölte a Pestisrácok megkeresésére a főügyészség helyettes szóvivője, Kovács Katalin.

Az ügyben a lap szerint Tényi István tett feljelentést azután, hogy Várnai László ex-LMP-s politikus egy nyilvános Facebook-posztban arról írt: Tóth Csaba, az MSZP zuglói elnöke többször is megfenyegette Karácsony Gergelyt és családját.

"Gergő nekem is többször emlegette, hogy Tóthék megfenyegették, az ominózus “tudjuk melyik óvodába jár a gyereked”-et emlegette többször is. Engem, minket is többször, megfenyegetett Tóth valamelyik embere, úgyhogy sosem kételkedtem Gergő állításában. Gergő az elmúlt években kifejezetten tartott Tóthtól, ezért engedett át minden általa is jól ismert korrupciós ügyet, ingatlan eladást, közbeszerzést, parkolást és hallgatott róluk akár a sír. Szó nem volt nyilvánosságról. Az elásnak Zuglóban kifejezés sem valami költői metafora, ha visszagondoltok a Pécset elítélt védőemberükre Gottira, az MMM harcos fenyegetéseire, és ott van Sápi Attila MSZP-s képviselő három évvel ezelőtti nyomtalan eltűnése. A képviselő Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen. Én a 2017-es időközi kampánybéli húzásai után mondtam, hogy a zuglói MSZP maffiaszerűen működik. De ugyanezt mondta Barta LMP, Juhász Péter Együttös politikus is – tán nem véletlenül. És hát érdemes visszanézni Tóth Csaba Vas megyei és zuglói elnökké választása körüli ügyeket is. És ezekre az emberekkel akarják leváltani a Fideszt…." - írta Várnai.

A Pestisrácok szerint Tényi ezután fordult először a rendőrséghez, a BRFK sajtóosztálya ugyanakkor azt közölte a portállal, hogy a feljelentést a kizárólagos hatáskörrel rendelkező Központi Nyomozó Főügyészségnek küldték meg. Ennek oka, hogy a feljelentésben megemlített Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő, mentelmi joga van, ellene csak a KNYF nyomozhat.